Ζωή Κωνσταντοπούλου για Άδωνι Γεωργιάδη: «Επιτελεί τον ρόλο του αποπροσανατολισμού»

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, και δικηγόρος του Πάνου Ρούτσι που συνεχίζει για 20η ημέρα την απεργία πείνας, μίλησε στο Mega και απάντησε στα όσα είπε ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Ο κ. Γεωργιάδης κατηγόρησε μέσω ανάρτησής του την κ. Κωνσταντοπούλου ότι «χρησιμοποιεί έναν δυστυχή πατέρα που πονάει και πενθεί και που για το παιδί του θα έκανε τα πάντα όπως όλοι μας, για να επιτύχει τους δόλιους σκοπούς της». Στη συνέχεια, μίλησε στο MEGA, εξαπολύοντας πυρά και κατά της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, αλλά και κατά των γιατρών του Πάνου Ρούτσι, καλώντας τους να αναλάβουν την ποινική ευθύνη για ό,τι του συμβεί, εάν τον εμποδίζουν να έχει πρόσβαση σε ιατρικές υπηρεσίες.

Η απάντηση της Ζωής Κωνσταντοπούλου

«Αυτό που συμβαίνει είναι η απόλυτη ύβρις απέναντι στην ελληνική κοινωνία. Υπάρχει ένας χαροκαμένος πατέρας που δίνει αγώνα ζωής, για να μάθει από τι πέθανε το παιδί του, τι σκότωσε το παιδί του. Αυτό που κάθε γονιός έχει δικαίωμα να ζητήσει να το μάθει», είπε η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Αναφερόμενη στον υπουργό Υγείας τόνισε: «Το συγκεκριμένο γελοίο πρόσωπο επιτελεί ένα ρόλο, και είναι ο ρόλος του αποπροσανατολισμού και της σπίλωσης του αγώνα των οικογενειών. Οι άνθρωποι που έχασαν τους ανθρώπους τους κι εγώ τους συμπαρίσταμαι, γιατί θεωρώ αυτόν τον αγώνα δίκαιο. Την αλήθεια την μπαζώνει η κυβέρνηση. Η κυβέρνηση δεν θέλει να γίνει η πραγματική δίκη, η κυβέρνηση έχει προστατέψει τον Καραμανλή, τον Τριαντόπουλο και τον Μητσοτάκη. Η κυβέρνηση ελέγχει τη Δικαιοσύνη».

Η κα Κωνσταντοπούλου ερωτηθείσα αν απέφυγε να παραλάβει το αίτημα του δικαστηρίου για εκταφή απάντησε: «Δεν υπάρχει κανένα αίτημα δικαστηρίου. Χθες ήταν κλειστά όλα τα δικαστήρια, ήταν του Διονυσίου Αρεοπαγίτου. Δεν υπάρχει κανένα δικαστήριο που με έψαξε χθες, κανένας εισαγγελέας που με έψαξε. Αυτό που έκαναν κάποιοι πονηροί για να στήσουν αυτή την ιστορία ήταν μία πρόσκληση αστυνομικού για να γίνει εκταφή την Πέμπτη 9 του μήνα χωρίς να γίνουν οι τοξικολογικές εξετάσεις».

«Η οικογένεια (Ρούτσι) έχει πει ”μην τολμήσετε να πειράξετε τον τάφο του παιδιού μας, χωρίς να έχουν γίνει νόμιμες διαδικασίες για να γίνουν όλες οι απαιτούμενες εξετάσεις, τοξικολογικές, βιοχημικές, εργαστηριακές”. Και για να συνεννοούμαστε δεν θα τις κάνουν οι ιατροδικαστές της κυβέρνησης, οι οποίοι μπάζωσαν τον χώρο και δεν έκαναν τις εξετάσεις. Δεν θα τις κάνουν πρόσωπα που πήραν εντολές το 2023 να μην κάνουν το καθήκον τους. Γιατί αν πρέπει να κοιτάμε για παράβαση καθήκοντος και όρκου πρέπει να δούμε τους ιατροδικαστές και τον Καρακούκη, που τον έχουν διορίσει τώρα επικεφαλής της ιατροδικαστικής υπηρεσίας και πήγε 1η Μαρτίου του ’23, λίγες ώρες μετά το έγκλημα των Τεμπών επιλήφθηκε, απαγόρευσε στους τοπικούς ιατροδικαστές να κάνουν αυτοψία, τοξικολογικές, ιστολογικές, τις απαραίτητες και επιβεβλημένες εξετάσεις κι αυτή την στιγμή τον έχει βάλει δερβέναγα σε όλη την ιατροδικαστική υπηρεσία της χώρας», πρόσθεσε.