Σοβαρό επεισόδιο μεταξύ οδηγών στην Ιερά Οδό – Τον τραυμάτισε στο μάτι με κατσαβίδι και εξαφανίστηκε

Enikos Newsroom

κοινωνία

ΕΚΑΒ-Ασθενοφόρο

Ένα σοβαρό επεισόδιο με τραυματισμό σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (03/10) στη διασταύρωση της Ιεράς Οδού με τη Λεωφόρο Κηφισού.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, λίγο πριν από τις 14:00, ένας οδηγός Ι.Χ. φέρεται να παραβίασε τον κόκκινο σηματοδότη. Το περιστατικό προκάλεσε την έντονη αντίδραση ενός μοτοσικλετιστή, ο οποίος διαμαρτυρήθηκε έντονα. Η λογομαχία όμως εξελίχθηκε σε… βίαιη σύγκρουση, καθώς ο οδηγός του αυτοκινήτου κατέβηκε από το όχημά του και τον τραυμάτισε στο αριστερό μάτι με κατσαβίδι. Αμέσως μετά, ο δράστης επιβιβάστηκε ξανά στο αυτοκίνητό του και εξαφανίστηκε.

Το θύμα μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας, όπου νοσηλεύεται. Την ίδια ώρα, η Αστυνομία έχει ξεκινήσει έρευνα για τον εντοπισμό και την ταυτοποίηση του δράστη, ο οποίος παραμένει ασύλληπτος.

ENIKOS NETWORK

21:18 , Παρασκευή 03 Οκτωβρίου 2025

MUST READ

