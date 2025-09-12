Επίδομα παιδιού: Πότε θα καταβληθεί η τέταρτη δόση – Παραδείγματα με τα ποσά που θα λάβουν οι δικαιούχοι

Δημήτρης Χριστούλιας

οικονομία

επίδομα παιδιού

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την καταβολή της τέταρτης δόσης του επιδόματος παιδιού. Οι δικαιούχοι θα λάβουν το επίδομα παιδιού στις προπληρωμένες κάρτες τους για την περίοδο Ιουλίου- Αυγούστου την Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου με τα χρήματα να είναι διαθέσιμα στα ATM των τραπεζών από το απόγευμα της προηγούμενης ημέρας, δηλαδή τη Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025.

Γράφει ο Δημήτρης Χριστούλιας

Αξίζει να σημειωθεί ότι το δικαιούμενο ποσό υπολογίζεται βάσει των εξαρτώμενων τέκνων που δηλώνονται στο Α21 στην τελευταία φορολογική δήλωση. Όσοι έχουν λάβει τις τελευταίες 3 διμηνιαίες δόσεις Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου και Μαρτίου – Απριλίου, Μάϊου – Ιουνίου μετά την υποβολή των φετινών φορολογικών δηλώσεων εάν προκύψει αύξηση των εισοδημάτων θα πρέπει να επιστρέψουν χρήματα.

Ποιο είναι το ύψος των επιδομάτων

Υπενθυμίζεται, ότι το ποσό του επιδόματος που λαμβάνουν οι δικαιούχοι κυμαίνεται από 28 ευρώ έως 70 ευρώ για κάθε παιδί. Το ποσό αυτό διαμορφώνεται, μεταξύ άλλων, με βάση τον αριθμό των εξαρτώμενων τέκνων και το συνολικό οικογενειακό εισόδημα.

Η καταβολή αυτή θα πραγματοποιηθεί στους πολίτες που υπέβαλαν οριστική αίτηση έως 1 Σεπτεμβρίου είτε στο  https://www.idika.gr/ είτε στο https://opeka.gr/ με τους κωδικούς πρόσβασης και που έχει εγκριθεί από τον ΟΠΕΚΑ.

Διευκρινίζεται πως εάν η αίτηση του δικαιούχου έχει αποθηκευτεί προσωρινά, τότε δεν θεωρείται ότι αυτή έχει υποβληθεί και συνεπώς δεν λαμβάνεται υπόψη από τον Οργανισμό.

Επίσης, μεταξύ των προϋποθέσεων για τη χορήγηση του επιδόματος παιδιού είναι η φοίτηση των τέκνων στην υποχρεωτική εκπαίδευση από το προνήπιο έως και το Γυμνάσιο.

Το επίδομα παιδιού παρέχεται σε πάνω από 900.000 οικογένειες και αφορά πάνω από 1.5 εκ. παιδιά, ενώ η ετήσια δαπάνη ανέρχεται πάνω από 1 δισ. ευρώ ευρώ.

Παραδείγματα

  • Οικογένεια με 2 γονείς και 2 παιδιά, με ετήσιο εισόδημα 28.000 ευρώ: Εντάσσεται στην Γ εισοδηματική κλίμακα και θα λάβει 56 ευρώ επίδομα το μήνα.
  • Οικογένεια με 2 γονείς και 1 παιδί, με ετήσιο εισόδημα 26.000 ευρώ: Εντάσσεται στην Γ εισοδηματική κλίμακα και θα λάβει 28 ευρώ επίδομα το μήνα.
  • Οικογένεια με 2 γονείς και 2 παιδιά, με ετήσιο εισόδημα 18.800 ευρώ: Εντάσσεται στην Β εισοδηματική κλίμακα και θα λάβει 84 ευρώ επίδομα το μήνα.
  • Οικογένεια με 2 γονείς και 3 παιδιά με ετήσιο εισόδημα 13.000 ευρώ: Εντάσσεται στην Α εισοδηματική κλίμακα και θα λάβει 280 ευρώ το μήνα.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Μόνο το 1% με μάτια γερακιού μπορεί να εντοπίσει σε αυτό το τεστ IQ το 00, το 04 και το 44 μέσα σε 9 δευτερόλεπτα

Το φρούτο-φρουρός του αυτοκράτορα Gia Long που μπορεί να ενισχύσει το ανοσοποιητικό και να προστατεύσει το ήπαρ

Επίδομα παιδιού: Πότε θα καταβληθεί η 4η δόση – Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι δικαιούχοι – Αναλυτικά παραδείγματα

Αυξημένες κατά 18,5% οι ρυθμίσεις μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού τον Αύγουστο

Όλα όσα ανακοίνωσε η Apple: iPhone 17 Air, AirPods Pro 3, Apple Watch Series 11 και άλλα

Κουίζ: Πόσο καλός είσαι στην ελληνική μυθολογία; Δοκίμασε τις γνώσεις σου και κάνε το 3 στα 3
περισσότερα
01:25 , Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2025

Η Ζαφείρα Καστρινάκη νέα πρόεδρος στο Συμβούλιο Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων

Νέα πρόεδρος στο Συμβούλιο Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων (ΣΟΕ), το οποίο υπάγεται στο υπουργείο ...
23:05 , Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2025

Η Ελλάδα σε ρόλο-«κλειδί» στην ενεργειακή σκακιέρα: Η επίσκεψη Μπέργκαμ, οι κινήσεις της Chevron, οι επενδύσεις και τα επόμενα βήματα μέχρι τις γεωτρήσεις

Σαφές μήνυμα στήριξης στην ενεργειακή στρατηγική της Ελλάδας, αλλά και έμπρακτη επιβεβαίωση το...
22:42 , Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2025

Έρευνα της MRB για το ΕΕΑ: Για 2 στους 3 πολίτες της Αττικής το εισόδημα δεν επαρκεί για τον μήνα – Πώς κρίνουν τα μέτρα της ΔΕΘ

Για 2 στους 3 πολίτες της Αττικής το εισόδημα δεν επαρκεί για τον μήνα, ενώ το 73,1% δεν βλέπε...
08:26 , Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2025

Επίδομα θέρμανσης: Πότε θα ανοίξει η πλατφόρμα για τις αιτήσεις – Τι θα ισχύσει για τους δικαιούχους και τα ποσά 

To Φθινόπωρο, ενδεχομένως έως τα μέσα Νοεμβρίου φαίνεται πως θα ανοίξει η ειδική πλατφόρμα της...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος