Σεισμός 5,4 Ρίχτερ στην Ινδονησία

Σεισμική δόνηση μεγέθους 5,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής στη Δυτική Παπούα της Ινδονησίας, σύμφωνα με το Γερμανικό Κέντρο Γεωεπιστημών (GFZ).
Ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 10 χιλιομέτρων (περίπου 6,2 μίλια), όπως ανακοίνωσε το GFZ.
3-10-68
05:45 แผ่นดินไหวขนาด 5.4 (mb) ลึก 10 กม.พิกัด 136.32°E 3.04°S จังหวัดปาปัวตะวันตก ประเทศอินโดนีเซียhttps://t.co/ba74o3HgJZ pic.twitter.com/uIrHtMT2WI
— รายงานแผ่นดินไหว (@THQuake) October 3, 2025
Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές ή θύματα.
OMG, 3,685 aftershocks recorded after the 6.9 magnitude earthquake in Cebu City.
Pray for Cebu 🙏🙏🙏 pic.twitter.com/YPlZtytYRb
— Reign (@reign_422) October 3, 2025
Πηγή: Reuters