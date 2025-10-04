ΗΠΑ: Έφεση θα καταθέσουν οι δικηγόροι του Sean Diddy Cobbs μετά την καταδίκη του σε τέσσερα χρόνια φυλάκισης

Ένας νέος γύρος στην πολύκροτη δικαστική περιπέτεια του Sean Diddy Combs αναμένεται να ανοίξει μετά τη δήλωση των δικηγόρων του ότι θα ασκήσουν έφεση στην χθεσινή καταδικαστική απόφαση σύμφωνα με την οποία ο διάσημος τραγουδιστής και μουσικός παραγωγός θα περάσει τα επόμενα τέσσερα χρόνια στην φυλακή.

Sean Diddy Combs: Καταδικάστηκε σε 50 μήνες φυλακή ο ράπερ – «Αηδιαστική, επαίσχυντη και άρρωστη η συμπεριφορά μου»

Ο 55χρονος Combs, είχε βρεθεί ένοχος τον περασμένο Ιούλιο για μεταφορά ανθρώπων σε όλη τη χώρα, συμπεριλαμβανομένων των φίλων του και ανδρών ιερόδουλων, για να συμμετάσχουν σε σεξουαλικές επαφές.

Παρά την ποινή για παραβάσεις του ομοσπονδιακού νόμου περί παράνομων σεξουαλικών πράξεων, οι δικηγόροι του Cobbs ξεκαθάρισαν ότι θα προχωρήσουν σε έφεση, υποστηρίζοντας ότι ο νόμος εφαρμόστηκε λανθασμένα στην περίπτωσή του. «Η δικαστική μάχη δεν τελείωσε», δήλωσαν, τονίζοντας ότι θα αμφισβητήσουν τόσο τη διαδικασία όσο και τη βαρύτητα της καταδίκης.

Η υπόθεση, που συνοδεύτηκε από μαρτυρίες γυναικών για βία και κακοποίηση, έχει ήδη προκαλέσει βαρύτατο πλήγμα στη δημόσια εικόνα του 55χρονου καλλιτέχνη της hip hop μουσικής. Ωστόσο, το επίκεντρο πλέον μετατοπίζεται στο εφετείο, όπου η υπεράσπιση θα επιδιώξει να ανατρέψει την απόφαση.

Η δίκη του σε ομοσπονδιακό δικαστήριο στο Μανχάταν περιελάμβανε μαρτυρίες από γυναίκες που είπαν ότι ο Cobbs τις ξυλοκόπησε, τις απείλησε, τις κακοποίησε σεξουαλικά και τις εκβίασε. «Είναι μια υπόθεση για έναν άνδρα που έκανε φρικτά πράγματα σε πραγματικούς ανθρώπους για να ικανοποιήσει τη δική του σεξουαλική ικανοποίηση», δήλωσε η εισαγγελέας Christy Slavik πριν την καταδικαστική απόφαση της 3ης Οκτωβρίου. «Δεν χρειαζόταν τα χρήματα. Το νόμισμά του ήταν ο έλεγχος».

Πηγή: Associated Press

