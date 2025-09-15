FY: «Έχουμε ήδη παιδιά, απλά είναι γάτες…»

Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

FY Αλεξία Κεφαλά
Φωτογραφία: Instagram/upinthehype

Ο FY και η Αλεξία Κεφαλά ενώθηκαν με τα ιερά δεσμά του γάμου πριν από λίγες ημέρες. Η κάμερα της εκπομπής της Σταματίνας Τσιμτσιλή συνάντησε τον επιτυχημένο ράπερ και εκείνος μίλησε για την ημέρα που παντρεύτηκε την αγαπημένη του. Επιπλέον, ο καλλιτέχνης ρωτήθηκε για το αν είναι στα άμεσα σχέδιά του η δημιουργία οικογένειας, με τον ίδιο να απαντάει πως με την σύζυγό του έχουν ήδη τρία παιδιά, «απλά είναι γάτες».

Μιλώντας για τον γάμο του, ο FY είπε ότι: «Είχα φουλ άγχος την ημέρα του γάμου, εννοείται. Ποιος δεν έχει άγχος τέτοιες μέρες; Η νύφη δεν με πάτησε γιατί είχα κάνει δυο βήματα πιο κει! Δεν θα με πατούσε έτσι κι αλλιώς, εντάξει, αλλά έτσι για το σόου».

Σε ερώτηση για το αν είναι στα άμεσα σχέδιά του η δημιουργία οικογένειας, ο ράπερ ανέφερε πως: «Έχουμε ήδη παιδιά, τρία, απλά είναι γάτες. Δεν είναι ακόμα στα πλάνα μας, θα δούμε. Ακόμα δεν έχουμε σκεφτεί πότε θέλουμε, θα δούμε».

