Ουκρανία: Ένας νεκρός και 13 τραυματίες έπειτα από ρωσικό πλήγμα κοντά στην πόλη Σούμι

Enikos Newsroom

διεθνή

ουκρανια σουμι drone

Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και άλλοι 13 τραυματίστηκαν όταν ρωσικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος έπληξε την Κυριακή (26/10) ένα λεωφορείο κοντά στην πόλη Σούμι στη βορειοανατολική Ουκρανία, σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Ολέχ Χριχόροφ.

Ουκρανία: Τρεις νεκροί στο Κίεβο σε επίθεση με ρωσικά drones

Μεταξύ των τραυματιών είναι ένα 8χρονο αγοράκι και ένα 15χρονο κορίτσι. Δύο τραυματίες νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Εν τω μεταξύ, οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν επίθεση με drones στην κατεχόμενη από τη Ρωσία χερσόνησο της Κριμαίας, όπως ανακοίνωσε η στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών της Ουκρανίας. Τρεις εγκαταστάσεις ραντάρ και ένα αποβατικό σκάφος καταστράφηκαν, σύμφωνα με την ίδια πηγή. Βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα φέρεται να καταγράφει τη στιγμή που τα ουκρανικά drones προσεγγίζουν τους στόχους τους.

Στη Ρωσία, η αντιαεροπορική άμυνα κατέρριψε τουλάχιστον έξι ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη τα οποία κατευθύνονταν προς τη Μόσχα, μεταδίδει το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Είναι κακός στο σεξ ο σύντροφος σας; Δείτε πώς να βελτιώσετε την ερωτική ζωή σας

Το makeup hack που μπορεί να εξαφανίσει τα σπυράκια σε δευτερόλεπτα

Τι καιρό θα κάνει τη Δευτέρα – Πού θα σημειωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες

Χαμηλοσυνταξιούχοι: Αντίστροφη μέτρηση για το επίδομα των 250 ευρώ – Οι δικαιούχοι και τα κριτήρια

27 Οκτωβρίου – 2 Νοεμβρίου: Η πιο τυχερή μέρα της εβδομάδας για κάθε ζώδιο – «Αποδεσμευτείτε από όσα δεν μιλούν στην ψυχή σ...

Η νέα λειτουργία Copilot Mode του Microsoft Edge ενεργοποιεί περισσότερες δυνατότητες AI
περισσότερα
02:15 , Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2025

Ιταλία: Νοσταλγοί του Μουσολίνι συγκεντρώθηκαν στην ιδιαίτερη πατρίδα του για τα 103 χρόνια από τη δικτατορία του

Περίπου χίλιοι νοσταλγοί συγκεντρώθηκαν την Κυριακή (26/10) στο Πρεντάπιο, ένα χωριό στη βόρει...
00:15 , Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2025

Τζαμάικα: Συναγερμός λόγω του τυφώνα Melissa – Φονικοί άνεμοι που ξεπερνούν τα 200χλμ./ώρα

Mε ανέμους 205 χιλιομέτρων την ώρα ο τυφώνας «Melissa» κινείται νότια της Τζαμάικα και εξελίσσ...
23:15 , Κυριακή 26 Οκτωβρίου 2025

Λιθουανία: Έκλεισε ξανά το αεροδρόμιο του Βίλνιους λόγω… εισβολής εναέριων «μπαλονιών»

Η Λιθουανία έκλεισε ξανά το αεροδρόμιο του Βίλνιους το βράδυ της Κυριακής (26/10), αφού εντοπί...
23:01 , Κυριακή 26 Οκτωβρίου 2025

Κλοπή στο Λούβρο: Γιατί είναι δύσκολος ο εντοπισμός των κοσμημάτων – Το προφίλ των δύο συλληφθέντων, πώς τους έκαψαν DNA και κάμερες ασφαλείας

Μία εβδομάδα εντατικής έρευνας ήταν αρκετή για να αποκαλυφθεί μέρος της συμμορίας που συμμετεί...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς