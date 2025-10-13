Συνταγή για flatbread γιαουρτιού με 5 υλικά

Αυτή η εύκολη συνταγή για flatbread δεν απαιτεί μαγιά ή ειδικό εξοπλισμό! Το μόνο που χρειάζεστε για να φτιάξετε αυτές τις τρυφερές, μαστιχωτές πίτες με γιαούρτι είναι μια ζεστή κατσαρόλα και περίπου 30 λεπτά.

Δεν χρειάζεστε καν φούρνο! Δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο από το φρέσκο ψωμί για να βουτήξετε σε καπνιστό μπαμπα-γκανούς ή κρεμώδες χούμους καρότου. Θα λατρέψετε τη ζεστή, μαλακή σπιτική πίτα.

Μπορείτε να πειραματιστείτε. Η ζύμη είναι έτοιμη σε λίγα λεπτά και—χάρη στην προσθήκη μπέικιν πάουντερ. Η προσθήκη ελληνικού γιαουρτιού στη ζύμη δίνει στις πίτες μια τρυφερή, ελαστική υφή και μια υποτονική ξινή γεύση.

Αν σας τρομάζει το ψήσιμο με μαγιά, δοκιμάστε αυτή την εύκολη συνταγή για πίτα, ιδανική για αρχάριους. Κρατήστε τις τυλιγμένες σε καθαρή πετσέτα κουζίνας για να παραμείνουν ζεστές και μαλακές.

Υλικά για την πίτα με γιαούρτι

Η μαγεία του φρέσκου ψωμιού είναι ότι χρειάζεστε μόνο λίγα υλικά για να το φτιάξετε!

Απλό ελληνικό γιαούρτι

Βοηθά τη ζύμη να ομογενοποιηθεί.

Αυτός είναι ο μυστικός τρόπος για τρυφερές, μαλακές πίτες με ήπια ξινή γεύση.

Προσθέτει επίσης πρωτεΐνη! Χρησιμοποιήστε το αγαπημένο σας απλό ελληνικό γιαούρτι, είτε σπιτικό είτε αγοραστό.

Αλεύρι για όλες τις χρήσεις

Δίνει στη ζύμη δομή και μαστιχωτή υφή.

Μπέικιν πάουντερ

Είναι ο παράγοντας φουσκώματος που βοηθά τις πίτες να φουσκώνουν και να σχηματίζουν φυσαλίδες καθώς ψήνονται.

Αλάτι kosher

Είναι απαραίτητο για τη γεύση κάθε συνταγής ψωμιού!

Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο

Μια σταγόνα ελαιόλαδου στη ζύμη κάνει την πίτα εύκαμπτη και μαλακή. Θα γευτείτε το λάδι στις πίτες, γι’ αυτό χρησιμοποιήστε ένα νόστιμο, υψηλής ποιότητας λάδι για αυτή τη συνταγή.

Πώς να φτιάξετε flatbread με γιαούρτι

Αυτή η εύκολη συνταγή για πίτα αποδεικνύει ότι το flatbread δεν χρειάζεται να είναι περίπλοκο.

Χρειάζεστε μόνο έναν πλάστη για να σχηματίσετε τις πίτες, αλλά εκτός από αυτό, θα χρειαστείτε μόνο ένα μπολ, ένα ξύλινο κουτάλι και μια καυτή κατσαρόλα! Εδώ είναι τα βήματα της διαδικασίας:

Ανακατέψτε τη ζύμη: Σε ένα μεγάλο μπολ, ανακατέψτε 1 φλιτζάνι απλό ελληνικό γιαούρτι με χαμηλά λιπαρά, 1 1/2 φλιτζάνια αλεύρι για όλες τις χρήσεις και 1 κουταλάκι του γλυκού μπέικιν πάουντερ.

Προσθέστε 1/2 κουταλάκι του γλυκού αλάτι kosher και 1 με 2 κουταλάκια του γλυκού εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο. Ανακατέψτε με ένα ξύλινο κουτάλι μέχρι η ζύμη να ενωθεί και να σχηματίσει μια χνουδωτή μπάλα.

Ζυμώστε τη ζύμη: Βάλτε τη ζύμη σε μια ελαφρώς αλευρωμένη επιφάνεια και ζυμώστε για 2 με 4 λεπτά ή μέχρι η ζύμη να γίνει λεία (μην τη ζυμώσετε υπερβολικά). Αν η ζύμη είναι πολύ κολλώδης, προσθέστε λίγο παραπάνω αλεύρι όσο δουλεύετε.

Αφήστε τη ζύμη να ξεκουραστεί: Σχηματίστε τη ζύμη σε μπάλα. Λαδώστε ελαφρώς το μπολ και βάλτε τη ζύμη μέσα. Σκεπάστε με πλαστική μεμβράνη και αφήστε τη να ξεκουραστεί για 10 με 15 λεπτά.

Χωρίστε και σχηματίστε τη ζύμη: Χωρίστε τη ζύμη σε 6 κομμάτια και σχηματίστε μπάλες. Χρησιμοποιώντας πλάστη, ανοίξτε κάθε μπάλα σε πολύ λεπτό δίσκo, όσο πιο λεπτό γίνεται.

Μαγειρέψτε τις πίτες: Ζεστάνετε μια στεγνή κατσαρόλα από χυτοσίδηρο σε μέτρια-υψηλή φωτιά. Θα πρέπει να είναι τόσο ζεστή που μια σταγόνα νερού να σιγοβράσει αμέσως, μετά χαμηλώστε τη θερμοκρασία σε μέτρια.

Βάλτε τη ζύμη στον καυτό τηγάνι και μαγειρέψτε για περίπου 2 λεπτά από τη μία πλευρά. Αναποδογυρίστε και μαγειρέψτε για άλλα 2 λεπτά ή μέχρι να φουσκώσει ελαφρώς ή να σχηματίσει φυσαλίδες αέρα.

Διατηρήστε ζεστές και σερβίρετε: Μεταφέρετε τις πίτες σε καλάθι καλυμμένο με καθαρή πετσέτα κουζίνας για να μείνουν ζεστές και μαλακές.

Προσαρμόζοντας τη συνταγή

Μπορείτε να εκτελέσετε την πιο απλή συνταγή, ή να την προσαρμόσετε.

Πίτες γιαούρτι ολικής άλεσης: Αντικαταστήστε το 1/3 του αλεύρου για όλες τις χρήσεις με αλεύρι ολικής άλεσης για να προσθέσετε μια ξηρή γεύση και περισσότερες ίνες.

Προσθέστε μυρωδικά στη ζύμη: Ανακατέψτε 1 κουταλιά ψιλοκομμένο φρέσκο μαϊντανό, άνηθο ή κόλιανδρο για μια χρωματιστή και γευστική έκπληξη σε κάθε μπουκιά.

Δοκιμάστε το με μπαχαρικά: Ανακατέψτε 1/2 κουταλάκι του γλυκού κύμινο, κόλιανδρο ή ζά’αταρ στη ζύμη για να δώσετε μια ζεστή, αρωματική γεύση στις πίτες.

Με λάδι σκόρδου: Μετά το ψήσιμο, βουρτσίστε κάθε ζεστή πίτα με ελαιόλαδο ανακατεμένο με ψημένο σκόρδο για μια αρωματική γεύση ήπιου σκόρδου.

Τι να σερβίρετε με τις πίτες γιαουρτιού

Μερικοί ιδανικοί τρόπο να συνδυάσετε τις πίτες:

• Με ντιπ και αλειμμένα: Σπάστε ένα ζεστό κομμάτι και βουτήξτε το σε χούμους ή ντιπ σπανάκι με φιστίκι.

• Ως wrap: Γεμίστε την πίτα με φαλάφελ και ταχίνι ή χρησιμοποιήστε την για να φτιάξετε γύρους με κοτόπουλο και μια κουταλιά τζατζίκι. Είναι επίσης εξαιρετική για γύρο με μπριζόλα.

• Συνοδευτικό: Σερβίρετε μαζί με πλούσια πιάτα όπως στιφάδο με ρεβίθια ή καυτερή σούπα φακής με σπανάκι.

• Γρήγορη πίτσα: Απλώστε μια πίτα με σάλτσα ντομάτας και προσθέστε λαχανικά και τυρί. Βάλτε την κάτω από τον γκριλ για μια γρήγορη πίτσα πίτα!