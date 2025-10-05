Βόρεια Κορέα: Ο Κιμ Γιονγκ Ουν δηλώνει ότι η χώρα του θα αναπτύξει πρόσθετα στρατιωτικά μέσα

Βόρεια Κορέα: Ο Κιμ Γιονγκ Ουν δηλώνει ότι η χώρα του θα αναπτύξει πρόσθετα στρατιωτικά μέσα

Ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν δήλωσε ότι η Πιονγκγιάνγκ ανέπτυξε στρατηγικά μέσα απαντώντας στην ανάπτυξη αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων στο νότο και ο ίδιος δεσμεύτηκε να λάβει πρόσθετα στρατιωτικά μέτρα, μετέδωσε σήμερα το βορειοκορεατικό πρακτορείο ειδήσεων (KCNA).

Κιμ Γιονγκ Ουν: Ζητάει την ενίσχυση του πυρηνικού οπλοστασίου της Βόρειας Κορέας – Ανησυχία στη Νότια Κορέα

«Σε άμεση αναλογία με την ανάπτυξη αμερικανικών δυνάμεων στην Κορέα, τα στρατηγικά συμφέροντα μας στην περιοχή έχει επίσης αυξηθεί και, κατά συνέπεια, έχουμε διαθέσει ειδικά μέσα σε βασικούς στόχους ενδιαφέροντος», δήλωσε ο Κιμ σε μια εκδήλωση στρατιωτικής έκθεσης ενόψει της 80ής επετείου ίδρυσης του Εργατικού Κόμματος της Κορέας.

«Πιστεύω ότι οι εχθροί μας θα πρέπει να ανησυχούν για την κατεύθυνση που εξελίσσεται το περιβάλλον ασφαλείας τους», πρόσθεσε ο Βορειοκορεάτης ηγέτης.

Όπως είπε ότι η Βόρεια Κορέα «αναμφίβολα θα αναπτύξει πρόσθετα στρατιωτικά μέτρα» για να προετοιμαστεί να ανταποκριθεί στην ανάπτυξη αμερικανικών δυνάμεων, χωρίς να επεκταθεί περαιτέρω.

Η Βόρεια Κορέα έχει ενισχύσει τους στρατιωτικούς δεσμούς της με τη Ρωσία και έχει υποστηρίξει τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία στέλνοντας στρατεύματα και πυροβολικό, σύμφωνα με Νοτιοκορεάτες αξιωματούχους.

Ο Κιμ έχει επίσης εμβαθύνει την ευθυγράμμιση με την Κίνα και πρόσφατα ταξίδεψε στο Πεκίνο για να παραστεί σε στρατιωτική παρέλαση για την 80ή επέτειο από το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, μαζί με τον Κινέζο ηγέτη Σι Τζινπίνγκ και τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.

