Γερμανία: Συναγερμός για drone στο αεροδρόμιο του Μονάχου – Αναστολή πτήσεων

Το διεθνές αεροδρόμιο του Μονάχου ανέστειλε τη λειτουργία του την Πέμπτη (2/10) έπειτα από ειδοποίηση για την παρουσία drone στον εναέριο χώρο του. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, όλες οι απογειώσεις και προσγειώσεις ανεστάλησαν, ενώ πολλά αεροσκάφη παρέμειναν καθηλωμένα και εκατοντάδες επιβάτες βρέθηκαν αποκλεισμένοι.

🚨 BREAKING: Munich Airport closed after drones spotted near the airport pic.twitter.com/IHyVFkDC8T — The Middle East (@A_M_R_M1) October 3, 2025

Σύμφωνα με ανακοίνωση του αεροδρομίου που εκδόθηκε το πρωί της Παρασκευής:

17 πτήσεις ακυρώθηκαν

15 πτήσεις εξερχόμενες εκτράπηκαν προς τα αεροδρόμια Στουτγκάρδης, Νυρεμβέργης, Βιέννης και Φρανκφούρτης

Περίπου 3.000 επιβάτες επηρεάστηκαν από τη διακοπή.

DEVELOPING: Munich Airport in Germany closed following drones spotted over the airport, officials say. At least 20 flights affected. – BILD pic.twitter.com/BdV9JhkEAA — AZ Intel (@AZ_Intel_) October 3, 2025

Οι αρχές ασφαλείας σαρώνουν την περιοχή για να εντοπίσουν τον υπεύθυνο χειριστή του drone, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς ή περαιτέρω περιστατικά.

Πηγή: Reuters