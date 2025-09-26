Σήμερα η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ – Τι θα πει

Σήμερα η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ – Τι θα πει

Στις 18.45 (ώρα Ελλάδος) ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης θα απευθύνει ομιλία στην 80ή Σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, στη Νέα Υόρκη.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του θα αναφερθεί στο ρευστό διεθνές περιβάλλον αλλά και στη θέση της Ελλάδας σε αυτό, ως πυλώνα σταθερότητας, καθώς και στις προκλήσεις και στους κινδύνους, από την Ουκρανία μέχρι τη Μέση Ανατολή.

Επιπλέον ο Πρωθυπουργός αναμένεται να αναφερθεί στο Κυπριακό και να δώσει μία απάντηση στον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος από το ίδιο βήμα ζήτησε την αναγνώριση των κατεχομένων από την διεθνή κοινότητα.

Νωρίτερα στις 15.15 (ώρα Ελλάδος) ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα παραχωρήσει συνέντευξη στην τηλεόραση του Bloomberg και στον John Micklethwait, αρχισυντάκτη του Bloomberg News.

Στις 18.00 (ώρα Ελλάδος) ο πρωθυπουργός θα συναντηθεί με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών Αντόνιο Γκουτέρες.

Συναντήσεις του Πρωθυπουργού με εκπροσώπους αμερικανοεβραϊκών οργανώσεων

Ο Πρωθυπουργός συναντήθηκε στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης με εκπροσώπους διεθνών και αμερικανικών εβραϊκών οργανώσεων, μεταξύ των οποίων με το World Jewish Congress και την AIPAC.

Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων συζητήθηκαν οι διεθνείς και περιφερειακές εξελίξεις με έμφαση την κατάσταση στη Μέση Ανατολή και τις τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία.

Ο Πρωθυπουργός επανέλαβε ότι Ελλάδα και Ισραήλ είναι στρατηγικοί εταίροι, αλλά υπογράμμισε ότι ο πόλεμος στη Γάζα δεν μπορεί να συνεχιστεί και η ανθρωπιστική κατάσταση πρέπει να αντιμετωπιστεί.

