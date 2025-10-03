Άδωνις Γεωργιάδης για Πάνο Ρούτσι: «Μακάρι η όποια απόφαση της Δικαιοσύνης να ληφθεί όσο γίνεται γρηγορότερα»

Με ανάρτησή του ο Άδωνις Γεωργιάδης τοποθετήθηκε για το αίτημα του Πάνου Ρούτσι να γίνει εκταφή του γιου του Ντένις, θύμα της σιδηροδρομικής τραγωδίας των Τεμπών.

Συγκεκριμένα, ο υπουργός Υγείας έγραψε στον λογαριασμό του στο Facebook:

«Για το δίκαιο αίτημα του κ. Ρούτσι

Ένας γονέας που χάνει το παιδί του, ζει τον ανείπωτο πόνο. Αυτό από μόνο του τον καθιστά άξιο σεβασμού. Κανείς δεν μπορεί λοιπόν να μένει ασυγκίνητος σε κάτι τέτοιο. Ομως καμμιά φορά η ζωή φέρνει ενώπιον μας διλήμματα, πιο δύσκολα από τα προφανή. Μία τέτοια περίπτωση είναι και η επίδικη σήμερα, δηλ η υποστήριξη ή μή του αιτήματος του κ. Ρούτσι για την διενέργεια τώρα και τοξικολογικών εξετάσεων στα οστά του νεκρού παιδιού του.

Η Κοινή Γνώμη, φυσιολογικά λέει, «να γίνουν δεκτά όλα τα αιτήματα των γονέων, ώστε να μήν τους μείνει η παραμικρή αμφιβολία για το αίτιο που πήρε τα παιδιά τους» ή «και αφού δεν έχετε να κρύψετε κάτι γιατί δεν γίνεται δεκτό το αίτημα αυτό. Άρα κάτι κρύβετε κλπ» Σύμφωνα με αυτά θα έπρεπε να γίνει δεκτό τώρα το αίτημα για τοξικολογικές εξετάσεις, όπως το ζητάει ο απεργός πείνας πατέρας.

Από την άλλη η Δικαιοσύνη δεν έχει κάνει δεκτό αυτό το αίτημα και παρουσιάζεται από κάποιους ως ανάλγητη ή σε διατεταγμένη υπηρεσία, ενώ πολλοί δεν καταλαβαίνουν γιατί συμβαίνει αυτό. Εδώ όμως έχει διαδραματίσει ρόλο η επικοινωνιακή μαεστρία της κα Κωνσταντοπούλου.

Η κα Κωνσταντοπούλου έχει από την αρχή μία στρατηγική καθυστέρησης της έναρξης της Δίκης. Το ίδιο θα κάνει και αφού ξεκινήσει η Δίκη, τότε θα δίνει μάχη για να μήν τελειώσει ποτέ. Άλλωστε γενικά το στυλ της στα Δικαστήρια είναι πάντα τέτοιο. Αναβολές, ενστάσεις εξαιρέσεως, κατηγορίες στους Δικαστές κλπ πάντα προσπαθεί να καθυστερήσει κάθε διαδικασία και το ίδιο κάνει και τώρα. Προφανώς πιστεύει ότι όσο η υπόθεση «Τέμπη», μένει στην επικαιρότητα, τόσο εκείνη βγαίνει πολλαπλώς κερδισμένη. Οι συνωμοσίες για τα ξυλόλια, οι μηνύσεις στον εφέτη ανακριτή, η συνεχής αμφισβήτηση της ανακριτικής διαδικασίας κλπ όλα από την αρχή είχαν τον ίδιο στόχο. Να μην αρχίσει η Δίκη. Η καθυστέρηση την ωφελεί επιπλέον και διότι για την Κοινή

Γνώμη την όποια καθυστέρηση την χρεώνεται και πάλι η Κυβέρνηση. Δηλ. η Κυβέρνηση τελικά θα φταίει σε κάθε περίπτωση.

´Ηδη πολλοί λένε: «μα μετά από 2,5 χρόνια ακόμη δεν έχει ξεκινήσει η Δίκη;» αγνοώντας ότι έχουν χρησιμοποιηθεί όλα τα δικονομικά τεχνάσματα, για να καθυστερήσει από την κυρία Πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας.

Τώρα έχει βάλει τον πελάτη της κ. Ρούτσι, και με κίνδυνο της ζωής του, να ζητά ένα αίτημα που α) αρμοδιότητα έχει μόνον η δικαιοσύνη να το κρίνει αλλά που κάθε απόφαση της θα την χρεωθεί η Κυβέρνηση θέλοντας και μη και β) εάν το καταφέρει, θα οδηγήσει σε άνοιγμα εκ νέου της ανακριτικής διαδικασίας και άρα στην καθυστέρηση της έναρξης της Δίκης για απροσδιόριστο χρονικό διάστημα.

Η επικοινωνιακή της μαεστρία έγκειται στο ότι έχει κατορθώσει να πείσει τους πολλούς, ότι όποιος δεν υποστηρίζει το συγκεκριμένο αίτημα, τάσσεται κατά των γονέων που όλοι οι γονείς το υποστηρίζουν. Η αλήθεια όμως είναι, ότι κάποιοι γονείς υποστηρίζουν το αίτημα αυτό και κάποιοι άλλοι υποστηρίζουν την ανάγκη να ξεκινήσει η Δίκη το συντομότερο δυνατόν, ώστε να τιμωρηθούν οι υπεύθυνοι για τον θάνατο των παιδιών τους. Και όμως την επιθυμία των άλλων γονέων, κανείς δεν την έχει καταλάβει και ούτε η Κοινή Γνώμη φαίνεται να βλέπει ότι πιθανόν και αυτοί οι γονείς, που επίσης έχουν χάσει τα παιδιά τους στα Τέμπη, ότι μπορεί να έχουν και αυτοί δίκιο.

Σημειώστε ότι εάν ξεκινήσει η Δίκη, τότε ο κ. Ρούτσι, αλλά και όποιος άλλος γονέας θέλει, μπορεί να καταθέσει αυτό το αίτημα ή και άλλα αιτήματα, για την διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων και τότε εάν γίνουν σε εκείνη την φάση δεκτά, δεν καθυστερεί η Δίκη καθώς η διαδικασία αυτή θα εξελίσσεται παράλληλα. Και τότε Όλοι οι γονείς, και οι μεν και οι δε, θα έχουν ικανοποιήσει τα αιτήματα τους και όσοι το θέλουν και όσοι δεν υποστηρίζουν αυτές τις θεωρίες.

Σε κάθε περίπτωση πάντως ο μόνος που μπορεί να πάρει την τελική απόφαση είναι ο αρμόδιος Δικαστής, διότι αυτός έχει στο μυαλό του το σύνολο της Δικογραφίας και μπορεί να εκτιμήσει σωστά και τις δύο αντικρουόμενες απόψεις. Εγώ πραγματικά δεν μπορώ να κρίνω και δεν θέλω να πάρω θέση υπέρ της μίας ή της άλλης πλευράς μεταξύ των γονέων που έχασαν τα παιδιά τους, ακριβώς διότι σέβομαι τον πόνο όλων τους το ίδιο.

Μακάρι η όποια απόφαση της Δικαιοσύνης να ληφθεί όσο γίνεται γρηγορότερα, για να μην βρούμε ξανά ως Κοινωνία την ευκαιρία να χωριστούμε στα δύο, όπως πολλές φορές στο παρελθόν.

Επίσης όταν η Δικαιοσύνη αποφανθεί, την απόφαση της αυτή να την σεβαστούμε όλοι μας, είτε συμφωνούμε είτε διαφωνούμε με αυτήν. Και αν αφού ξεκινήσει η Δίκη υπάρξουν και άλλες σκέψεις άλλων γονέων που πρέπει να απαντηθούν, να ερευνηθούν τότε και αυτές και στο τέλος να μην μείνει καμμία σκιά και καμμία θεωρία συνωμοσίας ή πραγματική υποψία ανεξερεύνητη πάνω σε αυτή την τραγωδία. Πρέπει να υπάρξει Κάθαρση και ο μόνος φυσικός χώρος για να δοθεί αυτή η Κάθαρση στο όμως είναι το Δικαστήριο. Εκεί και μόνον εκεί όλα μπορούν και πρέπει να έρθουν στο φως και οι πραγματικά υπεύθυνοι να τιμωρηθούν».

Δείτε την ανάρτηση: