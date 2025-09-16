Αλεξία Κούβελα: «Πήγαινα για ψώνια κι έλεγαν ότι δεν έχουν νούμερα στο μέγεθός μου – Έκλαιγα στα δοκιμαστήρια»

Enikos Newsroom

lifestyle

ΑΛΕΞΙΑ ΚΟΥΒΕΛΑ

Την Αλεξία Κούβελα φιλοξένησαν στο «Πρωίαν σε Είδον» της Δευτέρας (15/9) ο Φώτης Σεργουλόπουλος και η Τζένη Μελιτά. Το plus size μοντέλο και πρώην παίκτρια του GNTM μίλησε για το πρακτορείο που διατηρεί, τα σχόλια που δέχεται ακόμα για το σώμα της, καθώς και τα στάδια που πέρασε η ίδια μέχρι να αποδεχθεί και να αγαπήσει την εικόνα της.

«Νομίζω ότι οι περισσότερες γυναίκες μεγαλώνουν με τη νοοτροπία ότι πρέπει να κρύβει το σώμα της, αυτό μου λένε και στα μηνύματα που λαμβάνω. Αν ένα κορίτσι δεν τηρεί τα στάνταρντ της εφηβείας, σου λένε: κρύψε, βάλε, κάνε, αδυνάτισε. Δεν είναι μόνο οι ορμόνες της ηλικίας λόγω της έμμηνου ρήσης, είναι και το ότι θέλεις να αρέσεις», περιέγραψε η Αλεξία Κούβελα.

«Είμαι υπέρ της υγείας. Άλλο πράγμα είναι όμως να έχεις φυσιολογικές γυναικείες καμπύλες και να σου λένε να έχεις flat κοιλιά, κοιλιακούς και να φοράς νούμερα που δεν σου αναλογούν και άλλο να ξεφεύγεις και να πας σε κάτι ανθυγιεινό. Εγώ είμαι υπέρ της αλλαγής και του υγιούς», επισήμανε το μοντέλο.

«Η μαμά μου είναι μια γυναίκα που μεγάλωσε στα 90’s, τόσα ήξερε, τόσα έκανε. Προσπαθούσε πάντα να με βοηθήσει, υπήρχε όμως η πίεση του να αδυνατίσω, ήμουν πάντα τροφαντό παιδί. Επηρεαζόμουν αρνητικά και από τα περιοδικά μόδας που έβλεπα, μου πήρε πολύ χρόνο για να το ξεπεράσω αυτό. Η δουλειά μου με βοήθησε, ανέπτυξα μια “πανοπλία” από ύφασμα», εξομολογήθηκε στη συνέχεια της συνέντευξης η Αλεξία Κούβελα.

«Στην εφηβεία μου είχα δοκιμάσει τα πάντα, από διατροφές μέχρι χάπια που καταπιέζουν την όρεξη. Είχα γενικά πολύ “σκοτεινούς” καιρούς τότε με διατροφικές διαταραχές. […] Έκοβα φωτογραφίες μοντέλων από περιοδικά και σημείωνα με βελάκια τι δεν έχω. […] Πλέον αισθάνομαι τέλεια, μου αρέσει πάρα πολύ αυτό που βλέπω στον καθρέφτη», παραδέχεται.

Καταλήγοντας, η Αλεξία Κούβελα αποκάλυψε για τα hate comments που εισπράττει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης:

«Δέχομαι ακόμα υβριστικά μηνύματα στα social media. Πολλές φορές τα διαγράφω, αν είναι κάτι πολύ προσβλητικό, άλλες φορές απαντάω. Κάποιοι θεωρούν ότι είναι καθήκον τους να σε σχολιάσουν. […] Όταν πήγαινα για ψώνια με τη μητέρα μου, μου έλεγαν ότι δεν έχουν νούμερα στο μέγεθός μου. Έκλαιγα στα δοκιμαστήρια».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Φάγατε βραδινό και τώρα θέλετε ένα γλυκό; Ειδικοί εξηγούν τους λόγους που έχουμε λιγούρες και πώς να το καταπολεμήσουμε

Σήψη: Η «σιωπηλή πανδημία» με έναν θάνατο κάθε 2,8 δευτερόλεπτα

Παπασταύρου: Ψήφος εμπιστοσύνης για την Ελλάδα το ενδιαφέρον της Chevron – Τι είπε για τον νέο Πολεοδομικό Κώδικα και τις τ...

Πρόγραμμα Ψηφιακής Ενδυνάμωσης: Παράταση στις αιτήσεις – Όλες οι λεπτομέρειες

Google: Ο επικεφαλής του Cloud εξηγεί πώς η εταιρεία βγάζει δισεκατομμύρια δολάρια από την ΑΙ υπηρεσίες της

Κουίζ: Πόσο καλά γνωρίζεις την ελληνική μυθολογία; Μπορείς να κάνεις το 3 στα 3;
περισσότερα
20:44 , Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2025

FY: «Έχουμε ήδη παιδιά, απλά είναι γάτες…»

Ο FY και η Αλεξία Κεφαλά ενώθηκαν με τα ιερά δεσμά του γάμου πριν από λίγες ημέρες. Η κάμερα τ...
20:08 , Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2025

Ελένη Βουλγαράκη για Φώτη Ιωαννίδη: «Ο στόχος είναι να είμαι όσο πιο κοντά γίνεται στον σύντροφό μου»

Στις αρχές του Σεπτέμβρη, η Σπόρτινγκ Λισαβόνας γνωστοποίησε την απόκτηση του Φώτη Ιωαννίδη, μ...
19:57 , Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2025

MARSEAUX: Θα υποδυθεί την κόρη των Μουτσινά- Σολωμού στην «Οικογένεια Άνταμς» στο θέατρο Βέμπο

Η πιο παράξενη και αστεία οικογένεια, η «Οικογένεια Άνταμς», ετοιμάζει τις βαλίτσες της και επ...
18:27 , Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2025

Λάκης Λαζόπουλος: «Η μάνα μου σε μια παράσταση έβγαλε φωτογραφία του νεκρού πατέρα μου, για να ακούσει κι εκείνος»

Ο Λάκης Λαζόπουλος το πρωί της Δευτέρας (15/9) ήταν καλεσμένος στην εκπομπή της Φαίης Σκορδά. ...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος