Μαρίσσα Λαιμού: Ο θάνατός της επήλθε έπειτα από σήψη που προκλήθηκε από τσίμπημα εντόμου λέει ο Βρετανός ιατροδικαστής 

Enikos Newsroom

κοινωνία

Μαρίσσα Λαιμού

Ο Βρετανός ιατροδικαστής που ολοκλήρωσε την νεκροτομή της Μαρίσσας Λαιμού αποφάνθηκε πως ο θάνατος της 30χρονης επήλθε έπειτα από σήψη, η οποία προκλήθηκε από τσίμπημα εντόμου, χωρίς να έχει διευκρινιστεί ακόμα ποιο έντομο ήταν αυτό που την τσίμπησε.

Τις επόμενες μέρες, σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει το Mega, αναμένεται να υπάρξει ενημέρωση και από τις βρετανικές αρχές για την πορεία των ερευνών σχετικά με τις ενέργειες που έκανε ή δεν έκανε το νοσοκομείο.

Σημειώνεται ότι αργά χτες βράδυ η οικογένεια Λαιμού έλαβε μια πρώτη εκτίμηση από τον ιατροδικαστή στη Βρετανία μετά την ολοκλήρωση της ιατροδικαστικής εξέτασης. Σύμφωνα με αυτήν την εκτίμηση, «πιθανολογείται ότι το τσίμπημα (π.χ. κουνούπι, αράχνη) τραυμάτισε το δέρμα και δημιούργησε μια μικρή πύλη εισόδου. Αν το δέρμα μάλιστα αποικίζεται από στρεπτόκοκκο, το μικρό αυτό τραύμα μπορεί να γίνει σημείο λοίμωξης. Αν το μικρόβιο εξαπλωθεί στο αίμα μπορεί να εξελιχθεί σε σοβαρή τοξική αντίδραση. Δεν έχει γίνει γνωστό ακόμη αν η Μαρίσσα μολύνθηκε από στρεπτόκοκκο, αλλά είναι μια πιθανότητα που εξετάζεται σοβαρά».

Τι αναφέρει το περιβάλλον της Μαρίσσας

«Σήμερα περιμένουμε να μας ενημερώσουν εγγράφως. Μας είπαν ότι μάλλον από το τσίμπημα, από τις δύο τρυπούλες που δημιουργήθηκαν έγινε η μόλυνση, μπήκε στο αίμα και η Μαρίσσα μας μολύνθηκε από στρεπτόκοκκο. Θέλουν να κάνουν και άλλες εξετάσεις στο αίμα για να είναι σίγουροι. Το κρίσιμο είναι να δούμε αν η αντιβίωση που της έδωσαν έκαναν για στρεπτόκοκκο Β», αναφέρεται από το περιβάλλον της Μαρίσσας Λαιμού.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ίδιου μέσου ενημέρωσης, το φάρμακο που της έδωσαν ήταν το -co-amoxiclav, είναι η αμοξιλλίνη. Είναι αντιβιοτικό φάρμακο που χρησιμοποιείται συχνά για την αντιμετώπιση μολύνσεων.

«”Τρέχουν” δύο έρευνες για την Μαρίσσα μας. Η πρώτη είναι το ιατροδικαστικό σκέλος για να μάθουμε από τι έφυγε το κορίτσι μας. Το δεύτερο σκέλος αφορά την εσωτερική έρευνα στο νοσοκομείο με καταθέσεις γιατρών, επανεξέταση ευρημάτων κ.ο.κ. Την υπόθεση πάντως την έχει αναλάβει δικαστικός λειτουργός που στο βρετανικό σύστημα ειδικεύεται στην διερεύνηση ιατρικών θεμάτων όπως ιατρική αμέλεια», προσθέτει το περιβάλλον της νεαρής.

«Οι γονείς της είναι σε άθλια ψυχολογική κατάσταση. Είναι όλη μέρα στα τηλέφωνα με δικηγόρους και γιατρούς προσπαθώντας να βρουν μια άκρη. Η γιαγιά της από την άλλη που την είχε μεγάλη αδυναμία, θυμάται που της έλεγε «γιαγιά θα σε δω τον Οκτώβρη» και δεν μπορεί να κρατήσει τα δάκρυα της. Έχασαν το κοριτσάκι τους, την λατρεία τους μέσα σε μια μέρα. Από ένα τσίμπημα; Δεν μπορούν να το πιστέψουν», συμπλήρωσε το περιβάλλον της Μαρίσσας Λαιμού.

 

