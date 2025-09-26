Καράογλου για νεκρούς μάρτυρες στην εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ: «Μπορεί να πέθαναν από το άγχος»

Enikos Newsroom

Θεόδωρος Καράογλου

Σε μια δήλωση που προκάλεσε αίσθηση προχώρησε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Θεόδωρος Καράογλου,  μιλώντας για την Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής σχετικά με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αρχικά, απαντώντας στην κριτική της αντιπολίτευσης για απουσία κρίσιμων μαρτύρων, είπε ότι η διαδικασία είναι ανοιχτή και υπάρχει η δυνατότητα να κληθούν κι άλλοι.

Ταυτόχρονα, έκανε λόγο για συνειδητή προσπάθεια της αντιπολίτευσης να συνδέσει τον Πρωθυπουργό με το σκάνδαλο και γι’ αυτό, όπως είπε, προσπαθούν να καλέσουν ως μάρτυρες ανθρώπους που βρίσκονται κοντά του.

Aπαντώντας στην κατηγορία ότι το κόμμα του «κάλεσε» ανθρώπους, που έχουν πεθάνει, για να καταθέσουν στην Εξεταστική Επιτροπή, ο βουλευτής της ΝΔ είπε – προσπαθώντας να κάνει… χιούμορ: «Αν συνέβη κάποιο τέτοιο περιστατικό…,  προφανώς μπορεί από το άγχος και την αγωνία τους να πέθαναν».

«Δεν ξέρω, υποθετικά το λέω. Δεν ξέρω ποιοι ήταν (σσ οι νεκροί μάρτυρες). Το σημαντικό είναι να προχωρήσει η διαδικασία, να λάμψει η αλήθεια» ανέφερε.

10:30 , Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2025

