Διάγγελμα Νετανιάχου: Ελπίζω να φέρουμε πίσω όλους τους ομήρους μέσα στις επόμενες μέρες – Το «ευχαριστώ» στον Τραμπ

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου ανέφερε σε διάγγελμά του ότι ελπίζει να φέρει πίσω «όλους τους ομήρους στη Γάζα μέσα στις επόμενες ημέρες».

Συγκεκριμένα, είπε ότι «θα επιστραφούν όσο είναι ζωντανοί και όσοι έχουν πεθάνει». Μάλιστα, σχολίασε ότι «στην αρχή του πολέμου, ένας από τους αξιωματούχους μας είπε ότι αμφιβάλλουμε αν θα καταφέρουμε να φέρουμε πίσω έστω και έναν όμηρο ζωντανό, αλλά δεν τους εγκατάλειψα ποτέ».

Στη συνέχεια ευχαρίστησε τον «αγαπητό του φίλο, τον πρόεδρο Τραμπ» για τη στρατιωτική υποστήριξη προς το Ισραήλ.

Ο Νετανιάχου έκανε ειδική αναφορά στις Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις και «τους πολίτες του Κράτους του Ισραήλ, οι οποίοι έδειξαν μεγάλη αντοχή και στάθηκαν σταθεροί σε αυτές τις δύσκολες μέρες».

Το διάγγελμα έρχεται λίγο μετά την αύξηση της πίεσης από τον Ντόναλντ Τραμπ προς τη Χαμάς να ικανοποιήσει τους όρους του ειρηνευτικού του σχεδίου, προτρέποντάς την να «κινηθεί γρήγορα, αλλιώς όλα θα χαθούν».