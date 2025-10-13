Αττικόν: Απολογείται σήμερα ο 43χρονος που προκάλεσε πάνω από 100 χτυπήματα με πιρούνι στο πρόσωπο και στο σώμα της συζύγου του

Enikos Newsroom

κοινωνία

Αττικόν: Απολογείται σήμερα ο 43χρονος που προκάλεσε πάνω από 100 χτυπήματα με πιρούνι στο πρόσωπο και στο σώμα της συζύγου του

Την πόρτα του ανακριτή, προκειμένου να απολογηθεί, θα περάσει σήμερα (13/10) ο 43χρονος που προκάλεσε παραπάνω από 100 χτυπήματα με πιρούνι στο πρόσωπο και στο σώμα της 39χρονης εγκυμονούσας συζύγου του, με την ίδια να εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Αττικόν από την περασμένη Τρίτη.

Ο 43χρονος βαρύνεται με την κατηγορία της βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης ενώ έχει στο ενεργητικό του 12 συλλήψεις.

Ο κατηγορούμενος μπήκε στο διαμέρισμα όπου διέμεναν στο Νέο Ψυχικό, έριξε κάτω την 39χρονη αδιαφορώντας για το γεγονός ότι κυοφορούσε στον τρίτο μήνα, ανέβηκε από πάνω της και άρχισε να την καρφώνει με το πιρούνι παντού, σε πρόσωπο και σώμα.

Το βίαιο προφίλ του μαρτυρούν και γείτονες του ζευγαριού, οι οποίοι τον περιγράφουν ως βίαιο, παραβατικό και επικίνδυνο.

Αυτό που οδήγησε τον 43χρονο στην κακοποιητική αυτή συμπεριφορά φαίνεται πως ήταν η σκέψη ότι ίσως το παιδί που κυοφορούσε δεν είναι δικό του. Η γυναίκα, έγκυος 10 εβδομάδων, ήδη χειρουργήθηκε και στα 2 μάτια, με τους γιατρούς να παλεύουν να σώσουν την όραση στο δεξί της μάτι.

Την νύχτα εκείνη της κακοποίησής της, η γυναίκα έτρεχε στους δρόμους του Ψυχικού αιμόφυρτη και ζητώντας βοήθεια. Με την βοήθεια γειτόνων, κλήθηκε το ΕΚΑΒ.

Οι γιατροί στο νοσοκομείο Αττικόν όπου μεταφέρθηκε, όταν είδαν την γυναίκα, κάλεσαν την αστυνομία και στην συνέχεια το θύμα κατονόμασε τον σύντροφό της ως δράστη της επίθεσης. Σύμφωνα με τα όσα κατέθεσε το θύμα στις Αρχές ο 43χρονος σύντροφός της, υπήκοος Γεωργίας, τα μεσάνυχτα της περασμένης Δευτέρας, μέσα στο σπίτι του στο Ψυχικό, της επιτέθηκε άγρια με πιρούνι.

«Είμαι καλά αλλά πολύ τρομαγμένη. Φοβήθηκα πάρα πολύ, ευτυχώς τον βρήκαν και τον συνέλαβαν. Με χτύπησε πολύ, ανησυχώ πάρα πολύ για το μάτι μου», ήταν οι πρώτες κουβέντες της γυναίκας στους νοσηλευτές, όταν έφτασε στο Αττικό νοσοκομείο τρυπημένη από πιρούνι στα μάτια, τα μάγουλα και τον λαιμό.

