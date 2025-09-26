Τραμπ: Πιστεύω πως ίσως έχουμε μια συμφωνία για τη Γάζα

«Πιστεύω πως ίσως έχουμε μια συμφωνία» στη Γάζα, δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος παρουσίασε αυτήν την εβδομάδα ένα νέο ειρηνευτικό σχέδιο σε μουσουλμάνους ηγέτες, όπως και στον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου.

«Θα είναι μια συμφωνία που θα φέρει πίσω τους ομήρους. Θα είναι μια συμφωνία που θα τερματίσει τον πόλεμο», υποσχέθηκε ο Αμερικανός πρόεδρος από τον Λευκό Οίκο, κατά τη διάρκεια μιας συνομιλίας με δημοσιογράφους, όπως μεταδίδει το Reuters.

O Τραμπ έκανε την δήλωση στους δημοσιογράφους πριν αναχωρήσει από τον Λευκό Οίκο για να συμμετάσχει στο τουρνουά γκολφ Ryder Cup στη Νέα Υόρκη. Σύμφωνα με το διεθνές πρακτορείο ειδήσεων δεν προχώρησε περισσότερες λεπτομέρειες.