Επεισόδια στη Γεωργία: Διαδηλωτές επιχείρησαν να μπουν στο προεδρικό μέγαρο – Βίντεο

Δεκάδες χιλιάδες υποστηρικτές της φιλοευρωπαϊκής αντιπολίτευσης της Γεωργίας συγκεντρώθηκαν το Σάββατο στο κέντρο της Τιφλίδας για να διαμαρτυρηθούν ενάντια στην κυβέρνηση, ανήμερα των δημοτικών εκλογών, ανέφεραν δημοσιογράφοι που βρίσκονταν στο σημείο.

Η γεωργιανή αστυνομία χρησιμοποίησε δακρυγόνα εναντίον των διαδηλωτών που επιχείρησαν να μπουν στο προεδρικό μέγαρο, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο. Η τοπική τηλεόραση και ένας μάρτυρας, τον οποίο επικαλείται το πρακτορείο Reuters, ανέφεραν ότι οι αστυνομικοί έριξαν σπρέι πιπεριού και νερό υπό πίεση για να απωθήσουν το πλήθος.

Οι διαδηλωτές έκαναν νωρίτερα πορεία προς το προεδρικό μέγαρο και ορισμένοι προσπάθησαν να μπουν στο κτίριο.


Το κυβερνών κόμμα «Γεωργιανό Όνειρο» αντιμετωπίζει αυτό το Σαββατοκύριακο το πρώτο εκλογικό τεστ μετά τις βουλευτικές του 2024, τις οποίες κέρδισε αν και η αντιπολίτευση αμφισβητεί το αποτέλεσμα. Σε αυτό το πλαίσιο, οι δημοτικές εκλογές απέκτησαν ιδιαίτερη σημασία. Η αντιπολίτευση κάλεσε τους πολίτες να διαμαρτυρηθούν για την «αυταρχική παρεκτροπή» της κυβέρνησης, η οποία με τη σειρά της προειδοποίησε να μην γίνει κάποια προσπάθεια για να οργανωθεί μια «επανάσταση» στη χώρα.

Αργά το απόγευμα, το πλήθος, κρατώντας σημαίες της Γεωργίας και της ΕΕ, έκανε πορεία στο κέντρο της πόλης.

 

