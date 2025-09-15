Γιάννης Μάλαμας: «Σίγουρα για να αντιδράσει, δέχτηκε δράση, την οποία δεν άντεχε» είπε η μητέρα του

Στα δικαστήρια οδηγήθηκε σήμερα ο 24χρονος γιος του Σωκράτη Μάλαμα, Γιάννης ο οποίος συνελήφθη τα ξημερώματα της Κυριακής στα Εξάρχεια για επίθεση σε αστυνομικό. Ο νεαρός μουσικός παραπέμφθηκε στο αυτόφωρο και ζήτησε αναβολή, με τη μητέρα του να δηλώνει στο Star πως «η δράση έφερε αντίδραση».

Συνοδευόμενος από αστυνομικούς, ο 24χρονος έφτασε λίγο πριν από τις δύο το μεσημέρι στα δικαστήρια. Σε βάρος του ασκήθηκε δίωξη για απλή σωματική βλάβη, βία κατά υπαλλήλων εν ώρα υπηρεσίας, εξύβριση και απειλή.

Τι είπε η μητέρα του κατηγορούμενου μουσικού

Στο πλευρό του κατηγορούμενου μουσικού βρισκόταν συνεχώς η μητέρα του, η οποία μιλώντας στο Star σημείωσε: «Δεν ήμουν εκεί… Δεν ξέρω ακριβώς τι συνέβη. Ξέρω όμως, ότι είναι ένα πολύ ευαίσθητο και πολύ ευγενικό παιδί. Δεν είχε ποτέ κανείς πρόβλημα μαζί του. Σίγουρα για να αντιδράσει, δέχτηκε δράση, την οποία δεν άντεχε. Δεν έχει απασχολήσει τις αρχές ξανά και η ψυχολογία του αυτή τη στιγμή είναι χάλια».

Ο 24χρονος ζήτησε και έλαβε αναβολή προκειμένου να δει το περιεχόμενο της δικογραφίας και να προετοιμάσει την υπεράσπισή του. Μέχρι τη δίκη αφέθηκε ελεύθερος. Ο πατέρας του, που πραγματοποιεί εμφανίσεις σε όλη την Ελλάδα, δεν αποκλείεται να βρεθεί στο πλευρό του, όπως συνηθίζει.