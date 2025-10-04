Σοφία Μητσοτάκη: «Κάπου έλεος με τα fake news» – Τι απαντά στον Καραχάλιο για τα ποπ κόρν και την coca cola στη Βοστώνη

Enikos Newsroom

πολιτική

Σοφία Μητσοτάκη

Απάντηση έδωσε η 28χρονη κόρη του πρωθυπουργού, η Σοφία Μητσοτάκη στους ισχυρισμούς που διατύπωσε ο σύμβουλος επικοινωνίας, Νίκος Καραχάλιος σχετικά με την επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη σε αγώνα των Boston Celtics στο NBA, το 2022.

Συγκεκριμένα, σχετικά με την εν λόγω επίσκεψη, ο Νίκος Καραχάλιος ανέφερε: «Ο Μητσοτάκης όταν πήγε σε ιδιωτική επίσκεψη στην Βοστώνη χρέωσε, προσέξτε τώρα, να δείτε άνθρωπο – όχι άνθρωπο, να δείτε άτομο – χρέωσε τον Έλληνα πολίτη με 1.000 ευρώ για διακεκριμένη θέση σε εκδήλωση του πολιτιστικού συλλόγου οι “Κέλτες της Βοστώνης”! Εκεί που πήγε φορώντας κασκέτο για να μην τον αναγνωρίσουν, χρέωσε και τι ακόμα ξέρετε; Το ποπ κορν και την coca cola! Και γράφει από κάτω: ’86 δολάρια για προϊόντα κόλα και αραβοσίτου’.»

Η Σοφία Μητσοτάκη, η οποία εμφανίζεται σε φωτογραφία δίπλα στη μητέρα της, Μαρέβα Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη, ξεκαθάρισε πως οι θέσεις στον αγώνα είχαν παραχωρηθεί ως πρόσκληση από τον πρόεδρο της ομάδας των Celtics, ενώ σχολιάζοντας τα περί ποπ κορν και αναψυκτικού, ανέφερε ότι στα 28 της χρόνια δεν έχει δει ποτέ τον πατέρα της να καταναλώνει ούτε το ένα ούτε το άλλο προϊόν.

«Κάπου έλεος με όλα τα fake news που κυκλοφορούν και με αυτούς που κάνουν like σε αυτά posts», ανέφερε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή της η Σοφία Μητσοτάκη.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Απιστία: Αν ο σύζυγός σας κάνει μία από αυτές τις δουλειές είναι πιο πιθανό να σας απατήσει, αναφέρει μελέτη – Το παράδοξο ...

Πώς να καλύψετε τα γκρίζα μαλλιά φυσικά και να δείχνετε νεότεροι χωρίς βαφή

Πάρκινγκ: Μία περιουσία για μία… θέση στάθμευσης – Εκτόξευση των τιμών στην Αθήνα

Πότε γίνεται δέσμευση λογαριασμού και τι πρέπει να κάνουμε για να τον αποδεσμεύσουμε

Η ανθρωπότητα ίσως φτάσει στη μοναδικότητα μέσα στους επόμενους 3 μήνες, σύμφωνα με επιστήμονες

Κουίζ: Πόσο καλά θυμάσαι την ελληνική μυθολογία; Μπορείς να απαντήσεις σωστά και στις 3 ερωτήσεις;
περισσότερα
22:30 , Σάββατο 04 Οκτωβρίου 2025

Κωνσταντοπούλου: Σταματήστε να βυθίζετε την κοινωνία στο «σκοτάδι» των εκταφών

«Η κυβέρνηση μέσα από ένα γελοίο πρόσωπο, έναν τιποτένιο της κοινωνίας, ένα πολιτικό σκουλήκι,...
22:13 , Σάββατο 04 Οκτωβρίου 2025

Νέα ανάρτηση Γεωργιάδη για τη Ζωή Κωνσταντοπούλου: Είναι αρπακτικό της εξουσίας και του ανθρώπινου πόνου

Δεν έχει τέλος η κόντρα που ξεσπάσει ανάμεσα στον Άδωνι Γεωργιάδη και την Ζωή Κωνσταντοπούλου,...
20:09 , Σάββατο 04 Οκτωβρίου 2025

Αβραμόπουλος: Στηρίζω το αίτημα του Πάνου Ρούτσι – Δεν είναι πολιτικό ή νομικό ζήτημα, αλλά ανθρώπινο και ηθικό

Τη στήριξή του στο αίτημα του Πάνου Ρούτσι για την εκταφή του γιου του και τη διενέργεια τοξικ...
19:28 , Σάββατο 04 Οκτωβρίου 2025

ΣΥΡΙΖΑ για ΟΠΕΚΕΠΕ: Η ΝΔ μάλλον βρισκόταν σε άλλη αίθουσα όταν συνεδρίαζε η Εξεταστική

«Η Νέα Δημοκρατία μάλλον βρισκόταν σε άλλη αίθουσα όταν συνεδρίαζε η Εξεταστική Επιτροπή για τ...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης