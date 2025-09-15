Βενετία: Τουρίστες εκδιώχθηκαν από την πόλη επειδή κολύμπησαν στο Μεγάλο Κανάλι – Δείτε το βίντεο

Ένα ζευγάρι τουριστών κολύμπησε σε κανάλι, στην Βενετία και οι αρχές τους απαγόρευσαν να επισκεφτούν εκ νέου την πόλη. Το ζευγάρι κολύμπησε στο Μεγάλο Κανάλι και το έκανε την τελευταία ημέρα των διακοπών του στην πόλη.

Ο 35χρονος άνδρας από την Βρετανία και η 25χρονη Ρουμάνα σύντροφός του, που ζουν στο Ηνωμένο Βασίλειο, φέρονται να έκαναν βουτιά στο κανάλι όταν τους εντόπισαν οι γονδολιέρηδες και τους κατήγγειλαν στην αστυνομία.

Στο ζευγάρι επιβλήθηκε πρόστιμο 450 ευρώ και οι αρχές τους έδωσαν εντολή να εγκαταλείψουν την πόλη, που είναι μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς, εντός 48 ωρών, σύμφωνα με τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης.

Το κολύμπι στα 150 κανάλια της Βενετίας απαγορεύεται αυστηρά λόγω των κινδύνων από τις γόνδολες και τα μηχανοκίνητα σκάφη που διέρχονται από το νερό. Τα κανάλια στην Βενετία είναι οι δρόμοι του παραλίου μετώπου.

Η δημοτική σύμβουλος ασφαλείας Elisabetta Pesce δήλωσε στην Il Gazzetino : “Ευχαριστώ τους γονδολιέρηδες για τη συνεργασία και την έγκαιρη αναφορά τους”. Η υπόθεση προκάλεσε την οργή των υποστηρικτών της ομάδας δράσης που είναι γνωστή ως Venice is not Disneyland, με τους ντόπιους να ζητούν υψηλότερα πρόστιμα για την κακή συμπεριφορά και μόνιμη απαγόρευση για τους παραβάτες.

‘Δεν αντέχω άλλο αυτούς τους ηλίθιους’, έγραψε μια γυναίκα στη σελίδα της ομάδας στο Facebook. ‘Όπου κι αν πάνε δημιουργούν ένα χάος’. Αρκετοί κάτοικοι παραπονέθηκαν ότι τα πρόστιμα που δόθηκαν στο ζευγάρι των Βρετανών ήταν πολύ χαμηλά. “Για άλλους αυτό θα είναι ένα κίνητρο για να γίνουν viral”, έγραψε ένας άνδρας.

Άλλοι δήλωσαν πεπεισμένοι ότι τα πρόστιμα δεν θα καταβάλλονταν καθόλου. ‘Θα πρέπει να φυλακιστούν μέχρι να πληρώσουν το πρόστιμο και μετά να μπουν σε ένα αεροπλάνο ντυμένοι όπως είναι με τα μαγιό τους’, έγραφε ένα σχόλιο.

Αυτό δεν είναι το πρώτο περιστατικό του είδους του. Οι τουρίστες που «πέφτουν» στα κανάλια της Βενετίας έχουν πολλές φορές ταλαιπωρήσει την περίφημη πόλη με την λιμνοθάλασσα στο παρελθόν.

Το 2023, ο δήμαρχος της Βενετίας ανέβασε στο Twitter ένα βίντεο με έναν άνδρα που έκανε βουτιά από ένα τριώροφο κτίριο σε ένα κανάλι, χαρακτηρίζοντάς τον “ηλίθιο”. Ο Luigi Brugnaro θέλησε να βρει τον άνδρα και το άτομο που κατέγραψε το βίντεο λέγοντας ότι θα πρέπει να τους δοθεί “πιστοποιητικό βλακείας και πολλές κλωτσιές”.

Πέντε χρόνια νωρίτερα, τουρίστες πηδούσαν από τη γέφυρα Ριάλτο αργά τη νύχτα, επευφημούμενοι από τους φίλους τους και το 2016 ένας Νεοζηλανδός κατέληξε στο νοσοκομείο με σοβαρά τραύματα όταν χτύπησε σε ένα θαλάσσιο ταξί αφού βούτηξε από τη γέφυρα.

Και το 2020, δύο Γερμανοί τουρίστες βιντεοσκοπήθηκαν να κολυμπούν στο Μεγάλο Κανάλι κάτω από την εμβληματική γέφυρα Ριάλτο, καθώς η πόλη (και ο κόσμος) έβγαινε από τις καραντίνες του Κόβιντ.

Οι αρχές της Βενετίας δηλώνουν ότι κάνουν όλο και περισσότερα για να πατάξουν τα ανεύθυνα καμώματα των ανέμελων παραθεριστών. Από την αρχή του έτους, οι υπάλληλοι έχουν εκδώσει περισσότερες από χίλιες εντολές απέλασης για διάφορους τύπους παραβάσεων.

‘Η διοίκηση του δημοτικού συμβουλίου δεσμεύεται να καταπολεμήσει αποφασιστικά την ασεβή και αγενή συμπεριφορά, διότι η προστασία της Βενετίας σημαίνει την υπεράσπιση της αξιοπρέπειας μιας πόλης που είναι μοναδική στον κόσμο, καθώς και την διασφάλιση της ευπρέπειας τόσο για τους κατοίκους όσο και για τους επισκέπτες’, δήλωσε η Elisabetta Pesce, η δημοτική σύμβουλος, αρμόδια για την ασφάλεια.