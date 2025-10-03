Άδωνις Γεωργιάδης: Η υγεία του Πάνου Ρούτσι είναι μια χαρά – Η κυρία Κοσμοπούλου κάνει πολιτική, δεν κάνει ιατρική

Για τον Πάνο Ρούτσι μίλησε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης μετά την ανακοίνωση της ομάδας των γιατρών για την πορεία της υγείας του καθώς βρίσκεται σε απεργία πείνας για 19η ημέρα.

«Δεν υπάρχει κάποια αλλαγή. Δεν υπάρχει κάτι ανησυχητικό για την υγεία του, δεν του βρήκαν κάτι παθολογικό και δεν κρίθηκε αναγκαία η νοσηλεία του. Είναι μια χαρά η υγεία του Πάνου Ρούτσι», είπε ο Άδωνις Γεωργιάδης μιλώντας στο Open, επισημαίνοντας ότι αυτή την ενημέρωση έχει από το νοσοκομείο.

«Οι γιατροί με τους οποίους μίλησα ως υπουργός Υγείας για να δείξω το έμπρακτο και δικαιολογημένο ενδιαφέρον της Πολιτείας, μου είπαν ότι δεν βρήκαν κάποιο παθολογικό εύρημα» πρόσθεσε ο κ. Γεωργιάδης.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι «έβαλα ομάδα του ΕΚΑΒ για να είναι πάντα δίπλα του. Δεν τη δέχτηκε. Σήμερα πήγε στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας με ταξί. Όταν κάποιος δεν αισθάνεται καλά, πάει στο κοντινότερο νοσοκομείο. Πήγε με την κα Κοσμοπούλου. Άλλος γιατρός δεν έχει επιτρέψει να τον εξετάσει πλην αυτών σήμερα στην Νίκαια».

Σε άλλο σημείο τόνισε ότι «δεν αμφισβητώ ότι κάνει απεργίας ο Πάνος Ρούτσι, οφείλω να ενημερώσω σωστά».

Ο Άδωνις Γεωργιάδης αναφερόμενος στην γιατρό και μέλος του ΔΣ της ΕΙΝΑΠ, Όλγα Κοσμοπούλου είπε χαρακτηριστικά:

«Η Κοσμοπούλου είναι η γιατρός όλων των απεργών πείνας της Αριστεράς. Ήταν και η γιατρός του Κουφοντίνα που έλεγε ότι έκανε απεργία πείνας 66 ημέρες. Η κα Κοσμοπούλου κάνει πολιτική, δεν κάνει ιατρική. Μπορεί να είναι εξαιρετική γιατρός, αλλά κάνει πολιτική».

Για την παρέμβαση του Νίκου Δένδια ο κ. Γεωργιάδης είπε ότι «στην αρχική δήλωση του εξέφρασε το συναίσθημα. Όμως επειδή είδε την πολιτική εκμετάλλευση που πήγε να γίνει με την αρχική δήλωσή του, προχώρησε σε διορθωτική και είπε ότι “δεν διανοούμαι παρέμβαση στη Δικαιοσύνη”.

