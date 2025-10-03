Σεισμός 5,4 Ρίχτερ στην Ινδονησία

Σεισμική δόνηση μεγέθους 5,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής στη Δυτική Παπούα της Ινδονησίας, σύμφωνα με το Γερμανικό Κέντρο Γεωεπιστημών (GFZ).

Ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 10 χιλιομέτρων (περίπου 6,2 μίλια), όπως ανακοίνωσε το GFZ.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές ή θύματα.

Πηγή: Reuters