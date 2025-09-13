Παναγιώτης Κουτσουμπής: Αγκαλιά με την Κατερίνα Καινούργιου – Η ρομαντική φωτογραφία που δημοσίευσε

Η Κατερίνα Καινούργιου και ο Παναγιώτης Κουτσουμπής είναι μαζί από το 2024. Το ζευγάρι γνωριζόταν από πριν, ωστόσο εκείνη ήταν η χρονιά που έμελλε να τους φέρει πιο κοντά. Η παρουσιάστρια και ο επιχειρηματίας πολύ γρήγορα δημοσιοποίησαν την σχέση τους, ενώ το περασμένο Μάιο η αγαπημένη δημοσιογράφος δέχτηκε πρόταση γάμου από τον σύντροφό της.

Όλα δείχνουν πως το ζευγάρι είναι πιο καλά από ποτέ και μαζί σχεδιάζουν το μέλλον τους. Μάλιστα, ο Παναγιώτης Κουτσουμπής το μεσημέρι του Σαββάτου (13/9) δημοσίευσε στο Instagram μία ρομαντική φωτογραφία.

Σε αυτή τους βλέπουμε στη διάρκεια των καλοκαιρινών τους διακοπών. Στο στιγμιότυπο, το οποίο τραβήχτηκε σε έξοδό τους, η Κατερίνα Καινούργιου κάθεται στα πόδια του, ενώ ο ήλιος που δύει δημιουργεί μία παραμυθένια ατμόσφαιρα.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Panagiotis Koutsoubis (@pankouts)

Στην αρχή της σχέσης τους, η παρουσιάστρια είχε δώσει μία συνέντευξη στην εκπομπή της Σταματίνας Τσιμτσιλή. Τότε, η Κατερίνα Καινούργιου είχε εξομολογηθεί πως: «Τον ξέρω πάρα πολλά χρόνια. Καμιά φορά γίνεται αυτό το “κλικ” και έρχονται τα πράγματα εκεί που δεν τα περιμένεις! Εκεί που λες “δεν θα έρθει κάτι για μένα, είμαι σε πολύ περίεργη φάση, είμαι μόνη μου, δεν ξέρω αν θα έρθει κάτι καλό στη ζωή μου”, σε ένα βράδυ ξαφνικά μπορεί να έρθει κάτι που να μην το περιμένεις και να είναι πιο καλό από αυτό που φανταζόσουν».