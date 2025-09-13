Παναγιώτης Κουτσουμπής: Αγκαλιά με την Κατερίνα Καινούργιου – Η ρομαντική φωτογραφία που δημοσίευσε

Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Κατερίνα Καινούργιου Παναγιώτης Κουτσουμπής
Φωτογραφία: Instagram/katken85

Η Κατερίνα Καινούργιου και ο Παναγιώτης Κουτσουμπής είναι μαζί από το 2024. Το ζευγάρι γνωριζόταν από πριν, ωστόσο εκείνη ήταν η χρονιά που έμελλε να τους φέρει πιο κοντά. Η παρουσιάστρια και ο επιχειρηματίας πολύ γρήγορα δημοσιοποίησαν την σχέση τους, ενώ το περασμένο Μάιο η αγαπημένη δημοσιογράφος δέχτηκε πρόταση γάμου από τον σύντροφό της.

Όλα δείχνουν πως το ζευγάρι είναι πιο καλά από ποτέ και μαζί σχεδιάζουν το μέλλον τους. Μάλιστα, ο Παναγιώτης Κουτσουμπής το μεσημέρι του Σαββάτου (13/9) δημοσίευσε στο Instagram μία ρομαντική φωτογραφία.

Σε αυτή τους βλέπουμε στη διάρκεια των καλοκαιρινών τους διακοπών. Στο στιγμιότυπο, το οποίο τραβήχτηκε σε έξοδό τους, η Κατερίνα Καινούργιου κάθεται στα πόδια του, ενώ ο ήλιος που δύει δημιουργεί μία παραμυθένια ατμόσφαιρα.

Στην αρχή της σχέσης τους, η παρουσιάστρια είχε δώσει μία συνέντευξη στην εκπομπή της Σταματίνας Τσιμτσιλή. Τότε, η Κατερίνα Καινούργιου είχε εξομολογηθεί πως: «Τον ξέρω πάρα πολλά χρόνια. Καμιά φορά γίνεται αυτό το “κλικ” και έρχονται τα πράγματα εκεί που δεν τα περιμένεις! Εκεί που λες “δεν θα έρθει κάτι για μένα, είμαι σε πολύ περίεργη φάση, είμαι μόνη μου, δεν ξέρω αν θα έρθει κάτι καλό στη ζωή μου”, σε ένα βράδυ ξαφνικά μπορεί να έρθει κάτι που να μην το περιμένεις και να είναι πιο καλό από αυτό που φανταζόσουν».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

9 τροφές που βάζουν «φωτιά» στο κρεβάτι – Προσφέρουν καλύτερες στύσεις, σύμφωνα με το Κλίβελαντ

Julianne Moore: Τι της συνέβη και άλλαξε τον τρόπο που βλέπει τη ζωή – Η νόσος που φοβάται

Τραπεζικές επιταγές: Σε ποιες περιπτώσεις επιβάλλει πρόστιμα η Εφορία

Νέα προκήρυξη ΑΣΕΠ 5Κ/2025 για προσλήψεις στη ΡΑΑΕΥ: Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση και μέχρι πότε

15 – 21 Σεπτεμβρίου: Η πιο τυχερή μέρα κάθε ζωδίου – Aφήστε το σύμπαν να σας ευνοήσει

Τεστ IQ μόνο για ιδιοφυΐες: Mπορείτε να βρείτε τον αριθμό που λείπει σε 20 δευτερόλεπτα;
περισσότερα
18:55 , Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου 2025

Άννα Βίσση: Η επική ανάρτηση λίγες ώρες πριν από την πρώτη της συναυλία στο Καλλιμάρμαρο

Δύο συναυλίες που αναμένεται να γράψουν ιστορία θα δώσει η Άννα Βίσση στο Καλλιμάρμαρο. Η πρώτ...
18:39 , Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου 2025

Βαρύ πένθος για την Εύη Φραγκάκη: «Θα ήθελα να γράφω ατέλειωτες λέξεις, για να γιορτάσω τη ζωή σου…»

Ιδιαίτερα δύσκολες στιγμές βιώνει η Εύη Φραγκάκη, καθώς έφυγε από την ζωή ένα πολύ αγαπημένο τ...
16:55 , Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου 2025

Ευρυδίκη Βαλαβάνη: «Όλος ο κόσμος μου στην αγκαλιά μου» – Η τρυφερή φωτογραφία από τις καλοκαιρινές διακοπές της με τον γιο της

Το πρώτο τους καλοκαίρι με τον γιο τους απόλαυσαν φέτος η Ευρυδίκη Βαλαβάνη και ο Γρηγόρης Μόρ...
16:20 , Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου 2025

Πηνελόπη Αναστασοπούλου: «Ό,τι καλύτερο μου έχει συμβεί…» – Αποκάλυψε το όνειρό της που έγινε πραγματικότητα

Η Πηνελόπη Αναστασοπούλου και ο Φώτης Μπερνάντο είναι μαζί εδώ 12 χρόνια και με τις κόρες τους...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος