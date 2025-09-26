Τηλεθέαση (25/9): Να με λες μαμά VS Παναθηναϊκού – Τα νούμερα σε γενικό και δυναμικό κοινό

Enikos Newsroom

Media

τηλεθέαση

Την Πέμπτη (25/9) έκανε πρεμιέρα στην Prime Time η σειρά του Alpha, Να με λες μαμά. Οι πρωινές ακαθάριστες μετρήσεις στα νούμερα της τηλεθέασης έδειξαν ότι το κοινό συντονίστηκε για να δει τη σειρά με την Μαρία Κίτσου ενώ στη δεύτερη θέση ήρθε ο αγώνας του Παναθηναϊκού.

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό

  • ALPHA – Να με λες μαμά – Πρεμιέρα  21,7%
  • ANT1 – Europa League Γιουνγκ Μπόις – Παναθηναϊκός  18,1%
  • MEGA – Η γη της Ελιάς  14,5%
  • SKAI – Exathlon  8%
  • STAR – Ξένη ταινία – The transporter  7,4%
  • MEGA – Στο παρά πέντε  7,3%
  • OPEN – Ξένη ταινία – Grand Torino  2,3%
    LATE NIGHT
  • ANT1 – The football show 12,1%
  • ALPHA – Άγιος έρωτας Ε  11,6%
  • STAR -Ξένη ταινία – Angel has fallen  10,2%
  • MEGA – Μαύρα Μεσάνυχτα  5,7%
  • SKAI – Νόμος και τάξη 5,6%
  • OPEN – Ξένη ταινία – Η κακομαθημένη αγάπη μου 4%

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό

  • ALPHA – Να με λες μαμά – Πρεμιέρα 18,4%
  • ANT1 – Europa League Γιουνγκ Μπόις – Παναθηναϊκός 16,3%
  • MEGA – Η γη της Ελιάς 11,8%
  • MEGA – Στο παρά πέντε 10,9%
  • ANT1 – Εκατομμυριούχος 9,4%
  • STAR – Ξένη ταινία – The transporter 8,9%
  • SKAI – Exathlon 7,3%
  • OPEN – Ξένη ταινία – Grand Torino 2,7%
    LATE NIGHT
  • ANT1 – The football show 11,6%
  • STAR – Ξένη ταινία – Angel has fallen 9,6%
  • MEGA – Μαύρα Μεσάνυχτα 8%
  • ALPHA -Άγιος έρωτας Ε 7,3%
  • OPEN – Ξένη ταινία – Η κακομαθημένη αγάπη μου 3,4%
  • SKAI -Νόμος και τάξη 2,2%

