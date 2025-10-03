Basket League: Οι 8 ξένοι που δήλωσαν Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός για το ελληνικό πρωτάθλημα

Το πρωτάθλημα της Stoiximan Basket League 2025-26 είναι έτοιμο να ξεκινήσει και όλες οι ομάδες έχουν καταθέσει τις λίστες με τα ρόστερ τους. Η νέα σεζόν φέρνει μαζί της έναν σημαντικό κανονισμό: κάθε σύλλογος έχει δικαίωμα να δηλώσει μέχρι οκτώ ξένους παίκτες, ωστόσο σε κάθε αγώνα θα μπορεί να χρησιμοποιεί μόνο έξι.

Στον Παναθηναϊκό, η απόφαση για τον αποκλεισμό του Ματίας Λεσόρ από την αρχική λίστα θεωρήθηκε αναμενόμενη. Ο Γάλλος σέντερ συνεχίζει την αποθεραπεία του και στόχος είναι να επιστρέψει στη δράση μέσα στον Νοέμβριο, ώστε να ενισχύσει την ομάδα στη συνέχεια της σεζόν.

Οι ξένοι που δηλώθηκαν από το «τριφύλλι» είναι οι Τι Τζέι Σορτς, Ρισόν Χολμς, Τσέντι Όσμαν, Τζέριαν Γκραντ, Κέντρικ Ναν, Μάριους Γκριγκόνις, Χουάντσο Ερνανγκόμεθ και Ομέρ Γιούρτσεβεν.

Στον Ολυμπιακό, ο Γιώργος Μπαρτζώκας άφησε εκτός λίστας τον Κίναν Έβανς, ο οποίος δεν έχει ακόμα ξεπεράσει τον τραυματισμό του. Στον αντίποδα, συμπεριέλαβε τον Φρανκ Νιλικίνα, με το πλάνο να είναι η συμμετοχή του στην πρεμιέρα απέναντι στο Μαρούσι, την Κυριακή 5 Οκτωβρίου στις 13:00.

Οι ξένοι που θα έχει στη διάθεσή του ο τεχνικός των «ερυθρόλευκων» είναι οι Φρανκ Νιλικίνα, Εβάν Φουρνιέ, Σέιμπεν Λι, Σακίλ ΜακΚίσικ, Τάισον Γουόρντ, Άλεκ Πίτερς, Νίκολα Μιλουτίνοβ και Ντόντα Χολ.

