Σήφης Γαρυφαλάκης

διεθνή

Νετανιάχου: «Δεν θα υπάρξει παλαιστινιακό κράτος, αυτός ο τόπος ανήκει σε εμάς» – Υπέγραψε σχέδιο επέκτασης εποικισμού στη Δυτική Όχθη
Φωτογραφία: Reuters

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου υπέγραψε την Πέμπτη συμφωνία για την προώθηση ενός αμφιλεγόμενου σχεδίου επέκτασης εποικισμού, το οποίο θα διχοτομήσει εδάφη που οι Παλαιστίνιοι διεκδικούν για τη δημιουργία δικού τους κράτους.

«Θα τηρήσουμε την υπόσχεσή μας ότι δεν θα υπάρξει παλαιστινιακό κράτος, αυτός ο τόπος ανήκει σε εμάς», δήλωσε ο Νετανιάχου κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στον εποικισμό Μααλέ Αντουμίμ στη Δυτική Όχθη, όπου πρόκειται να προστεθούν χιλιάδες νέες κατοικίες.

«Θα προστατεύσουμε την κληρονομιά μας, τη γη μας και την ασφάλειά μας… Θα διπλασιάσουμε τον πληθυσμό της πόλης». Η εκδήλωση μεταδόθηκε ζωντανά από το γραφείο του.

Τον περασμένο μήνα, το σχέδιο Ε1 — το οποίο θα διαιρέσει τη κατεχόμενη Δυτική Όχθη και θα την αποκόψει από την Ανατολική Ιερουσαλήμ — έλαβε την τελική έγκριση.

Ο ακροδεξιός υπουργός Οικονομικών Μπεζαλέλ Σμοτρίχ υποστήριξε τα σχέδια για την κατασκευή περίπου 3.400 κατοικιών στο ιδιαίτερα ευαίσθητο αυτό οικόπεδο, που βρίσκεται ανάμεσα στην Ιερουσαλήμ και τη Μααλέ Αντουμίμ.

Η ανακοίνωσή του προκάλεσε καταδίκη, με τον γενικό γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες να δηλώνει ότι ο εποικισμός αυτός θα διχοτομήσει ουσιαστικά τη Δυτική Όχθη και θα αποτελέσει «υπαρξιακή απειλή» για ένα συνεκτικό παλαιστινιακό κράτος.

Όλοι οι ισραηλινοί οικισμοί στη Δυτική Όχθη, που τελεί υπό κατοχή από το 1967, θεωρούνται παράνομοι σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, ανεξαρτήτως αν έχουν λάβει ισραηλινή άδεια σχεδιασμού.

Πολλές δυτικές κυβερνήσεις, συμπεριλαμβανομένων της Βρετανίας και της Γαλλίας, έχουν ανακοινώσει ότι σκοπεύουν να αναγνωρίσουν το Κράτος της Παλαιστίνης στα Ηνωμένα Έθνη αργότερα αυτόν τον μήνα.

Η Βρετανία έχει δηλώσει ότι θα προχωρήσει σε αυτή την κίνηση αν το Ισραήλ δεν συμφωνήσει σε εκεχειρία στον καταστροφικό πόλεμο στη Γάζα, που ξεκίνησε μετά την επίθεση της παλαιστινιακής μαχητικής οργάνωσης Χαμάς τον Οκτώβριο του 2023.

πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, ΕΡΤ, AFP, Reuters

