Άλεξ Αντετοκούνμπο: «Είμαι περήφανος για τα αδέλφια μου, οι δύσκολες στιγμές μάς έκαναν δυνατούς»

Ο Άλεξ Αντετοκούνμπο εξέφρασε τα συναισθήματά του για την ιστορική κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου από την Εθνική Ελλάδος στο Eurobasket 2025, όπου ξεχώρισαν οι μεγαλύτεροι αδελφοί του, Γιάννης, Θανάσης και Κώστας.

Ο «Βενιαμίν» της οικογένειας μιλώντας στο LiveNews, στάθηκε στην παρουσία των αδελφών του στο τουρνουά, δηλώνοντας: «Έχουμε όλοι το ίδιο συναίσθημα εδώ στην Ελλάδα, δεν έχω, κυριολεκτικά, λόγια. Είμαι πολύ περήφανος για όλα τα αδέρφια μου, και για τον Γιάννη που έδειξε άλλη μία φορά ότι είναι ένας από τους κορυφαίους στον κόσμο, και για τον Κώστα που έδειξε τις ικανότητές του και το τι μπορεί να κάνει, και για τον Θανάση που γύρισε από τραυματισμό, γιατί ήταν έξω για ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, και γύρισε πίσω και μπόρεσε να κάνει ό,τι έκανε. Δεν έχω λόγια, αλήθεια».

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στη συγκίνηση που ένιωσε βλέποντας την πορεία της ομάδας: «Μόνο το να το ζω και να το βλέπω και να… δεν ξέρω, ήταν δάκρυα στα μάτια μου απλά να βλέπω τις στιγμές της Εθνικής, όχι μόνο για τα αδέρφια μου, αλλά και για όλη την Εθνική ομάδα, γιατί όλα τα παιδιά προφανώς βάλανε το χέρι τους και κάνανε όλοι μία πολύ μεγάλη προσπάθεια. Δεν έχω λόγια για αυτά τα παιδιά».

Κλείνοντας, ο Άλεξ αναφέρθηκε στις δυσκολίες που πέρασε η οικογένεια τα πρώτα χρόνια και στον τρόπο που αυτές τους έκαναν πιο δυνατούς: «Και τις δύσκολες στιγμές στο παρελθόν που περάσαμε, μας έκαναν μία δυνατή οικογένεια, πιστεύω ότι έχουμε ένα bond και σαν αδέλφια μία σχέση που αλήθεια δεν το έχω ξαναδεί. Πιστεύω ότι αυτές οι δύσκολες στιγμές ήταν κάτι που μπορεί και στο τέλος της ιστορίας, να ήταν κάτι που να χρειαζόμασταν».

Ο Άλεξ Αντετοκούνμπο είναι Έλληνας επαγγελματίας καλαθοσφαιριστής, γεννημένος στις 27 Αυγούστου 2001 και ο μικρότερος αδελφός των Γιάννη, Θανάση και Κώστα Αντετοκούνμπο. Αγωνίζεται στη θέση του φόργουορντ και αυτή την περίοδο παίζει για τον Άρη Θεσσαλονίκης, έχοντας υπογράψει διετές συμβόλαιο.