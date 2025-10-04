Σοφία Μητσοτάκη: «Κάπου έλεος με τα fake news» – Τι απαντά στον Καραχάλιο για τα ποπ κόρν και την coca cola στη Βοστώνη

Απάντηση έδωσε η 28χρονη κόρη του πρωθυπουργού, η Σοφία Μητσοτάκη στους ισχυρισμούς που διατύπωσε ο σύμβουλος επικοινωνίας, Νίκος Καραχάλιος σχετικά με την επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη σε αγώνα των Boston Celtics στο NBA, το 2022.

Συγκεκριμένα, σχετικά με την εν λόγω επίσκεψη, ο Νίκος Καραχάλιος ανέφερε: «Ο Μητσοτάκης όταν πήγε σε ιδιωτική επίσκεψη στην Βοστώνη χρέωσε, προσέξτε τώρα, να δείτε άνθρωπο – όχι άνθρωπο, να δείτε άτομο – χρέωσε τον Έλληνα πολίτη με 1.000 ευρώ για διακεκριμένη θέση σε εκδήλωση του πολιτιστικού συλλόγου οι “Κέλτες της Βοστώνης”! Εκεί που πήγε φορώντας κασκέτο για να μην τον αναγνωρίσουν, χρέωσε και τι ακόμα ξέρετε; Το ποπ κορν και την coca cola! Και γράφει από κάτω: ’86 δολάρια για προϊόντα κόλα και αραβοσίτου’.»

Η Σοφία Μητσοτάκη, η οποία εμφανίζεται σε φωτογραφία δίπλα στη μητέρα της, Μαρέβα Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη, ξεκαθάρισε πως οι θέσεις στον αγώνα είχαν παραχωρηθεί ως πρόσκληση από τον πρόεδρο της ομάδας των Celtics, ενώ σχολιάζοντας τα περί ποπ κορν και αναψυκτικού, ανέφερε ότι στα 28 της χρόνια δεν έχει δει ποτέ τον πατέρα της να καταναλώνει ούτε το ένα ούτε το άλλο προϊόν.

«Κάπου έλεος με όλα τα fake news που κυκλοφορούν και με αυτούς που κάνουν like σε αυτά posts», ανέφερε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή της η Σοφία Μητσοτάκη.