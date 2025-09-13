Κουίζ για την παλιά Αθήνα: Αναγνωρίζεις την οδό; Έχεις περάσει σίγουρα από εκεί

παλιά Αθήνα

Εάν ξεφυλλίσεις ένα άλμπουμ με παλιές ασπρόμαυρες φωτογραφίες της Αθήνας θα διαπιστώσεις πως στο πέρασμα των δεκαετιών η πόλη έχει αλλάξει ριζικά.

Το «πρόσωπο» της πρωτεύουσας έχει «μεταμορφωθεί» πολλές φορές και σήμερα σχεδόν τίποτα δεν θυμίζει την Αθήνα του 50′ για παράδειγμα. Ακόμα και οι μεγαλύτερης ηλικίας κάτοικοι ίσως δυσκολευτούν να αναγνωρίσουν την πόλη και τις περιοχές της, αν δουν φωτογραφίες της με άρωμα άλλης εποχής.

Μία τέτοια φωτογραφία είναι και η παρακάτω. Αναγνωρίζεις την οδό στην φωτογραφία; Αν είσαι κάτοικος Αθηνών σίγουρα έχεις περάσει από εκεί.

  • Σταδίου
  • Πανεπιστημίου
  • Φιλελλήνων

Η απάντηση στο κουίζ για την παλιά Αθήνα

Στη φωτογραφία (Φωτογράφος: Πέτρος Μωραΐτης) που έχει τραβηχτεί το 1871 βλέπετε την οδό Φιλελλήνων και την Ρωσική εκκλησία της Αγίας Τριάδας.

Κουίζ για την παλιά Αθήνα: Αναγνωρίζετε την πλατεία; Είναι από τις πιο γνωστές

Η οδός Φιλελλήνων είναι ιστορικός δρόμος της Αθήνας που ξεκινά από τη νοτιοδυτική πλευρά της πλατείας Συντάγματος. Διανοίχτηκε την περίοδο 1858-1860 και σε αυτή χτίστηκαν μερικά από τα πιο ωραία κτίρια της πόλης, εκ των οποίων κάποια παραμένουν μέχρι σήμερα.

Κατά περιόδους, στον δρόμο αυτόν έζησαν σημαντικοί λογοτέχνες, μεταξύ των οποίων ο Εμμανουήλ Ροΐδης (1836-1904). Το σπίτι όπου κατοικούσε έως μερικά χρόνια πριν από τον θάνατό του βρισκόταν στη συμβολή των οδών Φιλελλήνων 16 και Ναυάρχου Νικοδήμου, απέναντι από την Ρωσική Εκκλησία (ή Σωτείρα Λυκοδήμου ή Αγία Τριάδα), τον μεγαλύτερο σωζόμενο βυζαντινό ναό της πόλης (11ου αιώνα).

16:27 , Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου 2025

