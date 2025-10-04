Ιερά Οδός: Ο 25χρονος διανομέας που επιτέθηκε με κατσαβίδι σε οδηγό έχει συλληφθεί 19 φορές – «Μου το κάρφωσε στο μάτι»

Enikos Newsroom

κοινωνία

διανομέας Ιερά Οδός

Συνολικά 19 φορές είχε συλληφθεί στο παρελθόν, ο διανομέας που κάρφωσε ένα κατσαβίδι στο μάτι ενός οδηγού, έπειτα από παρατήρηση που του έκανε ο δεύτερος, το μεσημέρι της Παρασκευής (03/10), στη διασταύρωση της Ιεράς Οδού με τη λεωφόρο Κηφισού.

Οι συλλήψεις είναι για ενδοοικογενειακή βία, αρπαγή ανήλικου, ληστείες και κατοχή εκρηκτικών, σύμφωνα με το Mega.

Αναλυτικά:

-2025: Για επικίνδυνες σωματικές βλάβες, κλοπή και περί όπλων,

-2023: Για ενδοοικογενειακή βία και απειλή σε βάρος του πατέρα του,

-2021: Για αρπαγή ανηλίκου και γενετήσιες πράξεις με ανηλίκους,

-2020: Για έκρηξη, κατασκευή και κατοχή εκρηκτικών υλών,

-2019: Για ναρκωτικά,

-2018: Για ληστεία σε βάρος ταξιτζή.

Οι δύο άνδρες είχαν φραστικό διαπληκτισμό, για μία τροχαία παράβαση. Το θύμα της επίθεσης, πατέρας τριών παιδιών, μέσα από το νοσοκομείο όπου νοσηλεύεται, καθώς παραλίγο να χάσει το μάτι του, μίλησε στο Mega και περιέγραψε με κάθε λεπτομέρεια όσα συνέβησαν.

«Έβγαινα από ένα στενάκι για να βγω στην Ιερά Οδό. Είχα stop εγώ, μου ήρθε κοντά μου και μου λέει «ρε φίλε, δε βλέπεις ότι έχει stop;». Εντάξει, ρε φίλε, το είδα ότι έχω stop, αλλά κι εσύ του λέω δεν έχεις φρένα; Στην αρχή έτσι ξεκινήσαμε και μετά μου βγαίνει δεξιά από το αμάξι και έλεγε τα δικά του», είπε το θύμα της επίθεσης.

Κουβέντα στην κουβέντα, τα αίματα άναψαν και ο δράστης έβγαλε ένα κατσαβίδι που είχε μαζί του και το κάρφωσε στο μάτι του 40χρονου.

«Την ώρα που ξεκίνησα εγώ να φύγω, αυτός ήρθε από δεξιά μου, κατεβαίνει κάτω μου ‘ρχεται εκεί πέρα και μου φώναζε, μετά έβγαλε το κατσαβίδι στο χέρι που το είχε από πίσω, με κάρφωσε μέσα, με τραυμάτισε, μου κάρφωσε το κατσαβίδι από τη μύτη, μέσα στο μάτι κάτω. Μου έσπασε ένα αγγείο και γι’ αυτό έτρεχε πολύ αίμα», συμπλήρωσε το θύμα της επίθεσης.

Στο σημείο επικράτησε πανικός. Ιδιοκτήτες καταστημάτων και εργαζόμενοι βγήκαν στο δρόμο για να βοηθήσουν τον αιμόφυρτο άνδρα. Μέσα σε λίγα λεπτά κατέφθασαν ασθενοφόρο και περιπολικά.

Σαν να μην έχει συμβεί το παραμικρό ο δράστης ανέβηκε στη μηχανή και διέφυγε από το σημείο με τους αστυνομικούς να αναζητούν βιντεοληπτικό υλικό, για να χαρτογραφήσουν την διαδρομή που ακολούθησε.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο Γενικό κρατικό της Νίκαιας όπου και νοσηλεύεται ενώ ο δράστης της επίθεσης, ο οποίος έχει ταυτοποιηθεί, παραμένει άφαντος καθώς, δεν έχει εντοπιστεί ακόμη από τις Αρχές.

23:18 , Σάββατο 04 Οκτωβρίου 2025

Περιστέρι: Παραδόθηκε ο διανομέας που τραυμάτισε οδηγό στο μάτι με κατσαβίδι

Στο ΑΤ Περιστερίου φέρεται να παραδόθηκε το βράδυ του Σαββάτου (4/10) ο 25χρονος διανομέας που...
21:24 , Σάββατο 04 Οκτωβρίου 2025

Αθήνα: Διάρρηξη στα γραφεία του ΟΣΕ – Μπήκαν από διπλανό κτίριο

Συναγερμός σήμανε στις αρμόδιες Αρχές, όταν άγνωστοι εισέβαλαν στα κεντρικά γραφεία του ΟΣΕ, σ...
20:41 , Σάββατο 04 Οκτωβρίου 2025

Καιρός: Η μεγάλη σημασία των φθινοπωρινών βροχών – Συνεχίζονται και την επόμενη εβδομάδα

Για την μεγάλη αξια των φθινοπωρινών βροχών έγραψε σήμερα (04/10) σε ανάρτησή του ο μετεωρολόγ...
20:25 , Σάββατο 04 Οκτωβρίου 2025

Αλλαγή ώρας: Πότε γυρίζουμε τα ρολόγια μια ώρα πίσω

Πλησιάζει η στιγμή που θα επιστρέψουμε στη χειμερινή ώρα την τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου, ...
