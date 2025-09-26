Αττική: Συνελήφθησαν 4 οδηγοί που έκαναν «κόντρες» κινούμενοι με 200 χλμ – «Δεν είναι παιχνίδι» λέει ο Χρυσοχοΐδης

Στη σύλληψη τεσσάρων οδηγών μηχανών μεγάλου κυβισμού που έκαναν «κόντρες» σε δρόμους της Αττικής προχώρησε τα ξημερώματα της Παρασκευής (26/9) η ΕΛΑΣ.

Συγκεκριμένα η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής οργάνωσε ειδική εξόρμηση για τον εντοπισμό οδηγών μηχανών, που συγκεντρώνονταν μαζικά μέσα από καλέσματα συμμετοχής σε κλειστές ομάδες μέσων κοινωνικής δικτύωσης, και κινούνταν στο οδικό δίκτυο της Αττικής, έχοντας αφαιρέσει τις πινακίδες κυκλοφορίας με σκοπό την διεξαγωγή αυτοσχέδιων αγώνων και ελιγμών εντυπωσιασμού.

Στο πλαίσιο αυτό εντοπίστηκαν από αστυνομικούς της Ο.Ε.Π.Τ.Α. πρώτες πρωινές ώρες σήμερα στην περιοχή της Βαρυμπόμπης μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού να πραγματοποιούν αυτοσχέδιους αγώνες, κινούμενοι με υπερβολική ταχύτητα άνω των 200χλμ/ώρα και ενεργώντας επικίνδυνους ελιγμούς και ελιγμούς εντυπωσιασμού (σούζες).

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., αστυνομικοί ακολούθησαν με όλα τα μέτρα ασφαλείας τις δίκυκλες μοτοσυκλέτες σε όλη την κίνησή τους, προκειμένου να αποτραπεί ο κίνδυνος πρόκλησης ατυχήματος με σοβαρό τραυματισμό των αναβατών και τις ακινητοποίησε επί της λεωφόρου Ποσειδώνος στο ύψος του ΣΕΦ.

Εκεί, συνελήφθησαν 4 οδηγοί και το Α’ Τμήμα Τροχαίας Πειραιά σχημάτισε δικογραφία σε βάρος τους για επικίνδυνη οδήγηση και για διατάραξη κοινής ησυχίας καθώς διαπιστώθηκε ότι οι δίκυκλες μοτοσυκλέτες στερούνται σιγαστήρα, προκαλώντας εκκωφαντικούς θορύβους από την κίνηση με ιλιγγιώδη ταχύτητα.

Οι 4 μοτοσυκλέτες κατασχέθηκαν, ενώ οι οδηγοί τους οδηγούνται στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Χρυσοχοΐδης: «Οι αυτοσχέδιοι αγώνες ταχύτητας δεν είναι παιχνίδι»

Ο υπουργός Προστασίας του πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, με αφορμή τη σύλληψη 4 οδηγών μηχανών μεγάλου κυβισμού για τέλεση αυτοσχέδιων αγώνων ταχύτητας, σε ανάρτησή του σημειώνει χαρακτηριστικά πως «εδώ δεν πρόκειται απλώς για παραβάτες του ΚΟΚ. Πρόκειται για αντικοινωνική εγκληματική συμπεριφορά με ανθρώπινα θύματα.»

Αναλυτικά η ανάρτηση του κ. Χρυσοχοΐδη:

«Οι αυτοσχέδιοι αγώνες ταχύτητας με μηχανές μεγάλου κυβισμού δεν είναι παιχνίδι. Φαινόμενα, όπου οδηγοί οργανώνουν αυτοσχέδιους αγώνες, μέσω διαδικτυακών καλεσμάτων, αποτελούν μια άκρως επικίνδυνη πρακτική που θέτει σε άμεσο κίνδυνο τη ζωή τόσο των ίδιων των οδηγών, όσο και των υπόλοιπων συμπολιτών μας.

Σήμερα, η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής, μετά από έλεγχο της Ο.Ε.Π.Τ.Α. συνέλαβε 4 οδηγούς, οι οποίοι, κινούνταν με ταχύτητες άνω των 200 χλμ/ώρα σε κεντρικούς οδικούς άξονες, χωρίς πινακίδες κυκλοφορίας, εκτελώντας επικίνδυνους ελιγμούς. Οι μηχανές κατασχέθηκαν και οι οδηγοί οδηγούνται στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Οι ανοχές της κοινωνίας έχουν εξαντληθεί προ πολλού. Η προσπάθειά μας να συνετιστούν, επίσης. Εδώ δεν πρόκειται απλώς για παραβάτες του ΚΟΚ. Πρόκειται για αντικοινωνική εγκληματική συμπεριφορά με ανθρώπινα θύματα. Τον λόγο έχει τώρα η ποινική αντιμετώπιση όσων νομίζουν ότι, το οδικό δίκτυο της πόλης είναι πίστα αγώνων για να εκτονώνουν τα απωθημένα τους».