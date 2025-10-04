Κωνσταντοπούλου: Σταματήστε να βυθίζετε την κοινωνία στο «σκοτάδι» των εκταφών

Στεφανία Κασίμη

πολιτική

Ζωή Κωνσταντοπούλου, Πάνος Ρούτσι

«Η κυβέρνηση μέσα από ένα γελοίο πρόσωπο, έναν τιποτένιο της κοινωνίας, ένα πολιτικό σκουλήκι, ποδοπατάει τώρα τον αγώνα ενός χαροκαμένου πατέρα, που θέλει να μάθει πώς πέθανε το παιδί του, όχι μόνο αν είναι αυτό το παιδί του, αλλά πώς πέθανε», δήλωσε η Ζωή Κωνσταντοπούλου στους δημοσιογράφους, έχοντας δίπλα της στο Μνημείο του ‘Αγνωστου Στρατιώτη, στο Σύνταγμα, τον απεργό πείνας, πατέρα θύματος των Τεμπών, Πάνο Ρούτσι.

Παράλληλα, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας απευθυνόμενη στην κυβέρνηση, υποστήριξε: «Σταματήστε να βυθίζετε άλλο την κοινωνία στο “σκοτάδι” των εκταφών. Σταματήστε αυτή την ύβρη που βύθισε όλη την κοινωνία στο σκοτάδι σας. Δώστε εντολή τώρα. Εγκληματίες. Σταματήστε αυτή την ύβρη».

Η κ. Κωνσταντοπούλου τόνισε ότι «η κοινωνία αξίζει να είναι μόνο στο φως» και επανέλαβε: «Δώστε εντολή τώρα. Όχι άλλη ύβρη».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Απιστία: Αν ο σύζυγός σας κάνει μία από αυτές τις δουλειές είναι πιο πιθανό να σας απατήσει, αναφέρει μελέτη – Το παράδοξο ...

Πώς να καλύψετε τα γκρίζα μαλλιά φυσικά και να δείχνετε νεότεροι χωρίς βαφή

Πάρκινγκ: Μία περιουσία για μία… θέση στάθμευσης – Εκτόξευση των τιμών στην Αθήνα

Πότε γίνεται δέσμευση λογαριασμού και τι πρέπει να κάνουμε για να τον αποδεσμεύσουμε

Η ανθρωπότητα ίσως φτάσει στη μοναδικότητα μέσα στους επόμενους 3 μήνες, σύμφωνα με επιστήμονες

Κουίζ: Πόσο καλά θυμάσαι την ελληνική μυθολογία; Μπορείς να απαντήσεις σωστά και στις 3 ερωτήσεις;
περισσότερα
22:37 , Σάββατο 04 Οκτωβρίου 2025

Σοφία Μητσοτάκη: «Κάπου έλεος με τα fake news» – Τι απαντά στον Καραχάλιο για τα ποπ κόρν και την coca cola στη Βοστώνη

Απάντηση έδωσε η 28χρονη κόρη του πρωθυπουργού, η Σοφία Μητσοτάκη στους ισχυρισμούς που διατύπ...
22:13 , Σάββατο 04 Οκτωβρίου 2025

Νέα ανάρτηση Γεωργιάδη για τη Ζωή Κωνσταντοπούλου: Είναι αρπακτικό της εξουσίας και του ανθρώπινου πόνου

Δεν έχει τέλος η κόντρα που ξεσπάσει ανάμεσα στον Άδωνι Γεωργιάδη και την Ζωή Κωνσταντοπούλου,...
20:09 , Σάββατο 04 Οκτωβρίου 2025

Αβραμόπουλος: Στηρίζω το αίτημα του Πάνου Ρούτσι – Δεν είναι πολιτικό ή νομικό ζήτημα, αλλά ανθρώπινο και ηθικό

Τη στήριξή του στο αίτημα του Πάνου Ρούτσι για την εκταφή του γιου του και τη διενέργεια τοξικ...
19:28 , Σάββατο 04 Οκτωβρίου 2025

ΣΥΡΙΖΑ για ΟΠΕΚΕΠΕ: Η ΝΔ μάλλον βρισκόταν σε άλλη αίθουσα όταν συνεδρίαζε η Εξεταστική

«Η Νέα Δημοκρατία μάλλον βρισκόταν σε άλλη αίθουσα όταν συνεδρίαζε η Εξεταστική Επιτροπή για τ...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης