Γερουλάνος: «Αν δεν έχουν συμβεί ορισμένα πράγματα στο χρονικό περιθώριο που θέτουμε, τότε θα πρέπει να δούμε τη στρατηγική μας ξανά»

Για το κλίμα στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ μίλησε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Παύλος Γερουλάνος.

Συγκεκριμένα ο Παύλος Γερουλάνος ρωτήθηκε για τη δήλωση του Νίκου Ανδρουλάκη που ανέφερε ότι «το ό,τι έρχομαι σε αυτό το στούντιο μετά από μια ΔΕΘ όπου το ΠΑΣΟΚ παρουσίασε το σύνολο μιας κυβερνητικής πρότασης, που μπορεί να φέρει την πολιτική αλλαγή σε όλους τους τομείς […] και αντί να κουβεντιάζουμε αυτά, κουβεντιάζουμε αυτά που μου θέτετε, δείχνει ότι κάποιες δηλώσεις είναι προς τη λάθος κατεύθυνση».

Σε ερώτηση αν οι δηλώσεις στις οποίες αναφέρεται ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ είναι και οι δικές του ο Παύλος Γερουλάνος σχολίασε: «Εγώ δεν θα το διαβάσω έτσι και δεν θα το διαβάσω έτσι για έναν απλό λόγο. Αν δείτε και τις άλλες δηλώσεις του προέδρου θα δείτε ότι η γραμμή ότι ο χρόνος που έχουμε στην διάθεση μας είναι πολύ λίγος και ότι τώρα είναι η ώρα να κινητοποιηθούμε και να βγούμε έξω να δουλέψουμε – πράγμα το οποίο πρωτίστως θα το κάνουν τα στελέχη του Κέντρου αλλά θα το κάνουν και τα στελέχη της περιφέρειας στα οποία εγώ μιλούσα τότε – είναι απολύτως ταυτόσημα. Ο χρόνος που έχουμε είναι λίγος».

Και συνέχισε: «Για αυτό λέω ότι δεν θέλω να ερμηνεύσω για ποιες δηλώσεις μιλάει. (…) Εγώ ξέρω ότι το θέμα του χρόνου είναι ένα θέμα το οποίο το συμμεριζόμαστε όλοι. Κι αν δείτε όλες τις δηλώσεις των στελεχών, εδώ ήταν αν δεν κάνω λάθος ο κύριος Κουκουλόπουλος χθες που έλεγε πραγματικά το παράθυρο ευκαιρίας είναι μικρό. Έχουμε κάνει μία πάρα πολύ καλή παρουσία στην ΔΕΘ. Ο πρόεδρος έχει παρουσιάσει ένα πρόγραμμα το οποίο αφορά και την κοινωνία, εννοώ τις κοινωνικές και τις οικονομικές αλλαγές που πρέπει να γίνουν και τις δομικές αλλαγές που πρέπει να γίνουν».

«Και ο πρόεδρος έχει μιλήσει για το πόσο σημαντικό είναι να πατήσουμε γκάζι αυτόν τον καιρό και έχουμε ένα πρόγραμμα το οποίο οφείλουμε να βγάλουμε σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, να το μάθει κάθε νοικοκυριό και χαίρομαι ότι έχουμε την δυνατότητα να μιλήσουμε για αυτό το πρόγραμμα», τόνισε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ.

«Την ίδια στιγμή ξέρουμε ότι το πολιτικό σύστημα θα βρει οποιοδήποτε τρόπο κυρίως μετά τα Χριστούγεννα να αρχίσει να σπρώχνει άλλες λύσεις πάνω στο τραπέζι. Άρα τώρα εμείς πρέπει να βγούμε έξω με το πρόγραμμα μας, να το επικοινωνήσουμε παντού», είπε ο Παύλος Γερουλάνος.

Ερωτηθείς τι θα συμβεί εάν τελικά δεν κουνηθεί η βελόνα και δεν αυξηθούν τα ποσοστά του ΠΑΣΟΚ στις δημοσκοπήσεις ο Παύλος Γερουλάνος υπογράμμισε ότι «όπως και εδώ αν δεν πάει καλά η τηλεθέαση θα καθίσετε οι τρεις σας και θα δείτε τι πρέπει να κάνετε για να αλλάξουν τα πράγματα. Το ίδιο θα κάνουμε και εμείς ως κόμμα».

«Τα πολιτικά στελέχη κρίνονται από τον τρόπο με τον οποίον πράττουν και όπως ξέρετε εγώ έχω δώσει μάχες και συνεχίζω να δίνω μάχες για να πάει το ΠΑΣΟΚ καλύτερα. Δεν μπορώ να κάθομαι και να κοιτάζω αν το ΠΑΣΟΚ δεν πάει καλά και δεν μπορεί να σιωπά κανένα στέλεχος. Η δουλειά μας είναι να βγούμε έξω και να παλέψουμε για το κόμμα μας. Αυτό θα κάνουμε. Απλά αν δεν έχουν συμβεί ορισμένα πράγματα στο χρονικό περιθώριο που θέτουμε, εάν δεν συγκληθούν τα Όργανα, αν δεν προχωρήσουμε προς ένα Συνέδριο, ένα Συνέδριο ουσίας τότε θα πρέπει να δούμε την στρατηγική μας ξανά», ανέφερε ο Παύλος Γερουλάνος.

«Δεν συζητείται αμφισβήτηση αρχηγού στο ΠΑΣΟΚ»

«Πιστεύω ότι ακριβώς επειδή είναι μία πολιτικά ώριμη περίοδος οφείλει όποιος έχει απόψεις, αγωνίες κλπ να τις εκφράζει. Πάντα όταν κάνουμε αυτές τις συζητήσεις υπάρχει ένα υπονοούμενο ότι επειδή κάποιος έχει κάνει μία κριτική ή θέλει να σπρώξει τα πράγματα μπροστά σημαίνει και μία αμφισβήτηση του αρχηγού. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Δεν υπάρχει στο ΠΑΣΟΚ. Δεν συζητείται κάτι τέτοιο στο ΠΑΣΟΚ», τόνισε ο Παύλος Γερουλάνος.

Και πρόσθεσε: «Αυτό το οποίο υπάρχει όμως είναι η βούληση των στελεχών να προχωρήσουν τα πράγματα μπροστά και όταν υπάρχει ένα τέτοιο εύφορο έδαφος τώρα είναι η ώρα. Άρα εγώ δεν θα συσχέτιζα τις τρεις δηλώσεις ως μία γενικευμένη αμφισβήτηση ή για κάποια συντονισμένη δράση των στελεχών κλπ, καθόλου. Δεν προέρχονται από κάτι τέτοιο».