Επίδομα παιδιού: Πότε θα καταβληθεί η τέταρτη δόση – Παραδείγματα με τα ποσά που θα λάβουν οι δικαιούχοι

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την καταβολή της τέταρτης δόσης του επιδόματος παιδιού. Οι δικαιούχοι θα λάβουν το επίδομα παιδιού στις προπληρωμένες κάρτες τους για την περίοδο Ιουλίου- Αυγούστου την Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου με τα χρήματα να είναι διαθέσιμα στα ATM των τραπεζών από το απόγευμα της προηγούμενης ημέρας, δηλαδή τη Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025.

Γράφει ο Δημήτρης Χριστούλιας

Αξίζει να σημειωθεί ότι το δικαιούμενο ποσό υπολογίζεται βάσει των εξαρτώμενων τέκνων που δηλώνονται στο Α21 στην τελευταία φορολογική δήλωση. Όσοι έχουν λάβει τις τελευταίες 3 διμηνιαίες δόσεις Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου και Μαρτίου – Απριλίου, Μάϊου – Ιουνίου μετά την υποβολή των φετινών φορολογικών δηλώσεων εάν προκύψει αύξηση των εισοδημάτων θα πρέπει να επιστρέψουν χρήματα.

Ποιο είναι το ύψος των επιδομάτων

Υπενθυμίζεται, ότι το ποσό του επιδόματος που λαμβάνουν οι δικαιούχοι κυμαίνεται από 28 ευρώ έως 70 ευρώ για κάθε παιδί. Το ποσό αυτό διαμορφώνεται, μεταξύ άλλων, με βάση τον αριθμό των εξαρτώμενων τέκνων και το συνολικό οικογενειακό εισόδημα.

Η καταβολή αυτή θα πραγματοποιηθεί στους πολίτες που υπέβαλαν οριστική αίτηση έως 1 Σεπτεμβρίου είτε στο https://www.idika.gr/ είτε στο https://opeka.gr/ με τους κωδικούς πρόσβασης και που έχει εγκριθεί από τον ΟΠΕΚΑ.

Διευκρινίζεται πως εάν η αίτηση του δικαιούχου έχει αποθηκευτεί προσωρινά, τότε δεν θεωρείται ότι αυτή έχει υποβληθεί και συνεπώς δεν λαμβάνεται υπόψη από τον Οργανισμό.

Επίσης, μεταξύ των προϋποθέσεων για τη χορήγηση του επιδόματος παιδιού είναι η φοίτηση των τέκνων στην υποχρεωτική εκπαίδευση από το προνήπιο έως και το Γυμνάσιο.

Το επίδομα παιδιού παρέχεται σε πάνω από 900.000 οικογένειες και αφορά πάνω από 1.5 εκ. παιδιά, ενώ η ετήσια δαπάνη ανέρχεται πάνω από 1 δισ. ευρώ ευρώ.

Παραδείγματα