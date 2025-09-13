Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου: Προκρίθηκε στον τελικό ο Καραλής – Πέρασε με άνεση και τα 5,75μ

Enikos Newsroom

αθλητισμός

Εμμανουήλ Καραλής

Σε ακόμη έναν τελικό κορυφαίας διοργάνωσης, θα λάβει μέρος ο Εμμανουήλ Καραλής. Ο κορυφαίος Έλληνας επικοντιστής όλων των εποχών κι ένας από τους καλύτερους στα χρονικά του αγωνίσματος, προκρίθηκε στον τελικό του παγκοσμίου πρωταθλήματος, που φιλοξενείται στο Τόκιο.

Ο Καραλής, ο οποίος είναι ο μοναδικός αθλητής που μπορεί να «βάλει δύσκολα» στον ασυναγώνιστο, Αρμάντ Ντουπλάντις, υπερέβη με την πρώτη προσπάθεια τα πέντε μέτρα και 55 εκατοστά, αλλά και τα 5.75 μέτρα, όπως και ο Σουηδός, που είναι το αδιαφιλονίκητο φαβορί για την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου.

Τόσο ο Ελληνας πρωταθλητής, όσο και ο «Μόντο» άφησαν τα 5.70 μέτρα, προκειμένου να μην… ταλαιπωρηθούν εν΄όψει της αναμενόμενης «μάχης» του τελικού, ενώ ο Αμερικανός, Σαμ Κέντρικς, ο οποίος θεωρείται ο επικρατέστερος για να συμπληρώσει το βάθρο των μεταλλιούχων, προκρίθηκε στον τελικό, καθώς υπερέβη με την πρώτη προσπάθεια τα 5.40μ, τα 5.55μ, τα 5.70μ και τα 5.75 μέτρα.

Στον προκριματικό, συμμετείχε και ο Γιάννης Ρίζος, ο οποίος πέρασε με την 2η προσπάθεια τα 5.40μ, αλλά είχε τρία αποτυχημένα άλματα στα πέντε μέτρα και 55 εκατοστά, με αποτέλεσμα ν’ αποκλεισθεί από τον τελικό.

