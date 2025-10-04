Περιστέρι: Παραδόθηκε ο διανομέας που τραυμάτισε οδηγό στο μάτι με κατσαβίδι

Στο ΑΤ Περιστερίου φέρεται να παραδόθηκε το βράδυ του Σαββάτου (4/10) ο 25χρονος διανομέας που επιτέθηκε και τραυμάτισε με κατσαβίδι έναν οδηγό στην Ιερά Οδό την Παρασκευή (3/10).

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, λίγο πριν από τις 14:00, ένας οδηγός αυτοκινήτου φέρεται να παραβίασε τον κόκκινο σηματοδότη. Το περιστατικό προκάλεσε την έντονη αντίδραση ενός μοτοσικλετιστή, ο οποίος διαμαρτυρήθηκε έντονα.

Η λογομαχία όμως εξελίχθηκε σε βίαιη σύγκρουση, καθώς ο οδηγός του αυτοκινήτου κατέβηκε από το όχημά του και τον τραυμάτισε στο αριστερό μάτι με κατσαβίδι. Αμέσως μετά, ο δράστης επιβιβάστηκε ξανά στο αυτοκίνητό του και εξαφανίστηκε.

Το θύμα μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας, όπου νοσηλεύεται. Την ίδια ώρα, η Αστυνομία έχει ξεκινήσει έρευνα για τον εντοπισμό και την ταυτοποίηση του δράστη, ο οποίος παραμένει ασύλληπτος.