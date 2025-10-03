«Άναψε φωτιές» η δήλωση του Νίκου Δένδια για τον Πάνο Ρούτσι – Το τηλεφώνημα Μητσοτάκη και το παρασκήνιο

Φωτιές άναψε στη Νέα Δημοκρατία η παρέμβαση του Νίκου Δένδια για την απεργία πείνας του Πάνου Ρόυτσι, που εξακολουθεί να κάνει απεργία πείνας, ζητώντας πέρα από την εξέταση DNA, να γίνουν επίσης τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις στη σορό του γιου του, που έχασε τη ζωή του στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών. Μετά την ανοιχτή τοποθέτηση του Νίκου Δένδια που θεωρήθηκε ως διαφοροποίηση από την κυβερνητική γραμμή, καθώς υπεραμύνθηκε του αιτήματος του Πάνου Ρούτσι, οι φωνές εντός της γαλάζιας παράταξης για ικανοποίηση των αιτημάτων του τραγικού πατέρα πληθαίνουν.

Υπενθυμίζεται ότι ο υπουργός Άμυνας μιλώντας την Πέμπτη στη Βουλή είπε αρχικά, απαντώντας στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτη Φάμελλο: «Εδώ δεν θα τοποθετηθώ ούτε ως υπουργός ούτε ως στέλεχος της κυβέρνησης. Έχουμε παιδιά. Δεν διανοούμαι – ειλικρινά σας λέω – πώς μπορεί να απαγορευτεί το δικαίωμα ενός πατέρα να διερευνήσει οτιδήποτε αυτός κρίνει, με όποιο τρόπο κρίνει, για τον θάνατο του παιδιού του». «Δεν γνωρίζω τη δικονομία. Εγώ είμαι δικηγόρος αστικού και εμπορικού δικαίου και δεν θεώρησα ότι πρέπει να υποκαταστήσω κανέναν, παριστάνοντας τον συνήγορο υπόθεσης. Αλλά νομίζω ότι όλοι και δεν θεωρώ οποιοσδήποτε στην κυβέρνηση, σε οποιαδήποτε κυβέρνηση, οποτεδήποτε, μπορεί να έχει άλλη τοποθέτηση» πρόσθεσε ακόμη, με την τελευταία φράση να ερμηνεύεται από κάποιους ως αιχμή για άλλα κυβερνητικά στελέχη που τηρούν πιο απόλυτη στάση απέναντι στο συγκεκριμένο θέμα.

Λίγα λεπτά αργότερα, απευθυνόμενος ξανά στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος επέρριψε ευθύνες συνολικά στην κυβέρνηση για τη στάση της, είπε ότι «δεν κατανοώ τον ψόγο προς την κυβέρνηση, όταν είναι θέμα που αφορά τη Δικαιοσύνη. Θα είχαμε ευθύνη αν αυτό ήταν κυβερνητική πράξη». Αρκετοί εκτίμησαν, πως επρόκειτο για αναδίπλωση ή διορθωτική δήλωση, ωστόσο, αργά το βράδυ της Πέμπτης, στη δευτερολογία του – και απαντώντας στη Ζωή Κωνσταντοπούλου – ο υπουργός Εθνικής Άμυνας επέμεινε στη στάση του.

«Για το ζήτημα το οποίο έθεσε η κυρία Προέδρος, για το ζήτημα του απεργού πείνας, του Πάνου Ρούτσι, τοποθετήθηκα νομίζω με απόλυτη ευκρίνεια για το πώς αντιμετωπίζω το θέμα. Η αρχική μου τοποθέτηση είναι αυτή η οποία με εκφράζει. Ξαναλέω και επαναλαμβάνω, ο κάθε πατέρας, ο κάθε γονιός σε αυτήν την τραγική ώρα αν έχει στη ζωή του, έχει κάθε δικαίωμα, απόλυτο δικαίωμα, να διερευνήσει οτιδήποτε κρίνει και θέλει για το θάνατο του παιδιού του. Είναι ούτως ή άλλως τεράστια η τραγωδία αφ’ εαυτής. Δεν χρειάζεται να γίνεται η ζωή του δυσκολότερη», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Δένδιας.

Το τηλεφώνημα Μητσοτάκη

Ουσιαστικά ο κ. Δένδιας ισορρόπησε προσεκτικά πάνω στην κυβερνητική γραμμή, κινήθηκε όμως σε διαφορετικό πνεύμα από το Μαξίμου που επιμένει ότι δεν παρεμβαίνει στη Δικαιοσύνη και φυσικά από την πιο σκληρή ρητορική του Άδωνι Γεωργιάδη.

Η παρέμβαση του πάντως έφτασε μέχρι την κυβερνητική “κορυφή”, καθώς μετά την αρχική τοποθέτηση του στη Βουλή, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος βρισκόταν στην Κοπεγχάγη, για την άτυπη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, επικοινώνησε με τον υπουργό Εθνικής Άμυνας. Συνεργάτες του κ. Δένδια επιβεβαιώνουν την επικοινωνία, σημειώνοντας πάντως πως ήταν σε πνεύμα απόλυτης συνεννόησης για το τι πραγματικά ειπώθηκε στη βουλή. Οι ίδιοι διευκρινίζουν ότι ουδεμία διευκρινιστική δήλωση έκανε, απλώς απαντώντας στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ που μίλησε για κυβερνητική ευθύνη, ανέφερε πως είναι ευθύνη της Δικαιοσύνης.

Οι δηλώσεις «γαλάζιων» στελεχών

Ωστόσο, η παρέμβαση Δένδια φαίνεται ότι… απελευθέρωσε κάποιους βουλευτές της ΝΔ, που είτε ανησυχούν για τον τρόπο διαχείρισης της υπόθεσης ή θεωρούν πως δεν υπάρχει ξεκάθαρη και συγκεκριμένη στρατηγική. Είναι χαρακτηριστικό ότι, λίγο μετά την παρέμβαση του υπουργού Εθνικής Άμυνας, ο βουλευτής της ΝΔ Δημήτρης Μαρκόπουλος κινήθηκε στο ίδιο ύφος σε ανάρτησή του, σημειώνοντας πως «Ως κυβέρνηση δεν μπορούμε παρά να σταθούμε μόνο με σεβασμό και κατανόηση στην έκκληση του Πάνου Ρούτσι. Να μην επιτρέψουμε να υπάρξουν άλλα λάθη. Η Δικαιοσύνη οφείλει να κάνει αυτό που πρέπει άμεσα, πριν να είναι αργά, ώστε να ανακουφιστεί ο Πάνος Ρούτσι». Το πρωί της Παρασκευής πάντως μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό “Παραπολιτικά” είπε ότι δεν κάνει υπόδειξη σε κανέναν, τονίζοντας ότι «η Δικαιοσύνη είναι ανεξάρτητη, αυτή πρέπει να αποφασίσει. Θεωρώ ό,τι είναι να κάνει πρέπει να το κάνει γρήγορα, όμως, γιατί έχουμε έναν άνθρωπο σε μια εκκρεμότητα».

Την εικόνα περί διαφοροποίησης Δένδια από την κεντρική κυβερνητική γραμμή, η οποία επιμένει πως αρμόδια να αποφασίσει επί του αιτήματος Ρούτσι είναι μόνο η Δικαιοσύνη, επιχείρησαν να διασκεδάσουν τις τελευταίες ώρες κυβερνητικά και κομματικά στελέχη.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, επέμεινε στα περί αρμοδιότητας της Δικαιοσύνης. «Αρέσει πάρα πολύ ο τίτλος επειδή είναι εμπορικός, περί διαφοροποίησης και αλλαγής γραμμής. Να σας θυμίσω ότι πάνω από πέντε έξι φορές σε ενημερώσεις πολτιικών συντακτών έχουμε πει και έχω πει ότι σε ανθρώπινο επίπεδο, όπως είπε ο κ. Δένδιας, στέκομαι δίπλα στον άνθρωπο αυτό όσο μπορούμε να διανοηθούμε αυτό που περνάει. Το τι θα γίνει όμως είναι αποκλειστική αρμοδιότητα της Δικαιοσύνης. Εκτός από γονείς, τυχαίνει να έχει ο καθένας μία ιδιότητα. Αλίμονο αν κάποιο κυβερνητικό στέλεχος που εκπροσωπεί μία εξουσία, διανοείτο να πει ότι πρέπει η μία εξουσία να κάνει υπόδειξη σε άλλη εξουσία τι να κάνει. Εκεί η Ελλάδα θα γίνει μπανανία. Ζούγκλα πήγε να γίνει επί Κοντονή. Δεν θα το ξανά κάνουμε» ανέφερε στον ΣΚΑΙ.

Από την πλευρά του, ο γραμματέας της ΝΔ, Κώστας Σκρέκας, μιλώντας στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ έκανε λόγο για προσπάθεια ορισμένων ΜΜΕ να δημιουργήσουν τεχνητά ένα πρόβλημα στο εσωτερικό της ΝΔ, με στόχο τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη. «Μια χαρά είναι η συνοχή της Νέας Δημοκρατίας. Δεν κινδυνεύει και γι’ αυτό θα πρέπει να είναι βέβαιοι οι Έλληνες πολίτες, γιατί αυτή τη στιγμή είναι προτεραιότητα να έχουμε μια σταθερή κυβέρνηση, η οποία να μπορεί να παλεύει για να δίνει λύσεις στα προβλήματα της καθημερινότητας και όχι μόνο, για να συνεχίσει να έχει την Ελλάδα σε μια τροχιά ανάπτυξης που τελικά θα διασφαλίσει καλύτερες ημέρες για τις Ελληνίδες και τους Έλληνες», είπε ο κ. Σκρέκας, υποστηρίζοντας επίσης ότι «ο κ. Δένδιας είπε αυτό το οποίο έχουμε πει όλοι λιγότερο ή περισσότερο, δηλαδή ότι έχει το δικαίωμα να ζητάει την εκταφή του παιδιού του για όποιο λόγο εκείνος πιστεύει ότι πρέπει να γίνει» Αλλά πρόσθεσε με νόημα: «Από κει και πέρα είναι θέμα της δικαιοσύνης να απαντήσει και να κρίνει και να δώσει λύσεις. Δεν είναι ούτε δουλειά του βουλευτού, ούτε δουλειά του κυβερνητικού υπουργού να απαντήσει σε ένα θέμα το οποίο είναι νομικής φύσεως.»

«Έχει πει κανείς ότι δεν είναι δίκαιο το αίτημα του πατέρα να ζητά την εκταφή του παιδιού του για να ταυτοποιήσει ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο εκείνος πιστεύει; Είναι ένας πατέρας ο οποίος έχει δικαίωμα να ζητάει ό, τι θέλει. Από εκεί και πέρα η Δικαιοσύνη θα κρίνει. Δεν κρίνουν ούτε οι υπουργοί ούτε οι βουλευτές. Οπότε περισσεύει η συζήτηση αυτή για το τι λένε ή για το τι πιστεύουν κάποιοι» κατέληξε.

Από την πλευρά του ο γραμματέας της ΚΟ της ΝΔ, Μάξιμος Χαρακόπουλος, σημείωσε μιλώντας στο ραδιόφωνο του Alpha ότι «όλοι από την πλευρά της κυβέρνησης που τοποθετήθηκαν, που κλήθηκαν να λάβουν θέση στον δημόσιο διάλογο επ’ αυτού εξαρχής διαχώρισαν την ανθρώπινη διάσταση του ζητήματος από την πολιτική νομική διάσταση του θέματος». Τόνισε στη συνέχεια ότι: « Όλοι κατανοούμε τον ανθρώπινο πόνο του χαροκαμένου πατέρα, ο οποίος θέτει αιτήματα. Από κει και πέρα, όμως, τα αιτήματα αυτά δεν είναι αιτήματα τα οποία μπορεί να ικανοποιηθούν από την κυβέρνηση, από την εκτελεστική εξουσία. Στη δημοκρατία υπάρχει η βασική αρχή της διάκρισης των εξουσιών. Η δικαιοσύνη είναι ανεξάρτητη, κανείς δεν μπορεί να υπαγορεύσει ή να επιβάλει τις αποφάσεις στη δικαιοσύνη».

Ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, μιλώντας στο MEGA, τάχθηκε υπέρ της ικανοποίησης του αιτήματος του απεργού πείνας Πάνου Ρούτσι, επισημαίνοντας όμως πως την αξιολόγηση θα την κάνει η Δικαιοσύνη. «Είναι προφανές ότι όχι απλά ο κάθε γονιός, πόσω μάλλον στην περίπτωση γονέα που βρίσκεται σε μια υπόθεση και έχει δικαιώματα, προφανώς πρέπει να ασκεί τα δικαιώματά του. Ένας άνθρωπος που έχει χάσει το παιδί του θα ασκήσει όλα τα έννομα μέσα που κρίνει. Η Δικαιοσύνη βλέπει ποια ευσταθούν και ποια όχι. Είναι προφανές ότι οποιαδήποτε αμφιβολία, απορία ή οτιδήποτε θέλει να διερευνήσει, πρέπει να ασκήσει το δικαίωμά του να το εξετάσει. Η κυβερνητική πολιτική έχει μια σαφή θέση εδώ πέρα. Ότι στα θέματα που έχει το υλικό η Δικαιοσύνη να αποφασίσει, δεν μπορεί να πάρει θέση ή υπέρ ή κατά. Ο κ. Δένδιας δεν είναι “εκτός γραμμής”, αλλά λέει κάτι το αυτονόητο, ότι κάθε γονέας έχει δικαίωμα να ασκήσει το δικαίωμά του. Από εκεί και πέρα, εάν αυτό το αίτημα θα γίνει δεκτό ή όχι, εξαρτάται από τη Δικαιοσύνη. Ο κ. Ρούτσι υποβάλλει ένα αίτημα. Αυτό το αίτημα αξιολογείται με βάση τα στοιχεία που υπάρχουν στον φάκελο. Πολιτικά, υπάρχει μια θέση γονέων που λέει ότι δεν πρέπει να ξεκινήσει καμία διαδικασία και να γίνουν πρώτα όλες οι εξετάσεις που αφορούν στις σορούς», είπε και πρόσθεσε: «Υπάρχει και μια θέση γονέων που λέει ότι θέλουν να ξεκινήσει η δίκη το συντομότερο δυνατό. Άρα σε αυτό πολιτικά δεν μπορείς να πάρεις κάποια θέση. Το αίτημα του κ. Ρούτσι προφανώς ευσταθεί, αλλά την αξιολόγηση θα την κάνει η Δικαιοσύνη. Ο κ. Δένδιας είπε το αυτονόητο».

Στο αίτημα του Πάνου Ρούτσι αναφέρθηκε και ο αναπληρωτής υπουργός Mεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ο οποίος εξέφρασε τον σεβασμό του στον πόνο των γονιών που έχασαν τα παιδιά τους στην τραγωδία των Τεμπών και υπογράμμισε πως «αν κάποιος θέλει να διερευνήσει περισσότερο τον θάνατο του παιδιού του, είναι αυτονόητο δικαίωμά του». «Ένα νέο στοιχείο, το οποίο μπορεί να προκύψει από μια πραγματογνωμοσύνη, από εξετάσεις, από οτιδήποτε άλλο θεωρείς εσύ ότι προστατεύει τα δικαιώματά σου και την έρευνά που θέλεις να κάνεις για το παιδί σου που έχασες, μπορείς να το εισφέρεις κανονικά στη δίκη. Η Δικαιοσύνη σου δίνει αυτό το δικαίωμα», είπε ο κ. Κυρανάκης στο ΕΡΤnews και συμπλήρωσε ότι «για να υπάρξει κάθαρση θα πρέπει να ξεκινήσει η δίκη».

Σημειώνεται ότι ο Άδωνις Γεωργιάδης, μετά τις αντιδράσεις που προκάλεσαν οι διαδοχικές δηλώσεις του, αργά το βράδυ της Πέμπτης, προχώρησε σε μία μακροσκελή ανάρτηση αναφέροντας μεταξύ άλλων ότι «ένας γονέας που χάνει το παιδί του, ζει τον ανείπωτο πόνο. Αυτό από μόνο του τον καθιστά άξιο σεβασμού. Κανείς δεν μπορεί λοιπόν να μένει ασυγκίνητος σε κάτι τέτοιο. Ομως καμιά φορά η ζωή φέρνει ενώπιον μας διλήμματα, πιο δύσκολα από τα προφανή. Μία τέτοια περίπτωση είναι και η επίδικη σήμερα, δηλαδή η υποστήριξη ή μη του αιτήματος του κ. Ρούτσι για την διενέργεια τώρα και τοξικολογικών εξετάσεων στα οστά του νεκρού παιδιού του».

«Η Κοινή Γνώμη, φυσιολογικά λέει, «να γίνουν δεκτά όλα τα αιτήματα των γονέων, ώστε να μην τους μείνει η παραμικρή αμφιβολία για το αίτιο που πήρε τα παιδιά τους» ή «και αφού δεν έχετε να κρύψετε κάτι γιατί δεν γίνεται δεκτό το αίτημα αυτό. Άρα κάτι κρύβετε κλπ» Σύμφωνα με αυτά θα έπρεπε να γίνει δεκτό τώρα το αίτημα για τοξικολογικές εξετάσεις, όπως το ζητάει ο απεργός πείνας πατέρας.

Από την άλλη η Δικαιοσύνη δεν έχει κάνει δεκτό αυτό το αίτημα και παρουσιάζεται από κάποιους ως ανάλγητη ή σε διατεταγμένη υπηρεσία, ενώ πολλοί δεν καταλαβαίνουν γιατί συμβαίνει αυτό. Εδώ όμως έχει διαδραματίσει ρόλο η επικοινωνιακή μαεστρία της κα Κωνσταντοπούλου», τόνισε, αφήνοντας για άλλη μια φορά αιχμές κατά της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας και δικηγόρου του Πάνου Ρούτσι.

Λίγο αργότερα με νέες δηλώσεις του, ξεκαθάρισε ότι δεν αμφισβητεί ότι κάνει απεργίας ο Πάνος Ρούτσι, ενώ σχολιάζοντας την ανακοίνωση των γιατρών του απεργού πείνας, είπε ότι «οι γιατροί με τους οποίους μίλησα ως υπουργός Υγείας για να δείξω το έμπρακτο και δικαιολογημένο ενδιαφέρον της Πολιτείας, μου είπαν ότι δεν βρήκαν κάποιο παθολογικό εύρημα».

Μάλιστα, ο Άδωνις Γεωργιάδης αναφερόμενος στην γιατρό και μέλος του ΔΣ της ΕΙΝΑΠ, Όλγα Κοσμοπούλου είπε χαρακτηριστικά: «Η Κοσμοπούλου είναι η γιατρός όλων των απεργών πείνας της Αριστεράς. Ήταν και η γιατρός του Κουφοντίνα που έλεγε ότι έκανε απεργία πείνας 66 ημέρες. Η κα Κοσμοπούλου κάνει πολιτική, δεν κάνει ιατρική. Μπορεί να είναι εξαιρετική γιατρός, αλλά κάνει πολιτική».