Έλενα Παπαρίζου: «Έχω πολλές διατροφικές αλλεργίες, έπαθα δύσπνοια»

Για τις διατροφικές αλλεργίες που την έχουν ταλαιπωρήσει αρκετά αλλά και για τη στιγμή που θα ήθελε να ξαναζήσει μίλησε η Έλενα Παπαρίζου.

Η τραγουδίστρια σε συνέντευξή της στον ραδιοφωνικό σταθμό «Ρυθμός» είπε ότι πιστεύει στον Θεό και ότι έχει προστάτη τον Ταξιάρχη Μιχαήλ και στη Σύμη και τη Μυτιλήνη.

Σε ερώτηση για το τι θα ήθελε να ξαναζήσει απάντησε:

«Θα ήθελα να ξαναζήσω τη γέννηση του ανιψιού μου. Ήμουν εκεί και έκοψα τον ομφάλιο λώρο, ήταν κάτι πολύ ουάου. Ήταν μαγικό, κάποια στιγμή λιποθύμησα, αλλά όλα καλά».

Και πρόσθεσε στη συνέχεια: «Είμαι ένας άνθρωπος που περπατάω γενικά, αλλά δεν θα κάνω συνδρομή σε γυμναστήριο. Μου αρέσει να δοκιμάζω γεύσεις. Προσωπικά είμαι περιορισμένη, έχω αλλεργίες, μαγειρεύω για τους άλλους. Έσπαγα καρύδια και επειδή δεν φορούσα γάντια έπαθα δύσπνοια. Δεν έφαγα, τα καθάριζα απλά».

