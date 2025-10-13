Πάνος Μουζουράκης – Μαριλού Κόζαρη: Το όνομα που επέλεξαν για τον γιο τους

Πάνος Μουζουράκης Μαριλού Κόζαρη

Στιγμές απόλυτης ευτυχίας βιώνει η οικογένεια του Πάνου Μουζουράκη. Στο σπιτικό του μουσικού και της συζύγου του, Μαριλούς Κόζαρη, προστέθηκε στις 15 Μαΐου ένα ακόμη μέλος, ο γιος τους.

Της ΝΙΚΗΣ ΚΩΤΣΟΥ – ΠΗΓΗ: Realnews

Από την πρώτη στιγμή που έμαθαν το φύλο οι δυο τους αποφάσισαν για το όνομα του μωρού. Η πρωτότοκη κόρη τους πήρε τα ονόματα των γονέων του τραγουδιστή.

Σειρά τώρα έχει η οικογένεια της φαρμακοποιού, αφού το ζευγάρι αγαπά τις παραδόσεις. Αν και ο γιος του θα πάρει το όνομα του πατέρα της συζύγου του, ο Π. Μουζουράκης είναι πολύ εξοικειωμένος με αυτό.

Το όνομα που θα δοθεί είναι… Παναγιώτης προς τιμήν του παππού. Συνονόματοι γαμπρός και πεθερός χαίρονται ήδη με τον επόμενο Πάνο της οικογένειας, η βάφτιση του οποίου, σύμφωνα με πληροφορίες, θα πραγματοποιηθεί την άνοιξη ή το καλοκαίρι.

Ο Δεκαπενταύγουστος θα σημαίνει πλέον όχι τριπλή, αλλά τετραπλή χαρά για την οικογένεια Μουζουράκη και Κόζαρη, καθώς γιορτάζει και η Μαριλού, ως Μαρία-Σταυρούλα.

Η βάφτιση προγραμματίζεται όταν ανοίξει ο καιρός, τότε που ο μικρός θα έχει γίνει ενός έτους, ενώ θα γίνει, όπως και η τελετή της ονοματοδοσίας της κόρης τους, κάτω από άκρα μυστικότητα, σε πολύ κλειστό κύκλο.

Νονός της κόρης του Π. Μουζουράκη είναι ο φίλος και συνάδελφός του, Κωστής Μαραβέγιας, ωστόσο το ζευγάρι δεν έχει ακόμη κατασταλάξει στο πρόσωπο που θα ρίξει λάδι στον γιο του.

Οι επαγγελματικές υποχρεώσεις του Π. Μουζουράκη αυτό το διάστημα είναι αυξημένες, αφού μετά την καλοκαιρινή περιοδεία-αφιέρωμα στον Λαυρέντη Μαχαιρίτσα, ξεκίνησε γυρίσματα για το τηλεοπτικό «The Voice».

Τόσο εκείνος όσο και η σύζυγός του, έχουν αρκετό χρόνο μπροστά τους για να οργανώσουν το μυστήριο. Προς το παρόν, στον ελεύθερο χρόνο τους επιλέγουν να χαίρονται τις μικρές στιγμές με τα παιδιά τους, τα οποία είναι η αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητά τους.

Ο Π. Μουζουράκης και η Μ. Κόζαρη παντρεύτηκαν τον Μάιο του 2023 και τέσσερις μήνες αργότερα έγιναν για πρώτη φορά γονείς. «Λένε ότι οι γυναίκες μάς κάνουν ό,τι θέλουν… Εμένα με έκανε ευτυχισμένο», έχει δηλώσει ο Π. Μουζουράκης.

Αυτή την Κυριακή με τη Realnews: Instyle, μαζί Drive

Κρυολόγημα ή ιγμορίτιδα; Ειδικός του Cleveland εξηγεί πώς να καταλάβουμε τη διαφορά

Κλιματικός συντελεστής: Πώς θα υπολογιστεί φέτος το επίδομα θέρμανσης – Αναλυτικός οδηγός

Ηλεκτρονικό Εμπόριο: Πώς προτιμούν να πληρώνουν οι Έλληνες και γιατί – Το κριτήριο που δείχνει νέα έρευνα

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με δύο αγόρια που παίζουν με σαΐτες σε 12 δευτερόλεπ...

Όλοι ετοιμάζονται να ζήσουν την «κόλαση των wearables»
07:41 , Δευτέρα 13 Οκτωβρίου 2025

Φώτης Ιωαννίδης – Ελένη Βουλγαράκη: Αυτός, αυτή και η απόσταση

Μετά τη μετακόμιση του ποδοσφαιριστή Φώτη Ιωαννίδη στη Λισσαβώνα, η Πορτογαλία μοιάζει να «καλ...
05:00 , Δευτέρα 13 Οκτωβρίου 2025

Ελίνα Παπίλα: «Τι είναι η τηλεόραση; Αυτή που θα σου δώσει την καταξίωση που σου λείπει;»

Η Ελίνα Παπίλα και ο Νικόλας Ράπτης, με αφορμή τη ραδιοφωνική τους συνεργασία, μίλησαν στην κά...
03:03 , Δευτέρα 13 Οκτωβρίου 2025

Κατερίνα Καινούργιου: Οι Κυριακάτικες… «αμαρτίες» της παρουσιάστριας – Οι λιγούρες και τα σενάρια περί εγκυμοσύνης

Η Κατερίνα Καινούργιου πέρασε μια ήρεμη Κυριακή γεμάτη γεύσεις και… μικρές «αμαρτίες». Η παρου...
02:48 , Δευτέρα 13 Οκτωβρίου 2025

Πέτρος Κωστόπουλος: «Η Ελένη Μενεγάκη μου είχε βρει ότι θα πάθω οικονομική καταστροφή – Είναι καλή αστρολόγος»

Με αφορμή την αναφορά της Λίτσας Πατέρα στην Ελένη Μενεγάκη, το πρωινό της Κυριακής, ο Πέτρος ...
Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης