Αθήνα: Την Παρασκευή απολογείται ο 42χρονος που παγίδευε, βίαζε και εξέδιδε γυναίκες – Ο τρόπος δράσης, η σύλληψη και οι συγκλονιστικές μαρτυρίες των θυμάτων 

Σε κόλαση είχε μετατρέψει την ζωή 5 γυναικών ο σκηνοθέτης και παραγωγός ερωτικών ταινιών, ο οποίος συνελήφθη για εμπορία ανθρώπων, βιασμό και διακίνηση ναρκωτικών. Τον κατήγγειλαν ότι τις χτυπούσε, τις νάρκωνε, τις εξέδιδε μέχρι και με 10 άτομα την ημέρα και τις εξανάγκαζε να συμμετέχουν σε «ροζ» βίντεο, με τις νέες μαρτυρίες τους να προκαλούν σοκ. Ο μαστροπός αναμένεται να οδηγηθεί στον ανακριτή για να απολογηθεί την Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου.

Μέχρι και εταιρεία παραγωγής πορνογραφικών ταινιών είχε συστήσει ο 42χρονος μαστροπός, τον οποίο συνέλαβαν οι αστυνομικοί το πρωί της Τετάρτης 10 Σεπτεμβρίου. Σε αυτές τις ταινίες με πορνογραφικό περιεχόμενο εξανάγκαζε τις γυναίκες να λαμβάνουν μέρος και φυσικά, εκείνος να παίρνει τα έσοδα. Όπως κάνουν οι περισσότεροι μαστροποί, είχε στήσει και μια ιστοσελίδα , στην οποία διαφήμιζε τις εκδιδόμενες γυναίκες και κανόνιζε και τα ραντεβού, από τα οποία έπαιρνε και τη «μερίδα του λέοντος».

Πώς έφτασαν στα ίχνη του

Η έρευνα των αστυνομικών ξεκίνησε πριν από λίγο καιρό, όταν μια από τις γυναίκες βρήκε το σθένος να καταγγείλει τη δράση του 42χρονου στους αστυνομικούς. Τους τελευταίους 3 μήνες, ένα ένα τα κορίτσια ξεκίνησαν να «σπάνε», πήγαν στην αστυνομία, αποκαλύπτοντας τον εφιάλτη και τη φρίκη που ζούσαν.

Το ελληνικό FBI, έπειτα από έρευνα κατάφερε να συλλάβει τον 42χρονο έξω από το σπίτι του στον Άγιο Δημήτριο.

Μάλιστα, σημειώνεται ότι σε μια από τις περιπτώσεις, δύο νέα κορίτσια, γύρω στα 20 έτη, είχαν πάει σε κάποιο από τα ερωτικά ραντεβού σε ένα ξενοδοχείο, με τον πελάτη να τα βλέπει σε κακή κατάσταση και να ενημερώνει την αστυνομία, Ωστόσο, τα κορίτσια από τον φόβο τους είχαν τότε κρυφτεί στο πορτμπαγκάζ ενός αυτοκινήτου.

Τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, διαπίστωσαν ότι τουλάχιστον από το 2016 μέχρι το 2022 προσέγγιζε νέες κυρίως γυναίκες, μεταξύ αυτών και μια ανήλικη. Τις έπειθε ότι θα τις βοηθήσει οικονομικά, αλλά αντι αυτού, ασκούσε εις βάρος τους ψυχολογική και σωματική βία, εξαναγκάζοντάς τες να εκδίδονται για να παίρνει εκείνος τα χρήματα, διαπιστώνοντας παράλληλα ότι τις υποχρέωνε ακόμη και να κάνουν χρήση κοκαΐνης, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις βίαζε και τα θύματά του.

Όλα αυτά τα στοιχεία υποβλήθηκαν στις δικαστικές Αρχές με τον ανακριτή να εκδίδει ένταλμα σε βάρος του και έτσι τον συνέλαβαν.

Ο τρόπος που ασκούσε πίεση στα θύματα

Κάθε φορά που έβλεπε μια γυναίκα-θύμα να προσπαθεί αν ξεφύγει από τα «νύχια» του, της έλεγε ότι έχει υψηλές διασυνδέσεις και μάλιστα, ότι είναι πολύ φίλοι με τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη, κ. Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, σύμφωνα με τον ΑΝΤ1. Φυσικά, χωρίς αυτό να είναι αληθές, καθώς δεν γνωρίζονται καν.

Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης έκανε αμέσως μήνυση κατ’ αγνώστου και ξεκίνησαν οι έρευνες, ώστε να διαπιστωθεί ποιος είναι ο άνθρωπος που εκδίδει γυναίκες και κάνει χρήση του ονόματός του.

Σε άλλες περιπτώσεις, τις απειλούσε ότι θα κάνει κακό στην οικογένειά τους ή ότι θα τις διαβάλλει, λέγοντας πως αυτές είναι χρήστες ναρκωτικών.

«Τις έβαζε να γλύφουν τα βρώμικα πόδια του»

Συγκλονίζει η νέα μαρτυρία κοπέλας που παγιδεύτηκε στα δίχτυα του. «Ερχόταν σαν φίλος, σαν πατέρας για να τον νιώσεις οικογένειά σου. Φυσικά, όλες είχαμε από ένα πρόβλημα. Άμα το φρόντιζε έλεγε μετά ”και εγώ κάπως πρέπει να το πάρω πίσω”. Τις έβαζε να γλύφουν τα βρώμικα πόδια του, τις χτυπούσε, ναρκωτικά, απειλές, όπως και σε εμένα μετά. Έλεγε ” δεν θέλεις να το κάνεις; Μμ.., εκεί που πήγαμε δεν ήταν το σπίτι της μάνας σου;”».

Ακόμη, ο μαστροπός πλησίαζε κορίτσια που είχαν σοβαρά οικονομικά προβλήματα, έλεγε ότι είναι σκηνοθέτης και παραγωγός ερωτικών ταινιών και θα άλλαζε την ζωή τους εάν τις έκανε πρωταγωνίστριες. Σε άλλη μαρτυρία, μια γυναίκα αναφέρει: «Μου υποσχέθηκε ότι θα ξεφύγω από τη φτώχεια. Μάλιστα, μου είχε πει ότι θα με πληρώνει και για τις ταινίες 2.000 με 3.000 ευρώ σε κάθε προβολή. Ποτέ όμως δεν μου έδωσε χρήματα».

Μάλιστα, κάποια από τα κορίτσια ισχυρίστηκαν ότι τις εξανάγκαζε να κάνουν χρήση ναρκωτικών ουσιών και στη συνέχεια τις βίαζε. «Μπροστά μου έχω δει να δίνει σε ένα κοριτσάκι κοκαΐνη. Είδα το 20χρονο κοριτσάκι να είναι χάλια».

Αρνείται τις κατηγορίες ο 42χρονος

Ο Δημήτρης Αγγελάκος, συνήγορος του κατηγορουμένου, μιλώντας στο Star σημείωσε ότι: «Ο εντολέας μου αρνείται κατηγορηματικά τις κατηγορίες. Πρόκειται για μια σκευωρία εις βάρος του».

Ο εξαναγκασμός εγκύου να γυρίζει ταινίες πορνό

Μάλιστα, μια κοπέλα κατέληξε στο ψυχιατρείο, ενώ ο δράστης εξανάγκαζε ακόμη και μία άλλη γυναίκα, που ήταν έγκυος, να γυρνάει αισθησιακές ταινίες.

Ανατριχιαστική είναι η μαρτυρία της κοπέλας, η οποία μόλις ανακάλυψε ότι είναι έγκυος, του είπε να σταματήσει να γυρίζει τις εν λόγω ταινίες.

«Ήμουν έγκυος και τον παρακάλεσα να σταματήσω να γυρίζω ερωτικές ταινίες. Εκείνος όμως μου είπε ”έλα να γυρίσουμε λίγες ακόμα μέχρι να φουσκώσεις”», ανέφερε χαρακτηριστικά στην μαρτυρία της.

«Σήκωσε χέρι πάνω μου, με έσπρωχνε και με έφτυνε»

Σε άλλη μαρτυρία από το πρώτο από τα πέντε θύματά του στο Mega, αναφέρεται: «Αυτό ξεκίνησε όταν ήμουν 16 ετών, όταν είχα πάει για συνέντευξη σε κατάστημα ρούχων που είχα βρει σε αγγελία. Από εκεί γνώρισα αυτόν τον άνθρωπο. Έκατσα τρεις μήνες στο κατάστημα ρούχων. Του ζήτησα κάποια χρήματα γιατί ήθελα να πληρώσω τα ενοίκια. Είχε πολύ καλή συμπεριφορά, μπορούσε να καλύψει κάθε πρόβλημα και να βοηθήσει. Ήταν πειστικός στο να δείξει ότι είναι καλός, να το παίξει αγαθός άνθρωπος».

«Όταν έκλεισε το μαγαζί κρατήσαμε φιλική σχέση. Ανακάλυψα από μία κοπέλα που είχε σχέση μαζί του ότι έκανε αυτή τη δουλειά, είναι νταβατζής. Μίλησα μαζί του για να το επιβεβαιώσω και μου λέει ‘ναι, όντως είμαι’. Έκοψα επαφές μαζί του. Έπειτα από λίγο καιρό άρχισε να με παίρνει τηλέφωνο, ερχόταν έξω από το σπίτι μου, με απειλούσε. Αναγκάστηκα να μιλήσω μαζί του. Στην αρχή ξεκίνησε με απειλές. Σήκωσε χέρι πάνω μου, με έσπρωχνε με έφτυνε, μου έλεγε ότι του χρωστούσα λεφτά και με ανάγκασε να εκδίδομαι», επεσήμανε ακόμη η κοπέλα.

Άλλο θύμα του, μιλώντας στο ίδιο μέσο ενημέρωσης είπε πως ο εφιάλτης της ξεκίνησε όταν έχασε τον πατέρα της. «Έτσι με πλησίασε. Νόμιζα ότι βρήκα έναν άνθρωπο να μου συμπεριφέρεται σαν μπαμπάς», σημείωσε. Τότε ο 42χρονος άρχισε να την εκδίδει, ενώ την απειλούσε ότι θα πάθει κακό η μητέρα της. Όπως είπε η γυναίκα, ο 42χρονος την εξανάγκαζε σε 5-7 ραντεβού την ημέρα.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας για την σύλληψή του

«Από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος συνελήφθη, πρωινές ώρες της Τετάρτης 10 Σεπτεμβρίου 2025, σε περιοχή της Αθήνας, 42χρονος ημεδαπός, κατηγορούμενος για εμπορία ανθρώπων κατ΄ εξακολούθηση, βιασμό και διακίνηση ναρκωτικών.

Ειδικότερα, ο 42χρονος συνελήφθη στo πλαίσιο οργανωμένης αστυνομικής επιχείρησης της Υποδιεύθυνσης Καταπολέμησης Διακίνησης και Εμπορίας Ανθρώπων και Αντικειμένων, σε εκτέλεση εντάλματος σύλληψης, που είχε εκδοθεί σε βάρος του για τα ανωτέρω αδικήματα.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, ο κατηγορούμενος, τουλάχιστον από το έτος 2016 έως το 2022, προσέγγιζε νεαρές γυναίκες, μεταξύ των οποίων και τουλάχιστον μία ανήλικη, οι οποίες βρίσκονταν σε ευάλωτη κοινωνική και οικονομική κατάσταση και αφού κέρδιζε την εμπιστοσύνη τους, εν συνεχεία τις εξανάγκαζε με απειλές, σωματική και ψυχολογική βία, να παρέχουν ερωτικές υπηρεσίες έναντι αμοιβής, την οποία ιδιοποιούνταν ο ίδιος.

Παράλληλα, είχε συστήσει εταιρεία παραγωγής πορνογραφικού υλικού μέσω διαδικτύου και εξανάγκαζε γυναίκες, χρησιμοποιώντας απατηλά μέσα (υποσχέσεις υψηλών απολαβών), καθώς επίσης και απειλές και σωματική και ψυχολογική βία, να συμμετέχουν σε γενετήσιες πράξεις, τις οποίες βιντεοσκοπούσε και διακινούσε ηλεκτρονικά, αποκομίζοντας οικονομικό όφελος.

Για τον έλεγχο και την κάμψη της αντίστασης των θυμάτων, χρησιμοποιούσε διάφορες μεθόδους, όπως χορήγηση ναρκωτικών ουσιών (κοκαΐνης) και σωματική κακοποίηση, ενώ παράλληλα προέβαινε σε γενετήσιες πράξεις σε βάρος τους χωρίς τη θέλησή τους.

Από την μέχρι τώρα έρευνα, έχουν διακριβωθεί -5- περιπτώσεις γενετήσιας εκμετάλλευσης γυναικών-θυμάτων εμπορίας ανθρώπων, στις οποίες παρασχέθηκε η απαραίτητη αρωγή και προστασία.

Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στην οικία, αλλά και σε χώρους και οχήματα που χρησιμοποιούσε ο κατηγορούμενος, κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, -4- κινητά τηλέφωνα, τραπεζικές κάρτες και ψηφιακά πειστήρια.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή».