Κωνσταντοπούλου: Σταματήστε να βυθίζετε την κοινωνία στο «σκοτάδι» των εκταφών

«Η κυβέρνηση μέσα από ένα γελοίο πρόσωπο, έναν τιποτένιο της κοινωνίας, ένα πολιτικό σκουλήκι, ποδοπατάει τώρα τον αγώνα ενός χαροκαμένου πατέρα, που θέλει να μάθει πώς πέθανε το παιδί του, όχι μόνο αν είναι αυτό το παιδί του, αλλά πώς πέθανε», δήλωσε η Ζωή Κωνσταντοπούλου στους δημοσιογράφους, έχοντας δίπλα της στο Μνημείο του ‘Αγνωστου Στρατιώτη, στο Σύνταγμα, τον απεργό πείνας, πατέρα θύματος των Τεμπών, Πάνο Ρούτσι.

Παράλληλα, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας απευθυνόμενη στην κυβέρνηση, υποστήριξε: «Σταματήστε να βυθίζετε άλλο την κοινωνία στο “σκοτάδι” των εκταφών. Σταματήστε αυτή την ύβρη που βύθισε όλη την κοινωνία στο σκοτάδι σας. Δώστε εντολή τώρα. Εγκληματίες. Σταματήστε αυτή την ύβρη».

Η κ. Κωνσταντοπούλου τόνισε ότι «η κοινωνία αξίζει να είναι μόνο στο φως» και επανέλαβε: «Δώστε εντολή τώρα. Όχι άλλη ύβρη».