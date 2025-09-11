Ολυμπιακός: Ρήξη πρόσθιου χιαστού ο Θεοφάνης Μπακούλας που αγωνίζεται δανεικός στην Ρίο Άβε – Χάνει το υπόλοιπο της σεζόν

Ο Θεοφάνης Μπακούλας τραυματίστηκε σοβαρά στον αγώνα της Εθνικής Ελπίδων κόντρα στη Μάλτα, με την Ρίο Άβε να επιβεβαιώνει πως υπέστη ρήξη πρόσθιου χιαστού. Το χειρότερο σενάριο επιβεβαιώθηκε για τον 20χρονο μέσο, ο οποίος αποχώρησε από την αναμέτρηση στην πρεμιέρα των προκριματικών του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος.

Με επίσημη ανακοίνωση, η πορτογαλική ομάδα ενημέρωσε πως ο ποδοσφαιριστής, που αγωνίζεται φέτος δανεικός από τον Ολυμπιακό, υπέστη ολική ρήξη στο δεξί γόνατο και θα χρειαστεί να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση, ώστε να αποκαταστήσει το πρόβλημα.

Αυτό σημαίνει πως ο Μπακούλας θα μείνει εκτός δράσης για μεγάλο χρονικό διάστημα και δύσκολα θα προλάβει να αγωνιστεί ξανά στη φετινή σεζόν, στην οποία είχε ήδη καταγράψει τρεις συμμετοχές στο πορτογαλικό πρωτάθλημα.

Η ανακοίνωση της Ρίο Άβε

«Ο νεαρός μέσος Θεοφάνης Μπακούλας, 20 ετών, υπέστη σοβαρό τραυματισμό αγωνιζόμενος με την Εθνική Ελπίδων της Ελλάδας, σε αγώνα προκριματικών του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος U21 απέναντι στην αντίστοιχη ομάδα της Μάλτας, που διεξήχθη την περασμένη Τρίτη.

Μετά από αξιολόγηση από το Τμήμα Υγείας και Απόδοσης της Ρίο Άβε και τη διενέργεια διαγνωστικών εξετάσεων, επιβεβαιώθηκε ότι ο Μπακούλας έχει υποστεί ολική ρήξη πρόσθιου χιαστού στο δεξί γόνατο, γεγονός που θα τον αναγκάσει να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση, θέτοντας σε κίνδυνο το υπόλοιπο της σεζόν 2025/2026.

Στον ποδοσφαιριστή, όλη η ομάδα, το τεχνικό επιτελείο και η διοίκηση της Ρίο Άβε εύχονται ταχεία ανάρρωση» τονίζεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση της Ρίο Άβε.