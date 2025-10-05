Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: Η προπόνηση στο τένις και τα θετικά σχόλια των ακολούθων της – ΒΙΝΤΕΟ

Η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου ζει πλέον μια διαφορετική καθημερινότητα από τη στιγμή που έγινε μητέρα, φέρνοντας στον κόσμο τον πρώτο γιο της με τον Βασίλη Σταθοκωστόπουλο.

Η γνωστή παρουσιάστρια έχει αφοσιωθεί πλήρως στον ρόλο της μαμάς και περνάει τον περισσότερο χρόνο της με τους δύο γιους της, τον Βλάσση και τον Βασίλη. Ωστόσο, όταν βρίσκει λίγο χρόνο για τον εαυτό της, επιλέγει τη σωματική άσκηση, με το τένις να παραμένει το αγαπημένο της άθλημα.

Το Σάββατο (4/10), η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου βρέθηκε ξανά στο γήπεδο τένις, όπως συνηθίζει να κάνει στον ελεύθερο χρόνο της, και μάλιστα ανέβασε σχετικό βίντεο στον προσωπικό της λογαριασμό.

Στο στιγμιότυπο φαίνεται να προπονείται και να εντυπωσιάζει με τις ικανότητές της στο άθλημα, κερδίζοντας τα σχόλια και την προσοχή των διαδικτυακών της φίλων.