Τηλεθέαση (25/9): Να με λες μαμά VS Παναθηναϊκού – Τα νούμερα σε γενικό και δυναμικό κοινό

Την Πέμπτη (25/9) έκανε πρεμιέρα στην Prime Time η σειρά του Alpha, Να με λες μαμά. Οι πρωινές ακαθάριστες μετρήσεις στα νούμερα της τηλεθέασης έδειξαν ότι το κοινό συντονίστηκε για να δει τη σειρά με την Μαρία Κίτσου ενώ στη δεύτερη θέση ήρθε ο αγώνας του Παναθηναϊκού.

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό

ALPHA – Να με λες μαμά – Πρεμιέρα 21,7%

ANT1 – Europa League Γιουνγκ Μπόις – Παναθηναϊκός 18,1%

MEGA – Η γη της Ελιάς 14,5%

SKAI – Exathlon 8%

STAR – Ξένη ταινία – The transporter 7,4%

MEGA – Στο παρά πέντε 7,3%

OPEN – Ξένη ταινία – Grand Torino 2,3%

LATE NIGHT

ANT1 – The football show 12,1%

ALPHA – Άγιος έρωτας Ε 11,6%

STAR -Ξένη ταινία – Angel has fallen 10,2%

MEGA – Μαύρα Μεσάνυχτα 5,7%

SKAI – Νόμος και τάξη 5,6%

OPEN – Ξένη ταινία – Η κακομαθημένη αγάπη μου 4%

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό