Κυριάκος Μητσοτάκης για Παύλο Μπακογιάννη: «Η στάση σου επαναστατική και η μνήμη σου φάρος ελπίδας για όλους μας»

Με αφορμή τη συμπλήρωση 36 ετών από τη δολοφονία του Παύλου Μπακογιάννη από την τρομοκρατική οργάνωση «17 Νοέμβρη», ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης προχώρησε σε ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook.

Ο ίδιος ανέβασε μια φωτογραφία μαζί με τον Παύλο Μπακογιάννη και έγραψε, μεταξύ άλλων: «Η στάση σου επαναστατική. Και η μνήμη σου φάρος ελπίδας για όλους μας».

Η ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη για τον Παύλο Μπακογιάννη

«Σε δύσκολες εποχές, όρισες την πολιτική ως πεδίο σύνθεσης. Την μετριοπάθεια ως δείγμα ωριμότητας. Τον διάλογο ως τεκμήριο δύναμης. Την αλήθεια ως πράξη θάρρους. 36 χρόνια μετά η σκέψη σου παραμένει επίκαιρη. Η στάση σου επαναστατική. Και η μνήμη σου φάρος ελπίδας για όλους μας».

