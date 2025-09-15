Κρήτη: Καρέ καρέ η δράση διαρρήκτη που εισέβαλε σε ναό και προσπάθησε να κλέψει το παγκάρι 

Kάμερα ασφαλείας καταγράφει καρέ-καρέ τη δράση ενός άνδρα που εισέβαλε σε ιερό ναό με σκοπό τη διάρρηξη, ανήμερα της γιορτής του Τιμίου Σταυρού, στη Μονή Αφέντη Χριστού στον Γιούχτα, στον νομό Ηρακλείου.

Όπως φαίνεται και στο βίντεο που παρουσιάζει το Creta24.gr, ένας άνδρας με γυαλιά ηλίου, καλυμμένος στο πρόσωπο από την μπλούζα του, ανοίγει την πόρτα του ναού του Αφέντη Χριστού κατευθυνόμενος προς το παγκάρι.

Όμως, όπως καταγράφεται στη συνέχεια, η προσπάθειά του να διαρρήξει το παγκάρι αποτυγχάνει, καθώς δεν καταφέρνει να το ανοίξει.

Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, αντιλαμβάνεται την ύπαρξη της κάμερας, η οποία δεν γλίτωσε από την μανία του. Σημειώνεται ότι πριν τραπεί σε φυγή, προκάλεσε φθορές στον ναό, όπως φαίνεται και στην παρακάτω φωτογραφία.

Δείτε βίντεο: