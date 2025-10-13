Πάνος Μουζουράκης – Μαριλού Κόζαρη: Το όνομα που επέλεξαν για τον γιο τους

Στιγμές απόλυτης ευτυχίας βιώνει η οικογένεια του Πάνου Μουζουράκη. Στο σπιτικό του μουσικού και της συζύγου του, Μαριλούς Κόζαρη, προστέθηκε στις 15 Μαΐου ένα ακόμη μέλος, ο γιος τους.

Της ΝΙΚΗΣ ΚΩΤΣΟΥ – ΠΗΓΗ: Realnews

Από την πρώτη στιγμή που έμαθαν το φύλο οι δυο τους αποφάσισαν για το όνομα του μωρού. Η πρωτότοκη κόρη τους πήρε τα ονόματα των γονέων του τραγουδιστή.

Σειρά τώρα έχει η οικογένεια της φαρμακοποιού, αφού το ζευγάρι αγαπά τις παραδόσεις. Αν και ο γιος του θα πάρει το όνομα του πατέρα της συζύγου του, ο Π. Μουζουράκης είναι πολύ εξοικειωμένος με αυτό.

Το όνομα που θα δοθεί είναι… Παναγιώτης προς τιμήν του παππού. Συνονόματοι γαμπρός και πεθερός χαίρονται ήδη με τον επόμενο Πάνο της οικογένειας, η βάφτιση του οποίου, σύμφωνα με πληροφορίες, θα πραγματοποιηθεί την άνοιξη ή το καλοκαίρι.

Ο Δεκαπενταύγουστος θα σημαίνει πλέον όχι τριπλή, αλλά τετραπλή χαρά για την οικογένεια Μουζουράκη και Κόζαρη, καθώς γιορτάζει και η Μαριλού, ως Μαρία-Σταυρούλα.

Η βάφτιση προγραμματίζεται όταν ανοίξει ο καιρός, τότε που ο μικρός θα έχει γίνει ενός έτους, ενώ θα γίνει, όπως και η τελετή της ονοματοδοσίας της κόρης τους, κάτω από άκρα μυστικότητα, σε πολύ κλειστό κύκλο.

Νονός της κόρης του Π. Μουζουράκη είναι ο φίλος και συνάδελφός του, Κωστής Μαραβέγιας, ωστόσο το ζευγάρι δεν έχει ακόμη κατασταλάξει στο πρόσωπο που θα ρίξει λάδι στον γιο του.

Οι επαγγελματικές υποχρεώσεις του Π. Μουζουράκη αυτό το διάστημα είναι αυξημένες, αφού μετά την καλοκαιρινή περιοδεία-αφιέρωμα στον Λαυρέντη Μαχαιρίτσα, ξεκίνησε γυρίσματα για το τηλεοπτικό «The Voice».

Τόσο εκείνος όσο και η σύζυγός του, έχουν αρκετό χρόνο μπροστά τους για να οργανώσουν το μυστήριο. Προς το παρόν, στον ελεύθερο χρόνο τους επιλέγουν να χαίρονται τις μικρές στιγμές με τα παιδιά τους, τα οποία είναι η αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητά τους.

Ο Π. Μουζουράκης και η Μ. Κόζαρη παντρεύτηκαν τον Μάιο του 2023 και τέσσερις μήνες αργότερα έγιναν για πρώτη φορά γονείς. «Λένε ότι οι γυναίκες μάς κάνουν ό,τι θέλουν… Εμένα με έκανε ευτυχισμένο», έχει δηλώσει ο Π. Μουζουράκης.