Γερμανία: Συναγερμός για drone στο αεροδρόμιο του Μονάχου – Αναστολή πτήσεων

Enikos Newsroom

αεροδρόμιο μόναχο

Το διεθνές αεροδρόμιο του Μονάχου ανέστειλε τη λειτουργία του την Πέμπτη (2/10) έπειτα από ειδοποίηση για την παρουσία drone στον εναέριο χώρο του. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, όλες οι απογειώσεις και προσγειώσεις ανεστάλησαν, ενώ πολλά αεροσκάφη παρέμειναν καθηλωμένα και εκατοντάδες επιβάτες βρέθηκαν αποκλεισμένοι.

Δανία: Νέες υπερπτήσεις drones σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις της χώρας

Σύμφωνα με ανακοίνωση του αεροδρομίου που εκδόθηκε το πρωί της Παρασκευής:

  • 17 πτήσεις ακυρώθηκαν
  • 15 πτήσεις εξερχόμενες εκτράπηκαν προς τα αεροδρόμια Στουτγκάρδης, Νυρεμβέργης, Βιέννης και Φρανκφούρτης

Περίπου 3.000 επιβάτες επηρεάστηκαν από τη διακοπή.

Οι αρχές ασφαλείας σαρώνουν την περιοχή για να εντοπίσουν τον υπεύθυνο χειριστή του drone, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς ή περαιτέρω περιστατικά.

Πηγή: Reuters

