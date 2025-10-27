Ζάκυνθος: Νεκρός 48χρονος Βρετανός σε τροχαίο – Το αυτοκίνητό του έπεσε σε δέντρα – ΦΩΤΟ

Ζάκυνθος: Νεκρός 48χρονος Βρετανός σε τροχαίο – Το αυτοκίνητό του έπεσε σε δέντρα – ΦΩΤΟ

Τροχαίο δυστύχημα με θύμα έναν 48χρονο Βρετανό συνέβη το πρωί της Δευτέρας (27/10) στην περιοχή Πηγαδάκια, στη Ζάκυνθο.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, ο 48χρονος κινείτο με το αυτοκίνητό του στην Ε.Ο. Ζακύνθου – Κατασταρίου, όταν στο ύψος του χωριού Πηγαδάκια, έχασε τον έλεγχο του οχήματος, βγήκε εκτός δρόμου και προσέκρουσε με σφοδρότητα πάνω σε δύο ελαιόδεντρα.

Δυστυχώς, ο 48χρονος Βρετανός, μόνιμος κάτοικος του νησιού, τραυματίστηκε θανάσιμα. Διακομίστηκε στο νοσοκομείο όπου απλώς διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Τις έρευνες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το δυστύχημα διενεργεί η Τροχαία Ζακύνθου.

Δείτε φωτογραφίες από την ιστοσελίδα imerazante.gr:

