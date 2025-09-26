Μητσοτάκης στον ΟΗΕ: «Η Τουρκία πρέπει να ανακαλέσει το casus belli» – «Δεν υπάρχει δικαιολογία για τη συνέχιση του πολέμου στη Γάζα»

Ομιλία απηύθυνε το απόγευμα της Παρασκευής 26 Σεπτεμβρίου 2025 ο Πρωθυπουργος, Κυριάκος Μητσοτάκη, στην 80ή Σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

«Αναζητούμε τον διάλογο και ειρηνική συνύπαρξη με τους γείτονες μας» ανέφερε αρχικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Και συνέχισε: «Η Ελλάδα είναι πυλώνας σταθερότητας και αξιόπιστος εταίρος στο σταυροδρόμι τριών ηπείρων. Στηρίζουμε τις αρχές του Διεθνούς Δικαίου. Αναζητούμε τον διάλογο και ειρηνική συνύπαρξη με τους γείτονες μας. Δεν είμαστε αφελείς. Γνωρίζουμε τις απειλές και τους κινδύνους αστάθειας της γειτονιάς μας. Η Ελλάδα ήδη ξοδεύει πάνω από το 3% του ΑΕΠ της στην άμυνα. Ενισχύουμε την οικονομία και δυναμώνουμε τις συνεργασίες μας».

«Πρέπει να ανακληθεί το casus belli»

«Η Ελλάδα αναζητεί καλές σχέσεις γειτονίας. Έχουμε πετύχει για χρόνια να έχουμε χαμηλές εντάσεις. Πρέπει να χτίσουμε εμπιστοσύνη και να βρούμε κοινό τόπο προς όφελος των λαών μας», πρόσθεσε.

«Η μοναδική διαφορά μας με την Τουρκία η οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας και ο καθορισμός των θαλάσσιων ζωνών στο Αιγαίο», εξήγησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. «Η Τουρκία πρέπει να άρει την απειλή πολέμου εναντίον της Ελλάδας που κρέμεται σαν μαύρο σύννεφο πάνω από την σχέση μας. Το casus belli πρέπει να ανακληθεί», σημείωσε.

«Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για τη συνέχιση του πολέμου στη Γάζα»

«Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για τη συνέχιση του πολέμου στη Γάζα. Είμαστε στρατηγικοί εταίροι με το Ισραήλ, αλλά αν συνεχίσει έτσι, θα απομακρύνει τους φίλους του» τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Από την πρώτη ημέρα είμαστε υπέρ του δικαιώματος του Ισραήλ να αμυνθεί. Μιλήσαμε για απελευθέρωση ομήρων και κατάπαυση του πυρός. Όμως, τίποτα δεν δικαιολογεί τον θάνατο χιλιάδων παιδιών και τον ανθρωπιστικό πόνο των Παλαιστινίων» συμπλήρωσε ο Πρωθυπουργός.

Τόνισε, δε, ότι η χώρα μας παραμένει σταθερά προσανατολισμένη στη λύση των δύο κρατών.

«Δεν δεχόμαστε αλλαγή συνόρων στην Ουκρανία με τη βία»

Όσον αφορά στο Ουκρανικό, Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι «δεν δεχόμαστε την αλλαγή συνόρων με τη βία. Ο πόλεμος βρίσκεται ήδη στο τέταρτο έτος. Η Ουκρανία δεν είναι μια περιφερειακή διαμάχη, είναι ο πόλεμος για τη δημοκρατία, την ελευθερία και την αξιοπρέπεια. Η Ελλάδα θα συνεχίζει την υποστήριξη προς τον ουκρανικό λαό».

«Δεν μπορεί να υπάρχει φόρμουλα ειρήνης χωρίς την Ουκρανία στο τραπέζι», συμπλήρωσε.

Δείτε την ομιλία του Πρωθυπουργού:

«Η Ελλάδα πυλώνας σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο»

