Ολυμπιακός: Ρήξη πρόσθιου χιαστού ο Θεοφάνης Μπακούλας που αγωνίζεται δανεικός στην Ρίο Άβε – Χάνει το υπόλοιπο της σεζόν

Enikos Newsroom

αθλητισμός

Ολυμπιακός: Ρήξη πρόσθιου χιαστού ο Θεοφάνης Μπακούλας που αγωνίζεται δανεικός στην Ρίο Άβε – Χάνει το υπόλοιπο της σεζόν

Ο Θεοφάνης Μπακούλας τραυματίστηκε σοβαρά στον αγώνα της Εθνικής Ελπίδων κόντρα στη Μάλτα, με την Ρίο Άβε να επιβεβαιώνει πως υπέστη ρήξη πρόσθιου χιαστού. Το χειρότερο σενάριο επιβεβαιώθηκε για τον 20χρονο μέσο, ο οποίος αποχώρησε από την αναμέτρηση στην πρεμιέρα των προκριματικών του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος.

Με επίσημη ανακοίνωση, η πορτογαλική ομάδα ενημέρωσε πως ο ποδοσφαιριστής, που αγωνίζεται φέτος δανεικός από τον Ολυμπιακό, υπέστη ολική ρήξη στο δεξί γόνατο και θα χρειαστεί να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση, ώστε να αποκαταστήσει το πρόβλημα.

Αυτό σημαίνει πως ο Μπακούλας θα μείνει εκτός δράσης για μεγάλο χρονικό διάστημα και δύσκολα θα προλάβει να αγωνιστεί ξανά στη φετινή σεζόν, στην οποία είχε ήδη καταγράψει τρεις συμμετοχές στο πορτογαλικό πρωτάθλημα.

Η ανακοίνωση της Ρίο Άβε

«Ο νεαρός μέσος Θεοφάνης Μπακούλας, 20 ετών, υπέστη σοβαρό τραυματισμό αγωνιζόμενος με την Εθνική Ελπίδων της Ελλάδας, σε αγώνα προκριματικών του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος U21 απέναντι στην αντίστοιχη ομάδα της Μάλτας, που διεξήχθη την περασμένη Τρίτη.

Μετά από αξιολόγηση από το Τμήμα Υγείας και Απόδοσης της Ρίο Άβε και τη διενέργεια διαγνωστικών εξετάσεων, επιβεβαιώθηκε ότι ο Μπακούλας έχει υποστεί ολική ρήξη πρόσθιου χιαστού στο δεξί γόνατο, γεγονός που θα τον αναγκάσει να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση, θέτοντας σε κίνδυνο το υπόλοιπο της σεζόν 2025/2026.

Στον ποδοσφαιριστή, όλη η ομάδα, το τεχνικό επιτελείο και η διοίκηση της Ρίο Άβε εύχονται ταχεία ανάρρωση» τονίζεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση της Ρίο Άβε.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ινστιτούτο Prolepsis: Χιλιάδες μαθητές χωρίς πρόσβαση σε σχολική σίτιση με το πρώτο κουδούνι

Δεν είναι ούτε τα μαθηματικά ούτε η φυσική – Ποιο είναι το καλύτερο μάθημα που αναπτύσσει τον εγκέφαλο των παιδιών

Αυξημένες κατά 18,5% οι ρυθμίσεις μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού τον Αύγουστο

Γιατί η Ίος είναι στην κορυφή των ελληνικών προορισμών, με τα πιο γευστικά τυριά για τους Ολλανδούς

Όλα όσα ανακοίνωσε η Apple: iPhone 17 Air, AirPods Pro 3, Apple Watch Series 11 και άλλα

Κουίζ: Πόσο καλός είσαι στην ελληνική μυθολογία; Δοκίμασε τις γνώσεις σου και κάνε το 3 στα 3
περισσότερα
22:46 , Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2025

ΑΕΚ: Deal της «Ένωσης» με την Μπεσίκτας για τον δανεισμό του Ζοάο Μάριο – Ποιος είναι ο νέος μεσοεπιθετικός των «κιτρινόμαυρων»

Η ΑΕΚ έφτασε σε συμφωνία με την Μπεσίκτας για τον δανεισμό του Ζοάο Μάριο, όπως μετέδωσε ο Φαμ...
22:20 , Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2025

Νότιγχαμ – Ποστέκογλου: «Είναι υπέροχο που είμαι επικεφαλής ενός συλλόγου με μεγάλη ιστορία – Θαυμάζω τη φιλοδοξία του Μαρινάκη»

«Είμαι πολύ υπερήφανος Έλληνας, αλλά και πολύ περήφανος Αυστραλός» και «θαυμάζω τη φιλοδοξία τ...
15:39 , Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2025

Πετράλωνα: Τρεις συλλήψεις για τον ξυλοδαρμό 17χρονου από εξωσχολικούς σε προαύλιο Λυκείου

Θύμα επίθεσης από 4 εξωσχολικούς, μεταξύ των οποίων και δύο ανήλικοι, έπεσε ένας 17χρονος σε π...
12:20 , Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2025

Eurobasket 2025: Τουλάχιστον 1.500 Έλληνες στο πλευρό της Εθνικής για τον αγώνα με την Τουρκία – Εγκρίθηκε η επιπλέον πτήση τσάρτερ που ζήτησε ο Αταμάν

Στις εξέδρες της Riga Arena θα παραβρεθούν τουλάχιστον 1.500 Έλληνες οι οποίοι θα ταξιδέψουν α...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος