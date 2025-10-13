Χαμάς: Δηλώνει προσηλωμένη στην τήρηση της συμφωνίας μετά την απελευθέρωση των 7 ομήρων

Χαμάς: Δηλώνει προσηλωμένη στην τήρηση της συμφωνίας μετά την απελευθέρωση των 7 ομήρων
Η στρατιωτική πτέρυγα της Χαμάς εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία τονίζει ότι παραμένει προσηλωμένη στην εκεχειρία και στη συμφωνία ανταλλαγής ομήρων με κρατουμένους με το Ισραήλ, έπειτα από τις αναφορές ότι 7 όμηροι παραδόθηκαν στον Ερυθρό Σταυρό.

LIVE – Γάζα: Οι 7 όμηροι επιστρέφουν στο Ισραήλ, ο Τραμπ προσγειώθηκε στη χώρα – Λεπτό προς λεπτό όλες οι εξελίξεις

Σύμφωνα με τους Times of Israel, αν και η οργάνωση δεν επιβεβαιώνει επισήμως την παράδοση των ομήρων, επισημαίνει ότι τηρεί το χρονοδιάγραμμα που έχει συμφωνηθεί, «εφόσον και το Ισραήλ πράξει το ίδιο».

«Η συμφωνία που επιτεύχθηκε είναι καρπός της αντοχής και της αντίστασης του λαού μας», αναφέρει η ανακοίνωση των Ταξιαρχιών αλ-Κασάμ. «Η κατοχή θα μπορούσε να έχει επιστρέψει τους περισσότερους αιχμαλώτους της ζωντανούς πριν από πολλούς μήνες, όμως συνέχισε να καθυστερεί».

Η Χαμάς προσθέτει ότι είχε επιδιώξει να τερματίσει τον «πόλεμο αφανισμού» εδώ και μήνες, κατηγορώντας το Ισραήλ ότι ματαίωσε κάθε σχετική προσπάθεια.

Νωρίτερα σήμερα, ισραηλινά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι 7 όμηροι παραδόθηκαν στον Ερυθρό Σταυρό στη Λωρίδα της Γάζας. Η ανακοίνωση του γεγονότος από ομιλητή στην Πλατεία των Ομήρων στο Τελ Αβίβ προκάλεσε ξέσπασμα χειροκροτημάτων και ζητωκραυγών.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, μεταξύ των απελευθερωμένων βρίσκονται οι Γκάλι και Ζιβ Μπέρμαν, Ματάν Ανγκρεστ, Αλόν Όχελ, Ομρί Μιράν, Εϊτάν Μορ και Γκάι Γκιλμπόα-Νταλάλ.

