Νίκος Ανδρουλάκης: Το ΠΑΣΟΚ έχει έναν μόνο στόχο, να κερδίσει τις εκλογές – Εγώ δεν έχω εξαπατήσει τον ελληνικό λαό

«Το ΠΑΣΟΚ έχει έναν μόνο στόχο: να κερδίσει τις εκλογές και να έχουμε πολιτική αλλαγή. Πολιτική αλλαγή σημαίνει η ΝΔ στην αντιπολίτευση, το ΠΑΣΟΚ κυβέρνηση και το πρόγραμμά του, αυτά που είπα στη ΔΕΘ και για τα οποία δεσμεύτηκα στον ελληνικό λαό. Εγώ δεν τον έχω εξαπατήσει. Λέω λίγα και νομίζω ότι μπορούν να υλοποιηθούν και να εφαρμοστούν για να έχει ο ελληνικός λαός καλύτερες ημέρες» τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ, μιλώντας στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA» με τους Ιορδάνη Χασαπόπουλο και Ανθή Βούλγαρη, είπε ότι «η κοινωνία έχει προβλήματα. Όταν ο κόσμος ζητά 120 δόσεις για να ρυθμιστούν τα χρέη του, όταν τα κόκκινα δάνεια πολλαπλασιάζονται, μιλάμε για σενάρια».

Ο Νίκος Ανδρουλάκης υποστήριξε ότι «τώρα ο στόχος μας είναι ο κόσμος να μάθει το πρόγραμμά μας και όχι να αποπροσανατολίσουμε τη συζήτηση. Έχουμε χρέος όλοι να πάμε πόρτα- πόρτα, χωριό- χωριό. Το ΠΑΣΟΚ πρέπει να είναι πρώτο κόμμα, θα δούμε ποια κόμματα θα είναι στη Βουλή και ποια συμφωνούν με το πρόγραμμά μας».

Πρόσθεσε ότι «δεν μπορώ να ξέρω τι σχεδιάζει ο καθένας στο προσκήνιο ή το παρασκήνιο.

