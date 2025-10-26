Ουκρανία: Τρεις νεκροί στο Κίεβο σε επίθεση με ρωσικά drones

Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 29 τραυματίστηκαν, μεταξύ των οποίων έξι παιδιά, σε ρωσική επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) στο Κίεβο, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο δήμαρχος της πρωτεύουσας της Ουκρανίας Βιτάλι Κλίτσκο.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο, τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη συνοικία Ντεσνιάνσκι στο Κίεβο. Επτά από τους τραυματίες, συμπεριλαμβανομένων δύο παιδιών, μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία της πόλης, δήλωσε ο ίδιος μέσω Telegram.

Η επίθεση προκάλεσε επίσης υλικές ζημιές ενώ πυρκαγιές ξέσπασαν σε αρκετά διαμερίσματα πολυκατοικίας, πριν σβηστούν. Στη συνοικία Ομπολόνσκι, θραύσματα από drones κατέπεσαν σε πολυκατοικία 16 ορόφων, σύμφωνα με τον δήμαρχο του Κιέβου.

Η επίθεση εξαπολύθηκε την επομένη των ρωσικών βομβαρδισμών στην Ουκρανία οι οποίοι στοίχισαν τη ζωή σε τέσσερις ανθρώπους και προκάλεσαν τον τραυματισμό άλλων 20 τη νύχτα της Παρασκευής προς Σάββατο.

Στο διπλωματικό μέτωπο, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες ότι «δεν θα χάνει τον καιρό του» προγραμματίζοντας μια νέα συνάντηση με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν χωρίς να υπάρχει μια επικείμενη συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

«Δεν θα χάνω τον καιρό μου. Ανέκαθεν είχα εξαιρετική σχέση με τον Βλαντίμιρ Πούτιν αλλά αυτό ήταν πολύ απογοητευτικό», πρόσθεσε, αναφερόμενος στις προσπάθειες διευθέτησης της σύγκρουσης μεταξύ Μόσχας και Κιέβου.

Ο Κιρίλ Ντμίτριεφ, ο ειδικός απεσταλμένος του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν για τις επενδύσεις και την οικονομική συνεργασία, βρίσκεται από την Παρασκευή στις ΗΠΑ για συνομιλίες με αξιωματούχους της κυβέρνησης Τραμπ.