Αλεξία Κούβελα: «Πήγαινα για ψώνια κι έλεγαν ότι δεν έχουν νούμερα στο μέγεθός μου – Έκλαιγα στα δοκιμαστήρια»

Την Αλεξία Κούβελα φιλοξένησαν στο «Πρωίαν σε Είδον» της Δευτέρας (15/9) ο Φώτης Σεργουλόπουλος και η Τζένη Μελιτά. Το plus size μοντέλο και πρώην παίκτρια του GNTM μίλησε για το πρακτορείο που διατηρεί, τα σχόλια που δέχεται ακόμα για το σώμα της, καθώς και τα στάδια που πέρασε η ίδια μέχρι να αποδεχθεί και να αγαπήσει την εικόνα της.

«Νομίζω ότι οι περισσότερες γυναίκες μεγαλώνουν με τη νοοτροπία ότι πρέπει να κρύβει το σώμα της, αυτό μου λένε και στα μηνύματα που λαμβάνω. Αν ένα κορίτσι δεν τηρεί τα στάνταρντ της εφηβείας, σου λένε: κρύψε, βάλε, κάνε, αδυνάτισε. Δεν είναι μόνο οι ορμόνες της ηλικίας λόγω της έμμηνου ρήσης, είναι και το ότι θέλεις να αρέσεις», περιέγραψε η Αλεξία Κούβελα.

«Είμαι υπέρ της υγείας. Άλλο πράγμα είναι όμως να έχεις φυσιολογικές γυναικείες καμπύλες και να σου λένε να έχεις flat κοιλιά, κοιλιακούς και να φοράς νούμερα που δεν σου αναλογούν και άλλο να ξεφεύγεις και να πας σε κάτι ανθυγιεινό. Εγώ είμαι υπέρ της αλλαγής και του υγιούς», επισήμανε το μοντέλο.

«Η μαμά μου είναι μια γυναίκα που μεγάλωσε στα 90’s, τόσα ήξερε, τόσα έκανε. Προσπαθούσε πάντα να με βοηθήσει, υπήρχε όμως η πίεση του να αδυνατίσω, ήμουν πάντα τροφαντό παιδί. Επηρεαζόμουν αρνητικά και από τα περιοδικά μόδας που έβλεπα, μου πήρε πολύ χρόνο για να το ξεπεράσω αυτό. Η δουλειά μου με βοήθησε, ανέπτυξα μια “πανοπλία” από ύφασμα», εξομολογήθηκε στη συνέχεια της συνέντευξης η Αλεξία Κούβελα.

«Στην εφηβεία μου είχα δοκιμάσει τα πάντα, από διατροφές μέχρι χάπια που καταπιέζουν την όρεξη. Είχα γενικά πολύ “σκοτεινούς” καιρούς τότε με διατροφικές διαταραχές. […] Έκοβα φωτογραφίες μοντέλων από περιοδικά και σημείωνα με βελάκια τι δεν έχω. […] Πλέον αισθάνομαι τέλεια, μου αρέσει πάρα πολύ αυτό που βλέπω στον καθρέφτη», παραδέχεται.

Καταλήγοντας, η Αλεξία Κούβελα αποκάλυψε για τα hate comments που εισπράττει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης:

«Δέχομαι ακόμα υβριστικά μηνύματα στα social media. Πολλές φορές τα διαγράφω, αν είναι κάτι πολύ προσβλητικό, άλλες φορές απαντάω. Κάποιοι θεωρούν ότι είναι καθήκον τους να σε σχολιάσουν. […] Όταν πήγαινα για ψώνια με τη μητέρα μου, μου έλεγαν ότι δεν έχουν νούμερα στο μέγεθός μου. Έκλαιγα στα δοκιμαστήρια».