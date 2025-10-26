Ουκρανία: Τρεις νεκροί στο Κίεβο σε επίθεση με ρωσικά drones

Enikos Newsroom

διεθνή

Ουκρανία: Τρεις νεκροί στο Κίεβο σε επίθεση με ρωσικά drones

Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 29 τραυματίστηκαν, μεταξύ των οποίων έξι παιδιά, σε ρωσική επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) στο Κίεβο, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο δήμαρχος της πρωτεύουσας της Ουκρανίας Βιτάλι Κλίτσκο.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο, τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη συνοικία Ντεσνιάνσκι στο Κίεβο. Επτά από τους τραυματίες, συμπεριλαμβανομένων δύο παιδιών, μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία της πόλης, δήλωσε ο ίδιος μέσω Telegram.

Η επίθεση προκάλεσε επίσης υλικές ζημιές ενώ πυρκαγιές ξέσπασαν σε αρκετά διαμερίσματα πολυκατοικίας, πριν σβηστούν. Στη συνοικία Ομπολόνσκι, θραύσματα από drones κατέπεσαν σε πολυκατοικία 16 ορόφων, σύμφωνα με τον δήμαρχο του Κιέβου.

Η επίθεση εξαπολύθηκε την επομένη των ρωσικών βομβαρδισμών στην Ουκρανία οι οποίοι στοίχισαν τη ζωή σε τέσσερις ανθρώπους και προκάλεσαν τον τραυματισμό άλλων 20 τη νύχτα της Παρασκευής προς Σάββατο.

Στο διπλωματικό μέτωπο, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες ότι «δεν θα χάνει τον καιρό του» προγραμματίζοντας μια νέα συνάντηση με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν χωρίς να υπάρχει μια επικείμενη συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

«Δεν θα χάνω τον καιρό μου. Ανέκαθεν είχα εξαιρετική σχέση με τον Βλαντίμιρ Πούτιν αλλά αυτό ήταν πολύ απογοητευτικό», πρόσθεσε, αναφερόμενος στις προσπάθειες διευθέτησης της σύγκρουσης μεταξύ Μόσχας και Κιέβου.

Ο Κιρίλ Ντμίτριεφ, ο ειδικός απεσταλμένος του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν για τις επενδύσεις και την οικονομική συνεργασία, βρίσκεται από την Παρασκευή στις ΗΠΑ για συνομιλίες με αξιωματούχους της κυβέρνησης Τραμπ.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Αέρια και φούσκωμα; Πότε μπορεί να συνδέονται με έμφραγμα και πρέπει να ανησυχήσουμε

Συναρπαστική ανακάλυψη: Πώς «καθαρίζεται» ο εγκέφαλος και ενισχύεται η μνήμη στον βαθύ ύπνο

Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας: Αυτοί είναι οι νέοι κλάδοι της οικονομίας στους οποίους εφαρμόζεται από τις 3 Νοεμβρίου

Αγροτικός τομέας: Αυτά είναι τα ορόσημα για να βγει ο κλάδος από το «μνημόνιo»

To Microsoft Teams θα ενημερώνει την εταιρεία σας αν δεν βρίσκεστε στη δουλειά

Γιατί λείπει εντελώς ο 13ος όροφος σε πολλά κτίρια της Νέας ΥόρκηςQ
περισσότερα
11:27 , Κυριακή 26 Οκτωβρίου 2025

Συνάντηση Τραμπ – Λούλα στη Μαλαισία: «Παράθυρο» για συμφωνία ΗΠΑ – Βραζιλίας

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι θα μπορούσε να καταλήξει σε κάποιες συμφωνίες ...
11:10 , Κυριακή 26 Οκτωβρίου 2025

Λούβρο: Δύο συλλήψεις για την κλοπή του αιώνα

Δύο ύποπτοι έχουν συλληφθεί για την πρωτοφανή κλοπή στο Λούβρο, όπου οι δράστες, οπλισμένοι με...
11:04 , Κυριακή 26 Οκτωβρίου 2025

Μαλαισία: Υπογραφή Τραμπ σε συμφωνία κατάπαυσης πυρός μεταξύ Καμπότζης και Ταϊλάνδης

Οι ηγέτες της Ταϊλάνδης και της Καμπότζης υπέγραψαν σήμερα διευρυμένη συμφωνία κατάπαυσης πυρό...
10:43 , Κυριακή 26 Οκτωβρίου 2025

Η Ρωσία προχώρησε σε δοκιμή νέου πυρηνοκίνητου πυραύλου κρουζ – «Είναι ανίκητος» λέει ο Πούτιν

Η Ρωσία προχώρησε σε δοκιμή νέου πυρηνοκίνητου πυραύλου κρουζ που μπορεί να φέρει πυρηνική κεφ...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς