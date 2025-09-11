Ηλέκτρα: Αυτοί είναι οι νέοι χαρακτήρες που μπαίνουν στην ιστορία

Νάντια Ρηγάτου

Media

Ηλέκτρα: Αυτοί είναι οι νέοι χαρακτήρες που μπαίνουν στην ιστορία

Το ερωτικό δράμα εποχής «Ηλέκτρα» κάνει πρεμιέρα τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2025 και θα προβάλλεται από Δευτέρα έως και Πέμπτη  σε νέα ώρα μετάδοσης, στις 20:30.

Η σειρά που αγαπήθηκε από το κοινό, , βασισμένο σε μια ιδέα της συγγραφέως Ελένης Καπλάνη, σε σκηνοθεσία της Βίκυς Μανώλη και σενάριο των Μαντώς Αρβανίτη και Θωμά Τσαμπάνη επιστρέφει με τον συγκλονιστικό Γ’ Κύκλο και με νέους χαρακτήρες που αλλάζουν τις ζωές των ηρώων.

Οι νέοι χαρακτήρες που έρχονται στη σειρά 

Ο μυστήριος νευρολόγος Νικήτας Γιαννάτος (Ιωσήφ Πολυζωίδης) θα μπει στη ζωή της Ηλέκτρας ξαφνικά και θα κάνει τα πάντα για να τη βοηθήσει να μην καταδικαστεί.

Ένα παιδί με άσχημο παρελθόν και πολλά τραύματα, που όμως, κατάφερε να γίνει ένας γοητευτικός άντρας, που γνωρίζει καλύτερα από τον καθένα, τα παιχνίδια που μπορεί να παίξει το μυαλό.

Στα μάτια της Ηλέκτρας θα βρει μια γυναίκα από το παρελθόν που σήμαινε πολλά για εκείνον: την πρώην γυναίκα του.

Ο Νικήτας είναι αποφασισμένος να βγάλει την αλήθεια στο φως, μόνο που ξέρει καλά, πως αυτή έχει πολλές όψεις.

Ποια είναι τελικά η δική του σκοτεινή αλήθεια και τι μυστικά κουβαλάει αυτός ο άντρας; Ποιες είναι οι ασφαλιστικές δικλείδες που προσπαθεί να βάλει, προκειμένου να κρατηθεί μακριά από το χάος που θεριεύει μέσα του…;

Θα καταφέρει να το ανακαλύψει η Ηλέκτρα, πριν να είναι αργά, ή θα βρεθεί, για ακόμη μία φορά, σε ένα χρυσό κλουβί;

Ο Πέτρος Βρεττός Junior (Δημήτρης Σέρφας)  καταφτάνει στην Αρσινόη έπειτα από εντολή της μητέρας του, της Φιόνας.

Γοητευτικός, έξυπνος και με τις κατάλληλες σπουδές στο εξωτερικό, μοιάζει ιδανικά πλασμένος για τη θέση του διευθυντή στο ναυπηγείο.

Ως γνήσιο τέκνο του Βρεττού, είναι θερμοκέφαλος, επίμονος, αψύς αλλά και λάτρης του ποδόγυρου.

Η επανάσταση που δεν κατάφερε να κάνει ποτέ, σιγοβράζει μέσα του, και η ανάγκη του να χαράξει τον δικό του δρόμο θα σταθεί εμπόδιο στις φιλοδοξίες της μητέρας του.

Κι ενώ ο ίδιος δεν έχει ιδέα για το ποιος είναι ο πραγματικός του πατέρας και γιατί η εμπλοκή του με το ναυπηγείο είναι τόσο σημαντική, η Φιόνα είναι αποφασισμένη να μην επιτρέψει σε κανέναν Βρεττό να της χαλάσει τα σχέδια… ούτε καν στον ίδιο της τον γιο.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ινστιτούτο Prolepsis: Χιλιάδες μαθητές χωρίς πρόσβαση σε σχολική σίτιση με το πρώτο κουδούνι

Δεν είναι ούτε τα μαθηματικά ούτε η φυσική – Ποιο είναι το καλύτερο μάθημα που αναπτύσσει τον εγκέφαλο των παιδιών

Αυτή είναι η νέα πρόεδρος στο ΣΟΕ

Κυριάκος Μητσοτάκης: Συναντήθηκε στο Μαξίμου με τον υπουργό Εσωτερικών των ΗΠΑ – Στο επίκεντρο διμερείς σχέσεις και ενέργει...

Έρευνα: Αν είχατε αυτά τα 3 χαρακτηριστικά ως παιδιά είναι μπορεί να αναπτύξετε ψυχοπαθητικές τάσεις

Σπαζοκεφαλιά: Βρες το marshmallow στην εικόνα σε 4 δευτερόλεπτα
περισσότερα
18:59 , Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2025

ΦΑΡΜΑ: Αυτοί είναι οι 22 παίκτες που θα δούμε φέτος

Η ΦΑΡΜΑ, ένα από τα πιο επιτυχημένα διεθνή τηλεοπτικά format, επιστρέφει στην οθόνη του Star μ...
17:10 , Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2025

Να με λες μαμά: Καθηλωτική πρεμιέρα την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου, με διπλό επεισόδιο

Το «Nα με λες μαμά», η νέα κοινωνική δραματική σειρά του Alpha, σε σκηνοθεσία Αντώνη Αγγελόπου...
16:08 , Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2025

Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι: Πρεμιέρα την Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου με διπλό συγκλονιστικό επεισόδιο

Η πολυαναμενόμενη νέα σειρά του Alpha «Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι», βασισμένη στο εμβληματικό, ...
14:07 , Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2025

Βικτόρια Μπέκαμ: Τον Οκτώβριο θα είναι διαθέσιμο το ντοκιμαντέρ για τη ζωή και την επαγγελματική πορεία της

Η ζωή της Βικτόρια Μπέκαμ θα αποτελέσει το θέμα νέου ντοκιμαντέρ του Netflix, από τους δημιουρ...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος