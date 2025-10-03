Άδωνις Γεωργιάδης: Η υγεία του Πάνου Ρούτσι είναι μια χαρά – Η κυρία Κοσμοπούλου κάνει πολιτική, δεν κάνει ιατρική

Enikos Newsroom

πολιτική

Άδωνις Γεωργιάδης

Για τον Πάνο Ρούτσι μίλησε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης μετά την ανακοίνωση της ομάδας των γιατρών για την πορεία της υγείας του καθώς βρίσκεται σε απεργία πείνας για 19η ημέρα.

«Δεν υπάρχει κάποια αλλαγή. Δεν υπάρχει κάτι ανησυχητικό για την υγεία του, δεν του βρήκαν κάτι παθολογικό και δεν κρίθηκε αναγκαία η νοσηλεία του. Είναι μια χαρά η υγεία του Πάνου Ρούτσι», είπε ο Άδωνις Γεωργιάδης μιλώντας στο Open, επισημαίνοντας ότι αυτή την ενημέρωση έχει από το νοσοκομείο.

«Οι γιατροί με τους οποίους μίλησα ως υπουργός Υγείας για να δείξω το έμπρακτο και δικαιολογημένο ενδιαφέρον της Πολιτείας, μου είπαν ότι δεν βρήκαν κάποιο παθολογικό εύρημα» πρόσθεσε ο κ. Γεωργιάδης.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι «έβαλα ομάδα του ΕΚΑΒ για να είναι πάντα δίπλα του. Δεν τη δέχτηκε. Σήμερα πήγε στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας με ταξί. Όταν κάποιος δεν αισθάνεται καλά, πάει στο κοντινότερο νοσοκομείο. Πήγε με την κα Κοσμοπούλου. Άλλος γιατρός δεν έχει επιτρέψει να τον εξετάσει πλην αυτών σήμερα στην Νίκαια».

Σε άλλο σημείο τόνισε ότι «δεν αμφισβητώ ότι κάνει απεργίας ο Πάνος Ρούτσι, οφείλω να ενημερώσω σωστά».

Ο Άδωνις Γεωργιάδης αναφερόμενος στην γιατρό και μέλος του ΔΣ της ΕΙΝΑΠ, Όλγα Κοσμοπούλου είπε χαρακτηριστικά:

«Η Κοσμοπούλου είναι η γιατρός όλων των απεργών πείνας της Αριστεράς. Ήταν και η γιατρός του Κουφοντίνα που έλεγε ότι έκανε απεργία πείνας 66 ημέρες. Η κα Κοσμοπούλου  κάνει πολιτική, δεν κάνει ιατρική. Μπορεί να είναι εξαιρετική γιατρός, αλλά κάνει πολιτική».

Για την παρέμβαση του Νίκου Δένδια ο κ. Γεωργιάδης είπε ότι «στην αρχική δήλωση του εξέφρασε το συναίσθημα. Όμως επειδή είδε την πολιτική εκμετάλλευση που πήγε να γίνει με την αρχική δήλωσή του, προχώρησε σε διορθωτική και είπε ότι “δεν διανοούμαι παρέμβαση στη Δικαιοσύνη”.

Δείτε το βίντεο:

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Καρδιολόγος εξηγεί πώς να κάψουμε εύκολα το σπλαχνικό λίπος – Τι μας συμβουλεύει να κάνουμε;

Οι νέες θεραπείες που αλλάζουν την πορεία στον καρκίνο του γαστρεντερικού

North Evia Pass 2025: Πότε αρχίζει η υποβολή αιτήσεων για τα voucher

Πετρέλαιο: Αυτοί είναι οι λόγοι για τους οποίους παραμένει χαμηλά η τιμή του – Η κρίσιμη συνεδρίαση του ΟΠΕΚ και οι προβλέψ...

Τεστ προσωπικότητας: Η εποχή που θα διαλέηετε αποκαλύπτει τα πιο ενδόμυχα στοιχεία του χαρακτήρα σας

Τι σημαίνει η φράση «Μωραί παρθένοι» και από πού προέρχεται
περισσότερα
15:06 , Παρασκευή 03 Οκτωβρίου 2025

Πηγές ΣΥΡΙΖΑ για κατάθεση Κουρδή: Αυτό είναι το πρόσωπο των «γαλάζιων» παραγόντων – Μετέτρεψαν τον ΟΠΕΚΕΠΕ σε εργαλείο χειραγώγησης

«Ανατριχιαστικές για ακόμη μία ημέρα είναι οι καταθέσεις στην εξεταστική επιτροπή για το σκάνδ...
14:55 , Παρασκευή 03 Οκτωβρίου 2025

Επεισόδιο μεταξύ Μπάρκα και Χρηστίδου στη Βουλή – «Αν ξαναγελάσεις μαζί μου, θα σου σπάσω τα μούτρα»

Ένταση επικράτησε το μεσημέρι της Παρασκευής στη Βουλή, όπου συζητείται το υπουργείο Προστασία...
14:44 , Παρασκευή 03 Οκτωβρίου 2025

Κοινή Ανακοίνωση ΠΑΣΟΚ – ΣΥΡΙΖΑ – Νέα Αριστερά- Πλεύση Ελευθερίας για το Global Sumud Flotilla

Κοινή ανακοίνωση σχετικά με τις εξελίξεις στη διεθνή ανθρωπιστική αποστολή Global Sumud Flotil...
14:28 , Παρασκευή 03 Οκτωβρίου 2025

Πηγές ΠΑΣΟΚ: Τη διάλυση του ΟΠΕΚΕΠΕ επιβεβαίωσε ο Γιάννης Κουρδής

«Κατά την εξέταση του πρώην αντιπροέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ, κ. Ιωάννη Κουρδή, εκλεκτού του πρώην υπο...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης