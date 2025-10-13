Μπενιαμίν και Σάρα Νετανιάχου: Χειρόγραφα μηνύματα για τους ομήρους που επιστρέφουν στο Ισραήλ – «Σας περιμέναμε και σας αγκαλιάζουμε»

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου και η σύζυγός του, Σάρα, άφησαν χειρόγραφα μηνύματα καλωσορίσματος για τους ομήρους που θα απελευθερωθούν το πρωί της Παρασκευής από τη Χαμάς, όπως ανακοίνωσε το Γραφείο του Πρωθυπουργού του Ισραήλ.

Τα σημειώματα συνοδεύουν ειδικά πακέτα υποδοχής που έχουν ετοιμαστεί από τη Διεύθυνση Ομήρων στο Γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού, τα οποία περιλαμβάνουν ρούχα, προσωπικά είδη, έναν φορητό υπολογιστή, κινητό τηλέφωνο και τάμπλετ, μεταξύ άλλων αντικειμένων.

«Εκ μέρους ολόκληρου του λαού του Ισραήλ, καλωσορίσατε πίσω! Σας περιμέναμε και σας αγκαλιάζουμε με αγάπη», αναφέρουν τα χειρόγραφα μηνύματα του ζεύγους Νετανιάχου.